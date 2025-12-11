De ChatGPT a Temu: las apps gratuitas más populares del App Store en 2025

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Con 2025 entrando en su recta final, Apple ha publicado las listas oficiales de las apps y juegos más descargados del año en España. Estas clasificaciones, que ya se pueden consultar en la pestaña Hoy del App Store, recogen las aplicaciones y los títulos de juego —tanto gratuitos como de pago— que han conquistado a los usuarios de iPhone, iPad y Apple Arcade durante los últimos doce meses.

Además de servir como termómetro de las tendencias digitales del año, estas listas complementan a los App Store Awards 2025, los premios con los que Apple reconoce a los desarrolladores más innovadores del ecosistema.

App Store, escaparate seguro para descubrir apps y juegos

Apple recuerda que el App Store sigue siendo el entorno más seguro y de mayor calidad para encontrar nuevas apps y juegos. El equipo editorial, presente en todo el mundo, se encarga de:

Seleccionar y recomendar decenas de miles de títulos al año.

Destacar experiencias sobresalientes en las pestañas Hoy , Apps y Juegos .

, y . Crear colecciones temáticas, historias originales y eventos especiales dentro de las propias apps.

Gracias a esa curación constante, los usuarios pueden descubrir propuestas relevantes y confiables en un catálogo que no deja de crecer.

App Store Awards 2025: creatividad, diseño e impacto cultural

Más allá de las listas de descargas, la semana anterior Apple dio a conocer los ganadores de los App Store Awards 2025, que este año han reconocido a 17 apps y juegos. Estos premios valoran:

El ingenio técnico de los desarrolladores.

Su impacto cultural en la vida de los usuarios.

Niveles excepcionales de innovación, experiencia de usuario y diseño.

Los proyectos premiados surgieron de una selección previa de 45 finalistas, y se caracterizan por ayudar a los usuarios a alcanzar nuevas metas, dar forma a sus ideas y explorar mundos visualmente espectaculares.

Las apps de iPhone gratuitas más descargadas en España en 2025

En el terreno del iPhone, las aplicaciones gratuitas más populares en España durante 2025 han sido:

ChatGPT

Temu: Shop Like a Billionaire

Threads

Google Chrome

TikTok – Videos, Shop & LIVE

Google

WhatsApp Messenger

Cl@ve

Instagram

Google Maps

La presencia de herramientas de IA, redes sociales, apps de Google y servicios clave como Cl@ve muestra cómo el iPhone se ha convertido en un dispositivo central para la productividad, el ocio y la gestión del día a día.

Las apps de iPhone de pago más descargadas de 2025

Las aplicaciones de pago para iPhone que han liderado las descargas en España han sido:

Threema. The Secure Messenger

GSE SMART IPTV PRO

AutoSleep Track Sleep on Watch

Blitzer.de PRO

Shadowrocket

Procreate Pocket

AnkiMobile Flashcards

PhotoPills

Monash FODMAP Diet

WorkOutDoors

La lista refleja un fuerte interés por la privacidad, el consumo de contenidos, el seguimiento de la salud, la productividad y la creatividad móvil.

Los juegos de iPhone gratuitos más descargados en 2025

En el apartado de juegos gratuitos para iPhone, los usuarios españoles han elegido principalmente:

Block Blast

Roblox

Clash Royale

Pokémon TCG Pocket

Among Us!

8 Ball Pool™

Township

Parchisi STAR

Brawl Stars

Subway Surfers

Encontramos desde clásicos consolidados como Clash Royale o Subway Surfers, hasta fenómenos sociales como Roblox y Among Us!, pasando por títulos casuales y competitivos.

Los juegos de iPhone de pago más populares de 2025

Los juegos de pago para iPhone más descargados este año han sido:

Minecraft: Dream it, Build it!

Balatro

Pou

Geometry Dash

Plague Inc.

MONOPOLY

Red’s First Flight

Stardew Valley

Animal Crossing: Pocket Camp C

RFS – Real Flight Simulator

Destaca la fuerza de franquicias como Minecraft, Animal Crossing o MONOPOLY, junto a propuestas independientes muy valoradas como Stardew Valley o Balatro.

