ChatGPT rompe todos los récords: Su app ya tiene 1.000 millones de usuarios al mes

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ChatGPT acaba de cruzar una frontera que muy pocas aplicaciones han alcanzado: los 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Y, según estimaciones de Sensor Tower recogidas por Reuters, lo ha hecho más rápido que cualquier otra app hasta la fecha.

Llegar a 1.000 millones de usuarios activos mensuales es una de esas cifras que separan a las apps populares de los auténticos fenómenos globales. Muchas plataformas pasan años intentando acercarse a ese número. La mayoría nunca lo consigue. ChatGPT, en cambio, lo habría alcanzado en mayo, apenas unos tres años después de su lanzamiento.

El dato es especialmente llamativo porque coloca a la app de OpenAI por delante de gigantes que marcaron épocas enteras en internet móvil. Según Sensor Tower, ChatGPT habría llegado a esa marca antes que Google Maps, TikTok, Instagram o YouTube, todas ellas aplicaciones que en su momento redefinieron cómo usamos el móvil a diario.

Un dato impresionante, pero con matices

Conviene subrayar algo desde el principio: la cifra de los 1.000 millones no procede de una declaración oficial auditada de OpenAI, sino de estimaciones de Sensor Tower.

Ahora bien, se refiere a usuarios activos mensuales de la app a nivel global, no necesariamente al total de usuarios de ChatGPT sumando web, API y otros canales. Aunque el número exacto pueda variar según la metodología de medición, la magnitud coloca a ChatGPT en una posición privilegiada dentro del mercado de consumo.

El dato también llega en un momento clave. OpenAI no solo compite por tener el modelo de IA más avanzado, sino también por convertir ChatGPT en la puerta de entrada por defecto a la inteligencia artificial para cientos de millones de personas.

Claude crece mucho, pero desde una base mucho menor

El gran rival de OpenAI en esta carrera es Anthropic, la compañía detrás de Claude. Según los mismos datos de Sensor Tower, Claude habría alcanzado unos 56 millones de usuarios activos mensuales globales en la app durante el segundo trimestre hasta la fecha. La diferencia frente a ChatGPT sigue siendo enorme, pero hay un matiz relevante: Claude estaría creciendo alrededor de un 640 % interanual, frente al 62 % de ChatGPT.

Esto dibuja dos historias distintas. ChatGPT domina claramente el mercado de consumo, con una escala que ningún otro chatbot parece haber igualado. Claude, por su parte, está creciendo con mucha fuerza desde una base más pequeña, especialmente entre usuarios técnicos, desarrolladores y profesionales que buscan un asistente potente para programación y tareas complejas.

De hecho, Reuters también recoge que los usuarios estadounidenses de ChatGPT que instalaron Claude durante el primer trimestre de 2026 pasaron un 5 % menos de tiempo en ChatGPT un mes después de instalar la app de Anthropic, comparado con su uso medio de los ocho meses anteriores

No parece una amenaza inmediata para el dominio de OpenAI, pero sí una señal de que Claude está logrando arañar tiempo de uso entre los usuarios más int

OpenAI responde apuntando a los usuarios más exigentes

La batalla no se libra solo en descargas o usuarios activos. También está en los planes de pago, en los desarrolladores y en la capacidad de convertir el uso gratuito en ingresos recurrentes.

OpenAI ha reforzado recientemente su oferta con un plan ChatGPT Pro de 100 dólares al mes —unos 86 euros al cambio actual— pensado para usuarios que necesitan más capacidad, especialmente en tareas de programación con Codex. Según OpenAI, este plan ofrece cinco veces más uso de Codex que ChatGPT Plus y se sitúa como una opción intermedia frente a planes de mayor coste.

La comparación con Claude no es casual. Anthropic ha logrado hacerse fuerte entre desarrolladores, y OpenAI necesita evitar que esos usuarios avanzados terminen construyendo sus flujos de trabajo alrededor de herramientas rivales.

En otras palabras: ChatGPT ya tiene la audiencia masiva, pero ahora necesita retener también a los usuarios que más pagan, más prueban y más influyen en el futuro de estas herramientas.

La escala es una ventaja enorme para OpenAI

Tener una base de 1.000 millones de usuarios activos mensuales no es solo una medalla para presumir. En tecnología de consumo, la distribución lo cambia todo.

Cuanta más gente usa ChatGPT, más fácil es que se convierta en el asistente de referencia. Más usuarios implican más hábitos creados, más conversaciones, más comentarios, más oportunidades para vender planes de pago y más presión sobre los competidores. No basta con lanzar un producto igual de bueno: hay que convencer a millones de personas de que cambien una herramienta que ya forma parte de su rutina.

Esa es precisamente la ventaja que en su día tuvieron plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. Una vez que una app se convierte en el lugar al que todo el mundo acude por defecto, desplazarla se vuelve muy complicado.

El gran reto: convertir usuarios en negocio rentable

El problema es que la inteligencia artificial no funciona como una red social tradicional. Cada consulta tiene un coste. Cada respuesta generada consume infraestructura, chips, energía y capacidad de cómputo. Un usuario gratuito en una app social puede monetizarse con publicidad o datos de comportamiento. En una app de IA, además, ese usuario genera un gasto directo cada vez que interactúa con el servicio.

Por eso, el hito de ChatGPT tiene dos lecturas. Por un lado, es una victoria espectacular en adopción. Por otro, aumenta la presión sobre OpenAI para demostrar que puede transformar ese uso masivo en un negocio sostenible.

Tener 1.000 millones de usuarios probando ChatGPT es impresionante. Tener 1.000 millones de usuarios pagando por ChatGPT sería una historia completamente distinta.

La próxima batalla no será solo por usuarios

Durante la primera etapa de la IA generativa, la pregunta era qué empresa conseguía captar más atención. Ahora la conversación empieza a cambiar. Ya no se trata únicamente de quién tiene más usuarios, sino de quién logra mejores márgenes, más fidelidad entre profesionales, mejores herramientas para empresas y una infraestructura capaz de soportar el crecimiento sin disparar los costes.

OpenAI parte con una ventaja evidente en consumo. ChatGPT se ha convertido en sinónimo de chatbot de IA para buena parte del público, igual que Google lo fue para las búsquedas o WhatsApp para la mensajería en muchos países.

Anthropic, mientras tanto, está construyendo una posición sólida en el mercado profesional y entre desarrolladores. Sus cifras de uso son mucho menores, pero su crecimiento indica que todavía hay mucho movimiento bajo la superficie.

ChatGPT ya no es una moda: es un hábito global

El dato de Sensor Tower confirma algo que se venía intuyendo desde hace tiempo: la IA generativa ya no es una tecnología de nicho. ChatGPT ha pasado de experimento sorprendente a herramienta integrada en la vida diaria de millones de personas.

Puede que el número exacto de usuarios varíe según la fuente y la metodología, pero el mensaje de fondo es difícil de ignorar. Ninguna otra app habría llegado tan rápido a los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, y la categoría que lo ha hecho posible apenas existía para el gran público hace tres años.

Ahora queda por ver si OpenAI puede convertir ese liderazgo en una ventaja empresarial duradera. La audiencia ya la tiene. La gran pregunta es si será capaz de monetizarla sin frenar el crecimiento que ha convertido a ChatGPT en la app más rápida de la historia en alcanzar esta cifra.