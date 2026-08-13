Comienza la Venta de Verano de OSCAL: Ahorra hasta un 45% en soluciones energéticas inteligentes

A medida que el verano alcanza su punto álgido, las aventuras al aire libre, el aumento de las temperaturas y las demandas estacionales de energía están generando nuevas necesidades energéticas en casa y fuera de ella.

Del 17 al 31 de agosto de 2026, OSCAL lanza oficialmente su Oferta de Verano, ofreciendo hasta un 45% de descuento en soluciones energéticas seleccionadas para mantener a los usuarios impulsados en cada momento del verano. Desde centrales eléctricas portátiles para aventuras al aire libre y sistemas de respaldo domésticos para cortes inesperados, hasta almacenamiento de energía doméstico para una vida diaria más inteligente, OSCAL ofrece energía fiable, eficiente y flexible donde sea necesario.

Impulsa cada aventura, en cualquier lugar.

AliExpress: PowerMax 2400 SE: A partir de 569 € con descuentos y cupones exclusivos en la plataforma.

Diseñado para aventuras más grandes y mayores demandas de energía, el PowerMax 2400 SE ofrece energía fiable donde más la necesitas. Equipado con una potencia de alta potencia de 2400W, una gran capacidad de 2016Wh y múltiples puertos de salida, alimenta fácilmente electrodomésticos de alta demanda, equipos para autocaravanas y artículos esenciales para exteriores.

Con recarga rápida, conectividad inteligente y un diseño portátil, el PowerMax 2400 SE proporciona energía fiable para la copia de seguridad en casa, la exploración al aire libre y la vida fuera de la red.

Amazon: PowerMax 1800 SE: 459 € → 390 € (15% de descuento, el precio final puede bajar con el código.)

AliExpress: PowerMax 1800 SE: A partir de 286 € con descuentos y cupones exclusivos en la plataforma.

Ya sea que te prepares para cortes inesperados o que te vayas a aventurar en tu próxima aventura al aire libre, una energía fiable hace que cada viaje sea más fácil.

Con una potencia nominal de 1800W, una batería LiFePO₄ de 1024Wh y hasta 800W de entrada solar, PowerMax 1800 SE alimenta con confianza desde lo esencial para el hogar hasta el equipo de acampada. La carga ultrarrápida, un SAI de 0,01 segundos y un diseño portátil ligero lo convierten en un compañero fiable para el respaldo en casa, viajes por carretera y vida fuera de la red.

Energía fiable cuando tu hogar más lo necesita.

Amazon: PowerMax 6000: 1799 € → 1619 € (10% de descuento, el precio final puede bajar con el código.)

AliExpress: PowerMax 6000: A partir de 1211,8 € con descuentos exclusivos en la plataforma y cupones disponibles.

Como parte de la Venta de Verano de Amazon, compra PowerMax 6000 y recibe un panel solar de 200W GRATIS contactando con OSCAL por correo electrónico tras tu pedido.

Tanto si te preparas para cortes inesperados como si estás alimentando la vida fuera de la red, PowerMax 6000 entrega 6000W de alta potencia y capacidad ampliable de hasta 57,6 kWh para mantener con confianza todo, desde lo esencial para el hogar hasta autocaravanas y equipos exteriores. Múltiples opciones de carga—incluyendo aire acondicionado, solar, eléctrico y entrada de generadores—además de la gestión inteligente de aplicaciones y un diseño portátil con volante, hacen que la energía fiable sea más fácil de transportar a donde la necesites.

AliExpress: PowerMax 2400 Pro: A partir de 650 € con descuentos exclusivos en la plataforma y cupones disponibles.

Ya sea para respaldo en casa, aventuras al aire libre o una vida solar más inteligente, la PowerMax 2400 Pro ofrece potencia con mayor flexibilidad.

Con una potencia de alta potencia de 2400W, capacidad ampliable de hasta 22,2kWh y un diseño innovador apilable sin cable, se adapta sin esfuerzo a las necesidades energéticas cambiantes. Con compatibilidad solar en el balcón, carga ultrarrápida y control inteligente por aplicación, ofrece una solución energética fiable e inteligente para cualquier situación.

Amazon: PowerMax 3600 SE: 1399 € → 1259 € (10% de descuento, el precio final puede bajar con el código.)

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Los clientes de Amazon pueden disfrutar de un panel solar de 400W GRATIS tras adquirir PowerMax 3600 SE contactando con OSCAL por correo electrónico.

Diseñado para ofrecer energía fiable en cualquier momento y lugar, el PowerMax 3600 SE combina una potencia de 3600W con una batería LFP de 3600 Wh para mantener en funcionamiento los electrodomésticos y dispositivos esenciales durante cortes, aventuras al aire libre o momentos fuera de la red. Con hasta 2400W de entrada solar, recarga ultrarrápida y control inteligente por aplicaciones, ofrece energía flexible y fiable para respaldo doméstico, viajes en autocaravana, trabajos al aire libre y preparación ante emergencias.

Amazon: PowerMax 3600 PE: 879 € → 747 € (12% de descuento, el precio final puede bajar con el código.)

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Ya sea preparándose para cortes inesperados o alimentando la vida útil fuera de la red, PowerMax 3600 PE ofrece energía fiable con 3600W de alta potencia y una batería LiFePO₄ de 2016Wh. Con carga solar ultrarrápida de 1600W, respaldo UPS <0,01s y múltiples opciones de salida, mantiene tus dispositivos esenciales alimentados en casa, en la carretera o dondequiera que te lleve la aventura.

En general, OSCAL Summer Sale reúne soluciones energéticas fiables para aventuras al aire libre, respaldo en casa y una vida diaria más inteligente. Del 17 al 31 de agosto de 2026, disfruta de hasta un 45% de descuento en productos seleccionados y descubre una forma más inteligente de alimentar cada momento de verano.

De cara al futuro, OSCAL seguirá ofreciendo soluciones energéticas innovadoras que hagan que la energía sea más fiable, accesible y sostenible para los usuarios de todo el mundo.