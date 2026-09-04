Roborock sorprende en IFA 2026 con robots para limpiar la casa, el jardín y la piscina

Roborock ha aprovechado su presencia en IFA 2026 para mostrar cómo pretende llevar la automatización mucho más allá del robot aspirador que recorre el salón. La compañía ha presentado en Berlín un catálogo que abarca la limpieza del suelo, el mantenimiento del jardín e incluso el cuidado de la piscina, dibujando un ecosistema doméstico cada vez más amplio.

Entre las novedades destacan los robots aspiradores Roborock Saros 20 Flow Complete y Saros 20 Neo, acompañados por las aspiradoras en seco y húmedo F25 Ultra Steam Gen 2 y F25 Pro Turbo Combo. Fuera de casa, la marca estrena el limpiafondos RockAqua P1 y amplía su propuesta para el jardín con el robot cortacésped RockNeo Q2 LiDAR.

La filosofía que conecta todos estos productos es sencilla: utilizar sensores, navegación inteligente y automatizaciones para reducir el tiempo dedicado a las tareas repetitivas. Roborock quiere que sus dispositivos no se limiten a ser máquinas potentes, sino que puedan adaptarse a diferentes espacios y trabajar con una intervención mínima.

Quienes visiten IFA 2026 podrán conocer estas novedades en el pabellón 9, stand 111. Por ahora, Roborock no ha comunicado los precios ni las fechas concretas de comercialización en España de los dispositivos presentados, por lo que habrá que esperar para conocer cómo quedará configurada finalmente la gama europea.

Roborock amplía su ecosistema dentro y fuera de casa

Roborock se ha hecho conocida principalmente por sus robots aspiradores, pero su estrategia actual va bastante más lejos. En IFA 2026, la compañía ha reunido dispositivos para limpiar suelos, aspirar muebles, cortar el césped y mantener una piscina, intentando cubrir buena parte de las tareas rutinarias que encontramos en una vivienda.

Este planteamiento encaja con el lema «Rocking Life with You», que la marca traduce como «Viviendo la vida contigo». Detrás de ese mensaje comercial existe una idea interesante: automatizar trabajos domésticos para que el usuario tenga que dedicarles menos tiempo y atención, especialmente en hogares grandes con jardín o piscina.

Ricky Ma, presidente de Europa y América en Roborock, ha explicado que el propósito de la compañía no consiste únicamente en fabricar robots más inteligentes. El objetivo final es devolver tiempo a los usuarios, haciendo que la tecnología se ocupe de una parte de las tareas que normalmente restamos a la familia, al ocio o al descanso.

La empresa también quiere reforzar su presencia y su red de socios en Europa y América para adaptar su catálogo a cada mercado. Esto será especialmente importante en productos como los robots cortacésped y los limpiafondos, cuyas necesidades de instalación, soporte y distribución son bastante diferentes de las de un aspirador convencional.

RockAqua P1: el primer robot de Roborock para piscinas

Una de las presentaciones más inesperadas de la feria es el Roborock RockAqua P1, el primer integrante de la nueva familia RockAqua. Se trata de un limpiafondos autónomo diseñado para encargarse del fondo, las paredes, la línea de flotación y las plataformas poco profundas de una piscina.

El robot puede trabajar en zonas con apenas 15 cm de profundidad, algo especialmente útil en piscinas con escalones anchos, áreas de descanso o entradas tipo playa. Las piscinas con formas irregulares suelen representar un reto para estos dispositivos, de modo que la capacidad de adaptarse a distintas superficies será una de las claves de su rendimiento real.

Para retirar hojas, arena y otros residuos, el RockAqua P1 ofrece una capacidad de succión anunciada de 6.800 GPH, equivalentes aproximadamente a 25.740 litros por hora. La suciedad queda almacenada en una cesta de cuatro litros que utiliza un sistema de filtración dual de 180 y 70 micras para capturar partículas de distintos tamaños.

La autonomía alcanza hasta 3,5 horas, mientras que una recarga completa requiere alrededor de otras 3,5 horas. Estas cifras deberían permitir cubrir piscinas de un tamaño considerable en una sola sesión, aunque la duración efectiva dependerá del recorrido, el nivel de suciedad y la frecuencia con la que tenga que ascender por las paredes.

