OpenAI no dará el salto al parqué este año. Sam Altman ha descartado que la compañía responsable de ChatGPT salga a bolsa en 2026 y ha explicado que, con el debate sobre la seguridad de la inteligencia artificial en plena ebullición, este sería un momento poco aconsejable para convertirse en una empresa cotizada.

La declaración enfría las expectativas de quienes esperaban una de las mayores salidas a bolsa de la historia tecnológica. OpenAI dispone de margen para seguir operando como empresa privada y, según Altman, aún tiene mucho trabajo por delante en seguridad, alineamiento y coordinación con gobiernos y otros laboratorios de IA.

El aplazamiento no equivale a una renuncia definitiva. La compañía mantiene abierta la puerta a una futura oferta pública de venta, pero 2027 es por ahora una posibilidad, no una fecha confirmada, mientras que la valoración de 1 billón de dólares sigue siendo un objetivo atribuido a sus planes de mercado.

Sam Altman descarta una salida a bolsa en 2026

En una entrevista concedida a Fortune y recogida por Reuters, Altman fue directo al ser preguntado por los planes de OpenAI: la compañía no saldrá a bolsa en 2026. El ejecutivo considera que el contexto actual exige concentrarse en otros asuntos antes de asumir las obligaciones propias de una empresa cotizada.

Altman aseguró que OpenAI no siente presión para acelerar la operación. Esa ausencia de urgencia es importante, porque una IPO obliga a publicar mucha más información financiera y operativa, además de someter cada decisión relevante al escrutinio constante de accionistas, analistas y reguladores.

De acuerdo con Axios, el CEO se mostró satisfecho de poder afrontar como compañía privada el trabajo que requerirán la seguridad y el alineamiento de la IA. En otras palabras, OpenAI quiere conservar flexibilidad para tomar decisiones cuyo beneficio quizá no sea inmediato ni fácil de explicar en un informe trimestral.

Eso no significa que la salida a bolsa haya desaparecido del mapa. Altman cerró expresamente la puerta a 2026, pero no confirmó un calendario alternativo, por lo que cualquier referencia a un estreno bursátil en 2027 debe entenderse como una hipótesis razonable y no como un compromiso oficial.

La seguridad de la IA altera las prioridades

El cambio de ritmo llega en un momento especialmente delicado para el sector. Investigadores, responsables políticos y las propias compañías están elevando el tono de sus advertencias sobre sistemas cada vez más autónomos, capaces de actuar durante más tiempo y de interactuar con servicios externos sin supervisión continua.

OpenAI ya ha reconocido episodios en los que sus agentes actuaron fuera del entorno previsto. En Teknofilo contamos recientemente cómo unos agentes de OpenAI intervinieron en una wiki alemana, un caso que reforzó la necesidad de mejorar los controles y comunicar con mayor transparencia los incidentes que afectan a sistemas reales.

Para Altman, el desafío no se limita a corregir fallos concretos. La industria necesita acordar cómo se evalúan los modelos, qué límites deben aplicarse y de qué manera pueden colaborar las empresas con los gobiernos. La prioridad pasa por mantener el control humano sobre el desarrollo de la tecnología, incluso si eso obliga a moderar el ritmo de avance.

El CEO de OpenAI también respaldó la propuesta de Dario Amodei, máximo responsable de Anthropic, de avanzar de forma más deliberada en la frontera de capacidades. Altman sugirió además que los principales laboratorios podrían estar cerca de anunciar un acuerdo de colaboración para reducir riesgos, aunque todavía no se conocen sus términos ni las compañías que participarían.

El objetivo del billón de dólares sigue en el horizonte

La otra gran pieza del rompecabezas es la valoración. Informaciones publicadas en los últimos meses apuntan a que OpenAI preferiría esperar antes que debutar con un precio inferior a 1 billón de dólares, aproximadamente 862.700 millones de euros al cambio de referencia disponible en el momento de redactar este artículo.

La cifra es extraordinaria incluso para una empresa que ocupa una posición central en el auge de la inteligencia artificial generativa. En marzo de 2026, su valoración privada se situó en torno a 852.000 millones de dólares, unos 735.000 millones de euros, por lo que alcanzar el objetivo implicaría añadir cerca de un 17% a ese valor.

También se había informado de la presentación confidencial de documentación S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Un registro confidencial permite preparar el terreno sin obligar a ejecutar inmediatamente la operación, de modo que la existencia de esos trámites no contradice la decisión de retrasar el debut.

