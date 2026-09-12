Blizzard anuncia Diablo V para 2029 con un giro nunca visto en la saga

Blizzard ha aprovechado la ceremonia inaugural de BlizzCon 2026 para soltar una de esas bombas que nadie esperaba ver con tanta antelación: Diablo V ya es oficial y su lanzamiento está previsto para la primavera de 2029. La espera será larga, pero al menos la compañía ha dejado clara la dirección narrativa de la próxima entrega principal.

Esta vez no viajaremos a un Santuario al borde de la catástrofe. La nueva historia arrancará aproximadamente un siglo después de los acontecimientos de Diablo IV, en una época en la que los héroes han sido derrotados y Diablo ya ha ganado. El punto de partida cambia por completo la fórmula habitual de la saga.

El anuncio llegó acompañado de un primer avance y de novedades para otros frentes de la franquicia. Diablo IV seguirá recibiendo contenido durante la espera, mientras que Blizzard y Netflix preparan además una serie de animación ambientada en este universo.

Diablo V ya es oficial, pero habrá que esperar hasta 2029

Blizzard confirmó en su web oficial que la próxima gran era de la saga comenzará con Diablo V. El estudio apunta actualmente a un estreno en primavera de 2029, una ventana suficientemente concreta para situar el proyecto en el calendario, aunque todavía susceptible de cambios.

La compañía ha optado por anunciarlo con más de dos años de antelación, una decisión que permite marcar el futuro de la franquicia sin abandonar el juego actual. Diablo IV continúa activo, recibe temporadas y ampliará su plantel de personajes mientras el nuevo título avanza en su desarrollo.

Por ahora no se han confirmado las plataformas, las ediciones, el precio ni una fecha exacta. Tampoco se han mostrado sistemas de juego, clases o detalles técnicos, por lo que el anuncio funciona principalmente como una presentación del escenario y del tono que tendrá la quinta entrega.

La espera parece extensa, pero no resulta extraña para una producción de esta escala. Blizzard necesita mantener un enorme mundo, diseñar clases capaces de convivir entre sí y construir una campaña que responda a décadas de historia sin limitarse a repetir la estructura de Diablo IV.

Un Santuario en el que Diablo ya ha vencido

La gran sorpresa está en la premisa. En entregas anteriores, los jugadores luchaban para impedir que las fuerzas infernales culminaran sus planes, incluso cuando la situación parecía desesperada. En Diablo V, en cambio, la partida comenzará después de la derrota.

Blizzard describe un Santuario sometido por el Señor del Terror, con sus héroes vencidos y el mundo ya caído. El objetivo no será detener un apocalipsis inminente, sino sobrevivir y combatir dentro de una realidad transformada por el triunfo del enemigo.

Este planteamiento abre posibilidades interesantes para los escenarios, las facciones y los personajes. Las ciudades conocidas podrían haber desaparecido o vivir bajo un nuevo orden, mientras que los supervivientes quizá no recuerden cómo era el mundo antes de la victoria de Diablo.

También cambia el papel del protagonista. Ya no bastará con convertirse en el héroe destinado a salvarlo todo en el último momento; habrá que descubrir qué clase de persona, criatura o guerrero es capaz de plantar cara a un mal que lleva décadas gobernando.

La historia ocurrirá un siglo después de Diablo IV

Los acontecimientos de Diablo V se situarán aproximadamente cien años después de Diablo IV, que todavía continúa ampliando su historia. Ese salto temporal ofrece a Blizzard libertad para introducir nuevos personajes y conflictos sin romper completamente los vínculos con la entrega actual.

Un siglo es suficiente para que los protagonistas anteriores se conviertan en leyendas, figuras olvidadas o símbolos utilizados por las nuevas generaciones. También permite explicar grandes transformaciones de Santuario sin tener que mostrar paso a paso cómo se produjo cada una.

El estudio resume la esencia del juego con una pregunta: ¿en qué debes convertirte cuando el mundo ya ha caído? No se trata solo de una frase promocional, ya que apunta a una posible tensión entre la supervivencia, la identidad del héroe y el precio de enfrentarse a Diablo en sus propios términos.

Queda por saber si las decisiones del jugador influirán realmente en esa transformación o si la pregunta funcionará como eje puramente narrativo. De cualquier modo, la premisa sugiere un tono más oscuro y desesperado, incluso para una saga que nunca se ha caracterizado precisamente por su optimismo.

