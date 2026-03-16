Comprar móvil será más caro: Oppo, OnePlus, Vivo e iQoo anuncian aumentos de precios

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

El mercado de los smartphones está empezando a notar el impacto del aumento en el coste de los componentes. El encarecimiento de la memoria RAM y de los semiconductores está obligando a varios fabricantes a revisar sus estrategias de precios. En China, algunas de las marcas más populares del ecosistema Android ya han comenzado a ajustar el precio de varios de sus dispositivos.

Empresas como Oppo, OnePlus, Vivo e iQoo han confirmado incrementos en el precio de algunos de sus teléfonos móviles en el mercado chino. Aunque por ahora estas subidas se aplican únicamente en China, es más que probable que estas decisiones acaben repercutiendo también en otros mercados internacionales.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

El aumento del coste de memoria y semiconductores presiona al mercado

El incremento de precios tiene su origen en la subida global del coste de componentes clave utilizados en la fabricación de smartphones. Entre ellos destacan la memoria RAM y los semiconductores avanzados que impulsan los procesadores móviles actuales.

A medida que los fabricantes adoptan tecnologías más avanzadas —como nuevos nodos de fabricación para los chips— los costes de producción aumentan. Este escenario está empujando a los fabricantes a trasladar parte de ese incremento al consumidor final.

China, al ser uno de los mayores mercados de smartphones del mundo, suele actuar como indicador temprano de tendencias que posteriormente pueden extenderse a nivel global.

Oppo sube el precio de varios modelos de la serie K

Oppo ha sido una de las primeras compañías en anunciar oficialmente un ajuste de precios en varios de sus dispositivos. Según una tabla de actualización de precios publicada en la red social china Weibo, varios modelos de la marca han experimentado incrementos notables.

Entre los teléfonos afectados se encuentran el Oppo K13 Turbo y el Oppo K13 Turbo Pro, ambos con una subida de 500 yuanes, lo que equivale aproximadamente a **66,70 €)*.

Otros modelos también han visto incrementos:

Oppo K13x : aumento de hasta 400 yuanes ( 53,40 € ).

: aumento de hasta ( ). Oppo K13s : subida de 200 yuanes ( 26,70 € ).

: subida de ( ). Oppo K12s: incremento de 200 yuanes (26,70 €).

Estas modificaciones reflejan el impacto directo del encarecimiento de componentes en dispositivos de gama media, un segmento donde la competencia suele ser muy intensa y los márgenes de beneficio más ajustados.

OnePlus también ajusta los precios de varios smartphones

La marca OnePlus, perteneciente al mismo grupo que Oppo, también ha confirmado cambios en el precio de varios de sus teléfonos en China.

Los modelos OnePlus 15 y OnePlus Ace 6 han experimentado un incremento de 500 yuanes (66,70 €). Tras este ajuste, los nuevos precios de partida quedan en:

OnePlus 15 : 4.499 yuanes ( 599,80 € ).

: ( ). OnePlus Ace 6: 3.099 yuanes (413,10 €).

Otro dispositivo que también ha visto aumentar su precio es el OnePlus Ace 6T, que ahora cuesta 2.799 yuanes (372,60 €), frente a su precio inicial de 2.599 yuanes ( 346 €).

Por su parte, los modelos OnePlus Turbo 6 y Turbo 6V también han experimentado subidas más moderadas de 200 yuanes (26,70 €).

Vivo e iQoo también subirán precios en China

La tendencia no se limita únicamente a Oppo y OnePlus. Otras marcas importantes del mercado chino también han confirmado que ajustarán el precio de algunos de sus dispositivos.

Vivo y su submarca iQoo han anunciado que incrementarán los precios de determinados smartphones a partir del 18 de marzo en China. Aunque todavía no se han detallado todos los modelos afectados ni los importes exactos de los incrementos, la decisión confirma que el encarecimiento de componentes está afectando a múltiples fabricantes.

Este tipo de ajustes suele producirse de forma gradual, primero en mercados locales y posteriormente en lanzamientos internacionales.

Los próximos flagship con chips de 2 nm podrían ser aún más caros

Además de los ajustes actuales, algunas filtraciones apuntan a que los futuros smartphones de gama alta podrían seguir aumentando su precio.

Un rumor reciente sugiere que los próximos flagship de OnePlus, iQoo y Redmi equipados con procesadores fabricados en 2 nm podrían comenzar en torno a 5.000 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 667 €).

Los chips fabricados con procesos de 2 nm prometen mejoras importantes en rendimiento y eficiencia energética, pero también implican costes de producción considerablemente más altos. Esto podría empujar aún más los precios de los dispositivos premium en los próximos años.

¿Podrían subir también los precios en Europa y otros mercados?

Por el momento, las subidas de precio anunciadas solo afectan al mercado chino. Sin embargo, este tipo de movimientos suele tener repercusiones a medio plazo en el mercado global.

Si el coste de componentes continúa aumentando, es probable que los fabricantes ajusten también el precio de los dispositivos que se comercializan en Europa, América y otros mercados.

Históricamente, China ha sido un indicador temprano de tendencias en el sector tecnológico. Por ello, los cambios que se están produciendo en el mercado chino podrían anticipar un escenario en el que los smartphones Android vuelvan a encarecerse en los próximos meses.

Un mercado cada vez más condicionado por el coste del hardware

El aumento de precios en marcas como Oppo, OnePlus, Vivo e iQoo refleja una realidad que afecta a toda la industria tecnológica. A medida que los fabricantes adoptan tecnologías más avanzadas y chips más potentes, los costes de desarrollo y producción continúan aumentando.

Aunque la competencia entre fabricantes sigue siendo fuerte, la subida de precios de componentes esenciales como memoria, procesadores y semiconductores podría marcar una nueva etapa en el mercado de smartphones.

Por ahora, queda por ver si otros fabricantes seguirán el mismo camino y cómo reaccionarán los consumidores ante dispositivos cada vez más potentes… pero también más caros.