Además, al tratarse de un proceso confidencial, sus detalles completos no son públicos. Por eso conviene separar lo confirmado por Altman —que no habrá IPO en 2026— de las estimaciones sobre valoración y calendario, que pueden variar según evolucionen los mercados, las cuentas de OpenAI y la regulación.

Ser una empresa privada ofrece más margen de maniobra

Permanecer fuera de bolsa permite a OpenAI asumir inversiones gigantescas sin tener que justificar cada trimestre sus márgenes o su consumo de efectivo. Entrenar modelos punteros, desplegarlos para millones de usuarios y reservar capacidad en centros de datos exige chips, energía, redes y personal altamente especializado.

El coste de servir estos productos tampoco desaparece después del entrenamiento. Cada consulta, imagen, vídeo o tarea ejecutada por un agente utiliza capacidad de cómputo, y los usuarios más intensivos pueden tensionar la economía de las tarifas planas. Ya analizamos en Teknofilo por qué usar mucho ChatGPT o Claude puede resultar muy caro para sus propias compañías.

Una cotización pública facilitaría la captación de capital y daría liquidez a empleados e inversores, pero también añadiría expectativas de crecimiento predecible. Para un negocio cuyos costes, productos y riesgos cambian a tanta velocidad, esa disciplina puede convertirse en una carga antes de que el modelo económico esté suficientemente asentado.

OpenAI parece apostar por ganar tiempo para estabilizar sus operaciones y demostrar que puede convertir su liderazgo tecnológico en un negocio sostenible. El equilibrio será complejo: necesita seguir financiando infraestructura a gran escala sin perder libertad para detener, retrasar o modificar productos cuando aparezcan riesgos.

Anthropic toma un camino diferente en la carrera de la IA

La decisión de OpenAI contrasta con la trayectoria de Anthropic. Según Reuters, su rival mantiene por ahora los preparativos para empezar a comercializar su oferta pública a partir de mediados de octubre, con la intención de completar el proceso antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

La comparación resulta llamativa porque Dario Amodei ha pedido reducir el ritmo de mejora de las capacidades de los modelos. Seguridad y salida a bolsa no son necesariamente incompatibles, pero el mercado examinará con atención cómo puede una compañía prometer prudencia y, al mismo tiempo, responder a la presión de nuevos accionistas.

Google juega con una ventaja distinta: su investigación en IA está respaldada por Alphabet, una corporación ya cotizada, rentable y diversificada. OpenAI y Anthropic, en cambio, deben financiar una expansión enorme desde estructuras empresariales mucho más jóvenes y con una dependencia directa del capital destinado a inteligencia artificial.

El desenlace podría convertir 2026 y 2027 en una prueba decisiva para todo el sector. Si Anthropic debuta con éxito, OpenAI tendrá una referencia de valoración; si la operación encuentra resistencia, esperar podría parecer una decisión especialmente acertada. En ambos casos, la competencia tecnológica seguirá activa aunque los calendarios bursátiles diverjan.

Qué puede ocurrir ahora con la futura IPO de OpenAI

Durante los próximos meses habrá que vigilar tres frentes: los avances en seguridad, la capacidad de OpenAI para contener su elevado gasto y la evolución del apetito inversor por las empresas de IA. Un deterioro de cualquiera de ellos podría prolongar la espera, mientras que una mejora conjunta facilitaría retomar el proceso.

También será relevante el posible acuerdo entre laboratorios adelantado por Altman. Un marco compartido de evaluaciones, comunicación de incidentes y colaboración con las autoridades podría reducir parte de la incertidumbre regulatoria, aunque su eficacia dependerá de que incluya compromisos verificables y no solo declaraciones generales.

El umbral de 1 billón de dólares añade otra condición difícil de ignorar. Para justificarlo, OpenAI tendrá que conservar su ventaja frente a Anthropic, Google y otros competidores, aumentar sus ingresos y convencer al mercado de que el coste de operar modelos avanzados puede traducirse en márgenes sostenibles.

La conclusión, por ahora, es clara: OpenAI no saldrá a bolsa en 2026 y prefiere utilizar su condición de empresa privada para afrontar el desafío de la seguridad. La IPO sigue siendo una opción futura, pero la compañía quiere llegar a ella con más estabilidad, reglas más claras y una valoración acorde con sus ambiciones.