Las apps de iPad gratuitas más descargadas en España

En iPad, las aplicaciones gratuitas más populares de 2025 reflejan un uso intensivo para estudiar, crear y consumir contenido multimedia:

ChatGPT

Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF

Google Chrome

Canva: AI Photo & Video Editor

HBO Max: Stream Movies & TV

Amazon Prime Video

Netflix

YouTube

Freenotes: AI Notes Taking

Disney+

Entre las más destacadas se encuentran herramientas de IA para tomar notas, editores creativos, navegadores y las principales plataformas de vídeo en streaming.

Las apps de iPad de pago más destacadas de 2025

Las aplicaciones de pago para iPad que han liderado el ranking en España son:

Procreate

iDoceo – Planner and gradebook

Nomad Sculpt

Procreate Dreams

Feather: Draw in 3D

forScore

ToonSquid

GSE SMART IPTV PRO

AnkiMobile Flashcards

Human Anatomy Atlas 2026

Se aprecia una clara orientación hacia el dibujo profesional, la escultura 3D, la gestión educativa, el estudio avanzado y la música, confirmando al iPad como herramienta clave para estudiantes, docentes, artistas y músicos.

Los juegos de iPad gratuitos más descargados en 2025

Respecto a los juegos gratuitos para iPad, los títulos favoritos de los usuarios han sido:

Roblox

Perfect Tidy

Block Blast！

Goods Puzzle: Sort Challenge

Magic Tiles 3: Piano Game

Township

Clash Royale

2 Player Games : Offline Games

Offline Games – No Wifi Games

Among Us!

Puzzles, juegos musicales, experiencias multijugador y propuestas que funcionan sin conexión forman la columna vertebral del entretenimiento gratuito en la tableta de Apple.

Los juegos de iPad de pago más populares del año

En la categoría de pago para iPad, estos han sido los juegos más descargados en España en 2025:

Minecraft: Dream it, Build it!

Balatro

Stardew Valley

Geometry Dash

Pou

Papers, Please

Animal Crossing: Pocket Camp C

Plague Inc.

MONOPOLY

Red’s First Flight

Aquí vuelve a aparecer Minecraft como líder absoluto, acompañado de títulos de culto como Papers, Please o Plague Inc., aventuras de simulación agrícola como Stardew Valley y juegos clásicos adaptados al formato táctil.

Apple Arcade: los juegos más descargados del catálogo en 2025

El servicio de suscripción Apple Arcade también tiene su propio ranking de éxitos. En 2025, los juegos más descargados han sido:

Balatro+

Sneaky Sasquatch

NBA 2K25 Arcade Edition

Hello Kitty Island Adventure

Snake.io+

Cooking Mama: Cuisine!

Fruit Ninja Classic+

Angry Birds Reloaded

Stardew Valley+

PGA TOUR Pro Golf

La lista combina grandes nombres de la cultura pop, títulos deportivos, juegos casuales muy adictivos y versiones mejoradas de clásicos, demostrando la variedad del servicio.

Qué nos dicen estas listas sobre cómo usan los españoles sus dispositivos Apple

Las clasificaciones de 2025 dejan varias conclusiones claras:

La inteligencia artificial se consolida como herramienta imprescindible (ChatGPT, apps de notas con IA).

se consolida como herramienta imprescindible (ChatGPT, apps de notas con IA). El entretenimiento en streaming sigue dominando el uso del iPad.

sigue dominando el uso del iPad. Crece el interés por las apps creativas y de productividad tanto en iPhone como en iPad.

tanto en iPhone como en iPad. Los juegos con fuerte componente social, multijugador y de larga trayectoria siguen siendo los favoritos del público.

En conjunto, las listas de fin de año del App Store dibujan un ecosistema donde productividad, creatividad y ocio conviven en equilibrio, y donde los desarrolladores siguen jugando un papel esencial en la evolución de la plataforma.