El RockAqua P1 utiliza una cámara monocular para detectar y evitar obstáculos. También puede identificar dinámicamente las zonas con mayor concentración de suciedad, adaptar su recorrido y aparcar automáticamente en la línea de flotación cuando termina, facilitando su recuperación sin necesidad de buscarlo en el fondo.

Con este modelo, Roborock traslada a la piscina parte de la experiencia acumulada en navegación y limpieza autónoma. La propuesta resulta atractiva para quienes ya utilizan robots en el interior y buscan una solución que reduzca también el mantenimiento manual de los espacios exteriores durante el verano.

Saros 20 Flow Complete y Saros 20 Neo: 36.000 Pa y grandes obstáculos

Los nuevos Roborock Saros 20 Flow Complete y Saros 20 Neo pasan a ocupar la parte más alta del catálogo de robots aspiradores de la marca. Ambos integran un motor HyperForce con una potencia de succión anunciada de 36.000 Pa, superando los 35.000 Pa del Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set.

La potencia es solo una parte de la historia. Los dos modelos estrenan el chasis AdaptiLift 3.0, capaz de modificar la altura y la posición del robot para superar umbrales complejos. Según Roborock, pueden atravesar obstáculos de doble capa de hasta 8,8 cm, una cifra muy superior a la de la mayoría de robots aspiradores actuales.

Esta capacidad puede marcar una diferencia importante en viviendas con carriles de puertas correderas, desniveles entre habitaciones o alfombras gruesas. Aun así, los 8,8 cm corresponden a una configuración concreta de obstáculo de doble capa y no significan necesariamente que el robot pueda escalar verticalmente cualquier escalón de esa altura.

El Saros 20 Flow Complete utiliza una mopa de rodillo que permanece en contacto con el suelo mientras va renovando su superficie de limpieza. Esta solución está pensada para trabajar sobre manchas y evitar que el rodillo arrastre continuamente la misma suciedad por diferentes zonas de la habitación.

El Saros 20 Neo, por su parte, pone un énfasis especial en acceder bajo muebles bajos. Su cuerpo tiene un grosor de solo 7,95 cm y recurre, igual que el Flow Complete, al sistema RetractSense, que permite retraer el módulo LiDAR cuando la altura disponible es limitada.

No es la primera vez que vemos esta tecnología en la familia. En nuestro análisis a fondo del Roborock Saros 20 ya comprobamos hasta qué punto un chasis elevable y un sistema de navegación retráctil pueden ampliar las zonas que el robot es capaz de limpiar sin ayuda.

La familia F25 apuesta por el vapor y un diseño modular

IFA 2026 también ha servido para renovar la gama de aspiradoras en seco y húmedo de Roborock. La nueva F25 Ultra Steam Gen 2 combina aspiración, agua caliente y vapor a alta temperatura para desprender manchas secas o adheridas que normalmente exigen varias pasadas.

El equipo adapta automáticamente la potencia a las condiciones del suelo y al nivel de suciedad detectado. Esta regulación pretende evitar utilizar la máxima potencia de manera constante, equilibrando la capacidad de limpieza con el consumo de batería y la cantidad de agua empleada.

El uso del vapor puede resultar especialmente interesante en cocinas, comedores y hogares con niños o mascotas, donde es habitual encontrar restos resecos. Se trata de una evolución de una fórmula que conocemos bien, ya que tuvimos ocasión de probar una generación anterior en nuestro análisis de la Roborock F25 Steam.

La otra novedad es la Roborock F25 Pro Turbo Combo, un sistema modular cinco en uno. Su motor puede separarse del cuerpo principal y conectarse a distintos accesorios, transformando la fregadora de suelos en una aspiradora sin cables para alfombras, muebles, tapicerías y rincones elevados.

Este diseño busca evitar que el usuario tenga que comprar y guardar dos aparatos independientes. Con un solo motor y varios cabezales intercambiables, la F25 Pro Turbo Combo puede encargarse tanto de líquidos y suciedad en suelos duros como del polvo acumulado en un sofá o una zona de difícil acceso.

