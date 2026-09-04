Dreame Aqua20 Pro y X60 Pro: Vapor a 180 °C y brazos robóticos

Dreame se marcha de IFA 2026 con dos reconocimientos importantes bajo el brazo. Sus nuevos Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete y X60 Pro Ultra Complete han recibido sendos IFA Innovation Awards, unos premios que ponen el foco en dos formas diferentes de mejorar la limpieza autónoma del hogar.

El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ha sido premiado dentro de la categoría Smart Home, mientras que el X60 Pro Ultra Complete ha obtenido el reconocimiento correspondiente a Home Appliances. El primero destaca por aplicar vapor a alta temperatura sobre el suelo; el segundo, por sus brazos robóticos extensibles para alcanzar lugares normalmente olvidados.

Más allá de las habituales cifras de potencia, Dreame ha concentrado buena parte de su trabajo en resolver problemas cotidianos: manchas secas que obligan a sacar la fregona, suciedad acumulada junto a los rodapiés o pequeños huecos alrededor de las patas de los muebles. Los dos modelos premiados intentan reducir esos puntos débiles con soluciones mecánicas muy distintas.

Los ganadores se dieron a conocer en el IFA Innovation Stage, situado en el CityCube de Berlín. Dreame también consiguió que otros cuatro dispositivos fueran seleccionados como nominados, ampliando su presencia más allá de los robots aspiradores tradicionales.

Dos premios para dos robots aspiradores muy diferentes

Los IFA Innovation Awards han reconocido al Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete en la categoría Smart Home. Se trata del nuevo modelo insignia de la familia de robots con rodillo de la compañía, aunque su gran novedad no está únicamente en la forma de fregar.

Este robot introduce un sistema de vapor a 180 °C pensado para reblandecer suciedad seca, grasa y manchas que llevan tiempo adheridas al suelo. Es una propuesta especialmente interesante para cocinas y zonas de comedor, donde pasar repetidamente una mopa húmeda no siempre basta.

El segundo galardonado es el Dreame X60 Pro Ultra Complete, premiado en Home Appliances. Este modelo fue presentado en mayo y representa otra vía de innovación: utilizar elementos extensibles para limpiar con mayor precisión bordes, esquinas y espacios estrechos.

Los premios resultan relevantes porque no destacan una sola característica compartida por ambos productos. En un caso se reconoce la mejora del fregado y en el otro la cobertura física, demostrando que todavía hay margen para evolucionar en aspectos muy concretos de la limpieza robótica.

Dreame ya había mostrado ambas propuestas dentro de su amplio despliegue en Berlín. En Teknofilo repasamos anteriormente todas las novedades de Dreame presentadas en IFA 2026, incluyendo su robot con vapor, dispositivos para el jardín y otras soluciones conectadas.

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete apuesta por el vapor

La principal diferencia del Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete frente a otros robots fregasuelos es el uso de vapor generado a una temperatura de hasta 180 °C. En lugar de limitarse a humedecer el suelo, el equipo busca aplicar calor para ablandar primero la suciedad más resistente.

El sistema convierte el agua en vapor de alta potencia en cuestión de segundos y lo distribuye mediante cuatro salidas. El calor actúa sobre las manchas antes de que el rodillo pase por encima, un proceso que pretende reducir las veces que el robot debe insistir sobre la misma zona.

Este planteamiento puede resultar útil frente a restos resecos de comida, salpicaduras o grasa. No significa que el suelo permanezca expuesto constantemente a 180 °C, ya que esa cifra corresponde al sistema de generación de vapor y no necesariamente a la temperatura que alcanza toda la superficie durante la limpieza.

Dreame combina el vapor con fregado en tiempo real mediante agua caliente. De esta forma, el proceso no termina cuando el calor reblandece la mancha, sino que continúa con la acción mecánica del rodillo para desprender y recoger la suciedad.

La marca presenta esta tecnología como una evolución del fregado con rodillo que ya utilizaba en generaciones anteriores. Nuestra experiencia con esta arquitectura puede consultarse en el análisis del Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, donde explicamos las ventajas de limpiar continuamente la mopa con agua fresca.

Más presión y un rodillo que llega hasta los bordes

El rodillo del Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete gira a 300 revoluciones por minuto y aplica una presión descendente de 18 N. La combinación busca que la mopa no se limite a deslizarse, sino que ejerza una fricción suficiente para desprender las manchas.

Al mismo tiempo, el sistema suministra agua limpia al rodillo y separa el líquido sucio en un depósito específico. Así se reduce la posibilidad de seguir extendiendo sobre el suelo el agua que acaba de recoger, uno de los problemas habituales de las mopas que no se limpian durante el recorrido.