El primer tráiler apuesta por el misterio

El avance presentado en BlizzCon 2026 sirve como introducción a esta nueva etapa, pero evita desvelar demasiado. Blizzard ha preferido enseñar el concepto y dejar que la imagen de un Santuario derrotado haga el trabajo, sin entrar todavía en mecánicas o características concretas.

No se ha mostrado gameplay ni se han confirmado las clases jugables. Tampoco sabemos si Blizzard mantendrá la estructura de mundo abierto de Diablo IV, si ampliará las funciones multijugador o si volverá a un diseño más concentrado alrededor de actos y regiones.

La ausencia de esos detalles es lógica teniendo en cuenta la lejanía del lanzamiento. Hasta 2029 pueden cambiar sistemas importantes, interfaces y objetivos de diseño, por lo que enseñar una demostración demasiado pronto crearía expectativas sobre elementos que quizá no lleguen intactos a la versión final.

El tráiler sí deja una idea clara: Diablo volverá a ocupar el centro de la historia. Tras entregas en las que otros grandes males han recibido buena parte del protagonismo, el Señor del Terror recuperará su posición como amenaza dominante y como vencedor del conflicto anterior.

Diablo IV seguirá creciendo durante la espera

Diablo V no implica que Blizzard vaya a abandonar inmediatamente la cuarta entrega. El estudio seguirá publicando novedades y ha confirmado que la Amazona se incorporará como nueva clase jugable durante la primera mitad de 2027.

La elección recupera uno de los arquetipos más reconocibles de la saga. La Amazona se asocia tradicionalmente con lanzas, jabalinas y arcos, aunque habrá que esperar para comprobar cómo adapta Blizzard su identidad al sistema de habilidades y progresión actual de Diablo IV.

Antes de su llegada, el 15 de septiembre de 2026 comenzará la Temporada del Legado del Infierno. El contenido servirá para celebrar las tres décadas de enfrentamientos contra las fuerzas demoníacas mediante un homenaje jugable a personajes, enemigos, lugares y objetos emblemáticos de la franquicia.

La continuidad de Diablo IV será esencial para cubrir el largo camino hasta 2029. El juego ya demostró su importancia comercial al superar los 666 millones de dólares en ventas durante sus primeros cinco días, y su comunidad será la base sobre la que Blizzard mantendrá vivo el interés por la saga.

Netflix prepara una serie de animación de Diablo

La expansión del universo no se limitará a los videojuegos. Blizzard y Netflix anunciaron durante el mismo evento que una serie de animación de Diablo se encuentra en desarrollo, aunque por ahora no han revelado el título definitivo, el reparto o la fecha de estreno.

Tampoco se sabe si la producción adaptará alguna entrega concreta o contará una historia original dentro de Santuario. La amplitud de la mitología de Diablo ofrece margen para explorar guerras antiguas, personajes conocidos o acontecimientos separados de las campañas que ya hemos jugado.

El formato animado encaja especialmente bien con una saga repleta de demonios, magia, criaturas gigantescas y escenarios imposibles. Además, permite trasladar a la pantalla su estética gótica sin asumir las limitaciones y el coste visual que tendría una adaptación equivalente con actores reales.

Blizzard promete compartir más información en el futuro. Hasta entonces, la serie debe considerarse un proyecto en una fase temprana, pero su anuncio confirma que la compañía quiere convertir Diablo en una franquicia con presencia más allá de PC y consolas.

BlizzCon 2026 marca el futuro de Blizzard

Diablo V fue uno de los grandes anuncios de una ceremonia inaugural especialmente cargada. Blizzard también presentó un nuevo shooter de mundo abierto de StarCraft y confirmó el regreso de Heroes of the Storm con nuevo contenido, dejando claro que quiere reactivar varias de sus marcas históricas.

Los seguidores de StarCraft tendrán que armarse con todavía más paciencia, ya que ese nuevo proyecto apunta a 2030. Frente a esa fecha, la primavera de 2029 prevista para Diablo V parece casi cercana, aunque ambos calendarios muestran que Blizzard está enseñando sus cartas con mucha antelación.

La estrategia también ayuda a reconstruir la expectación alrededor del estudio. Si quieres conocer mejor cómo ha cambiado la compañía durante las últimas décadas, en Teknofilo repasamos el ascenso y la transformación de Blizzard, desde sus años más admirados hasta las decisiones que dañaron su reputación.

Por ahora, Diablo V tiene una premisa potente, una ventana de lanzamiento y muchas preguntas sin respuesta. La idea de luchar en un mundo donde Diablo ya ha vencido es suficientemente distinta como para despertar curiosidad; ahora Blizzard tendrá que demostrar que puede convertirla en una entrega a la altura de la saga.