La idea es práctica, aunque su éxito dependerá de aspectos que la compañía todavía debe concretar, como el peso del módulo de mano, la autonomía con cada cabezal y el espacio ocupado por todos los accesorios. Roborock tampoco ha anunciado por ahora los precios de estas dos nuevas integrantes de la familia F25.

Certificación ECARF para hogares con personas alérgicas

Roborock ha acompañado sus novedades de un anuncio relacionado con la calidad del aire y la reducción de alérgenos. Los robots Saros 20 Flow Complete y Saros 20 Neo han obtenido la certificación «Apto para alérgicos» de la Fundación del Centro Europeo para la Investigación de las Alergias, conocida como ECARF.

La certificación pretende ayudar a los consumidores a identificar productos y servicios que han sido evaluados de acuerdo con criterios científicos. En el caso de un robot aspirador, aspectos como la retención de partículas, la filtración del aire y la capacidad de retirar alérgenos de las superficies son especialmente relevantes.

ECARF es una organización sin ánimo de lucro fundada por el profesor Torsten Zuberbier, del Hospital Universitario Charité de Berlín. La fundación trabaja para ofrecer orientación a las personas con alergias y evalúa productos que pueden contribuir a reducir su exposición cotidiana a determinadas sustancias.

Obtener el sello no significa que el robot vaya a eliminar por sí solo cualquier problema de alergia ni sustituye las recomendaciones médicas. Sí indica que los modelos certificados han superado los criterios establecidos por ECARF, ofreciendo una referencia adicional frente a simples afirmaciones publicitarias.

La certificación encaja con una tendencia creciente en los dispositivos de limpieza: ya no basta con recoger suciedad visible. Los fabricantes prestan cada vez más atención al polvo fino, el pelo de las mascotas, los ácaros y las partículas que pueden volver al ambiente durante el aspirado o el vaciado del depósito.

Para los usuarios alérgicos también serán importantes el mantenimiento de los filtros, la limpieza periódica de la base y la disponibilidad de recambios. Incluso el mejor sistema de filtrado pierde eficacia si se utiliza con componentes saturados o si los depósitos no se vacían siguiendo las indicaciones del fabricante.

RockNeo Q2 LiDAR lleva la navegación inteligente al jardín

La última pieza del ecosistema presentado en Berlín es el Roborock RockNeo Q2 LiDAR, un robot cortacésped pensado para jardines de hasta 800 m². Su instalación no requiere colocar un cable perimetral ni recurrir a una antena de posicionamiento fija, lo que debería simplificar considerablemente la puesta en marcha.

Para orientarse utiliza una combinación denominada LiDAR Sentisphere y ReactiVision Fusion. El sistema analiza el entorno, delimita las zonas de trabajo y detecta obstáculos para modificar el recorrido antes de chocar con muebles, árboles, juguetes o animales.

La plataforma de corte flotante se adapta a las irregularidades del terreno para mantener una altura más uniforme. A esto se suma el módulo PreciEdge, diseñado para dejar una franja sin cortar de apenas 3 cm junto a los bordes, reduciendo el trabajo posterior con una desbrozadora.

La propuesta está orientada a quienes buscan un robot fácil de configurar y no quieren instalar cables alrededor de todo el jardín. La navegación mediante sensores propios también evita depender de una señal por satélite estable en zonas próximas a edificios altos, muros o árboles frondosos.

Roborock ya cuenta con experiencia en este terreno. En nuestro análisis del Roborock RockMow Z1 repasamos las ventajas y limitaciones de trasladar la navegación autónoma de los robots aspiradores a un jardín, donde aparecen pendientes, raíces, barro y obstáculos mucho menos predecibles.

El RockNeo Q2 LiDAR se dirige a jardines más contenidos, con una superficie máxima de 800 m², y parece apostar por una configuración más sencilla. Queda por conocer su autonomía, capacidad para trabajar en pendientes, rango de alturas de corte, resistencia al agua, precio y fecha de llegada a España.