Dreame afirma que el conjunto de vapor, agua caliente, presión y movimiento consigue una tasa de eliminación de bacterias del 99,999 %. Esta cifra procede de las pruebas comunicadas por el fabricante y dependerá de las condiciones del ensayo, del tipo de microorganismo y de la superficie utilizada.

La otra mejora importante es el alcance lateral. La mopa puede extenderse hasta 8 cm, el doble que en la generación anterior, para aproximarse a los rodapiés y alcanzar huecos donde el cuerpo circular del robot no puede entrar completamente.

Este desplazamiento adicional debería reducir la franja sin fregar que algunos robots dejan alrededor de paredes y muebles. Aun así, la efectividad real dependerá de la precisión con la que el robot detecte el borde y despliegue el rodillo en el momento adecuado.

X60 Pro Ultra Complete despliega dos brazos robóticos

El Dreame X60 Pro Ultra Complete aborda el problema de los rincones con una solución diferente. Su sistema integra dos niveles de brazos robóticos articulados, destinados respectivamente a extender la mopa circular y el cepillo lateral.

La mopa puede separarse del cuerpo principal hasta 18 cm. Este recorrido permite introducirla bajo ciertos muebles, acercarla a los rodapiés y rodear obstáculos estrechos sin obligar al robot a colocar toda su estructura sobre la zona.

Por su parte, el cepillo lateral puede extenderse hasta 12 cm. Su misión es arrastrar hacia la trayectoria de aspiración el polvo, los pelos y las pequeñas partículas depositadas en esquinas o junto a objetos que normalmente quedarían fuera de su alcance.

La coordinación entre ambos brazos pretende cubrir huecos alrededor de patas de sillas, esquinas, bordes de muebles y otras zonas irregulares. La clave no es solo alcanzar más lejos, sino saber cuándo y hacia dónde desplegar cada elemento para evitar movimientos innecesarios.

Dreame ya había adelantado esta tecnología al presentar la nueva familia. En Teknofilo analizamos las características de los Dreame X60 Pro y el llamativo Cyber X, dos propuestas con las que la compañía elevó su apuesta por la automatización doméstica.

Vapor o brazos extensibles: dos caminos hacia el mismo objetivo

Aunque ambos productos compiten en la parte alta del catálogo de Dreame, el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete y el X60 Pro Ultra Complete no persiguen exactamente las mismas prioridades. El primero pone el énfasis en la intensidad y la higiene del fregado.

El Aqua20 parece especialmente orientado a hogares con muchos suelos duros y manchas frecuentes. El vapor, el agua caliente y el rodillo sometido a presión forman un sistema pensado para reducir la intervención manual cuando aparecen restos difíciles.

El X60 Pro Ultra Complete, en cambio, se centra en ampliar la cobertura alrededor de los obstáculos. Sus brazos articulados resultarán más atractivos en viviendas con muchos muebles, esquinas, rodapiés y zonas donde un robot convencional suele dejar pequeñas franjas sin limpiar.

En ambos casos, la innovación se apoya tanto en el software como en la mecánica. No sirve de mucho disponer de una mopa capaz de extenderse 18 cm si el robot no interpreta correctamente el espacio, igual que el vapor debe aplicarse de manera controlada para adaptarse a cada superficie.

Los IFA Innovation Awards reconocen precisamente estas dos aproximaciones. Dreame no se limita a aumentar la potencia de aspiración, sino que modifica la manera en la que el robot entra en contacto con el suelo y con su entorno.

Dreame extiende sus novedades mucho más allá de los aspiradores

Los dos robots premiados no fueron los únicos productos de Dreame presentes en la selección de los IFA Innovation Awards. Otros cuatro dispositivos quedaron nominados, mostrando la rapidez con la que la compañía está ampliando su catálogo hacia nuevas áreas del hogar.

Entre los nominados se encuentra el Dreame AirStyle Pro 2, un moldeador de cabello que representa la creciente inversión de la marca en productos de cuidado personal. La compañía ya no quiere ser identificada exclusivamente con aspiradores y robots de limpieza.

También fue seleccionado el Dreame A4 AWD Pro 5000, un robot cortacésped con tracción integral pensado para jardines amplios y terrenos exigentes. Este modelo traslada al exterior parte de la experiencia de la marca en navegación, detección del entorno y planificación automática de rutas.

La lista continúa con el humidificador Dreame H50 Self Clean y el robot limpiacristales Dreame Pano10 Station. Son dos categorías muy diferentes, pero ambas encajan en la estrategia de automatizar tareas domésticas que todavía requieren bastante atención por parte del usuario.

La presencia de seis productos entre ganadores y nominados deja claro que Dreame está construyendo un ecosistema cada vez más amplio. Los Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete y X60 Pro Ultra Complete se llevan los premios, pero el verdadero mensaje de IFA 2026 es que la compañía quiere aplicar su tecnología a prácticamente todos los rincones de la casa.