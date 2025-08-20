Ctrl + Shift + T, el atajo de Windows que te cambiará la vida

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

En el mundo digital, los atajos de teclado son herramientas esenciales que usamos casi sin pensar. Comandos como Ctrl + C (copiar), Ctrl + V (pegar) y Ctrl + X (cortar) se han convertido en parte de nuestra rutina diaria. Ctrl + S ha evitado incontables pérdidas de documentos, mientras que Ctrl + Z y Ctrl + Y nos permiten deshacer o rehacer acciones al instante.

En Windows, otros clásicos incluyen Ctrl + P para imprimir, Alt + F4 para cerrar ventanas y el legendario Ctrl + Alt + Delete para bloquear, cambiar de usuario o abrir el Administrador de tareas.

Más allá de lo básico: atajos que facilitan la vida

Algunos comandos no son tan conocidos pero resultan igual de útiles. Por ejemplo:

Windows + L: bloquea tu sesión en un segundo, ideal para entornos de oficina.

Windows + Shift + S: activa la herramienta de recorte integrada para capturas rápidas.

Estos atajos marcan la diferencia cuando necesitas rapidez y eficiencia en tu trabajo diario.

El drama de cerrar pestañas sin querer

Todos hemos estado ahí: leyendo un artículo, revisando una receta o finalizando una reserva, y de repente… ¡clic equivocado! La pestaña desaparece y empieza la carrera por buscarla en el historial. Es un momento de frustración que puede romper tu flujo de trabajo.

Pero hay esperanza. Con solo presionar Ctrl + Shift + T (o Command + Shift + T en Mac), tu última pestaña cerrada vuelve a abrirse en el acto. Si lo pulsas varias veces, recuperas todas las pestañas cerradas en el orden exacto en que desaparecieron. Una vez lo pruebas, se convierte en un hábito difícil de abandonar.

Alternativas para rescatar pestañas perdidas

Si olvidas el atajo, existen otras formas de recuperar pestañas:

Ctrl + H: abre el historial del navegador.

Ctrl + Shift + A en Chrome: muestra todas las pestañas abiertas y las recientemente cerradas.

En Windows, un clic derecho sobre el icono de Chrome o Edge en la barra de tareas muestra un listado de pestañas recientes listas para restaurar.

Puede parecer un detalle mínimo, pero dominar Ctrl + Shift + T evita pérdidas de tiempo, estrés y distracciones. Incorporarlo a tu rutina es una mejora inmediata para tu productividad y tu tranquilidad mientras navegas.