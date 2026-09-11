¿Qué Apple Pencil funciona con el iPhone Duo? Solo podrás utilizar este modelo

Apple ha decidido aprovechar la gran pantalla de su primer teléfono plegable para introducir una posibilidad inédita en su catálogo. El iPhone Duo será el primer iPhone compatible oficialmente con un Apple Pencil, acercándose un poco más a la experiencia de escritura y dibujo de un iPad.

La compatibilidad se extenderá tanto a la pantalla plegable interior como al panel exterior. Esto significa que el lápiz podrá utilizarse con el dispositivo cerrado para realizar una anotación rápida y también al abrirlo para disponer de una superficie de trabajo considerablemente más amplia.

La idea resulta especialmente atractiva para tomar notas, firmar documentos, dibujar bocetos o realizar retoques con mayor precisión que usando un dedo. En Teknofilo ya repasamos las características del iPhone Duo y su pantalla plegable de 7,6 pulgadas, un formato que encaja mucho mejor con un lápiz digital que el de cualquier iPhone anterior.

Sin embargo, hay una limitación importante que conviene conocer antes de recuperar un lápiz antiguo o comprar uno nuevo. El iPhone Duo solo será compatible con el Apple Pencil con USB-C, dejando fuera al Apple Pencil Pro y, aparentemente, al resto de generaciones comercializadas por Apple.

Por qué el Apple Pencil Pro queda fuera

Apple no ha explicado detalladamente el motivo de esta decisión, pero la forma de carga parece ofrecer una respuesta bastante lógica. El Apple Pencil Pro necesita acoplarse magnéticamente a un lateral de un iPad compatible para enlazarse y recargar su batería.

El diseño del iPhone Duo no parece incorporar una superficie preparada para realizar esa carga magnética. Integrarla habría añadido nuevos condicionantes al grosor, la distribución de componentes y el complejo mecanismo de un dispositivo que ya debe alojar una bisagra y dos pantallas.

El Apple Pencil con USB-C evita este problema gracias al conector escondido detrás de una tapa deslizante. El lápiz se enlaza y recarga mediante un cable USB-C, por lo que no necesita que el teléfono incorpore una zona de carga inalámbrica específica.

Esta solución es menos cómoda que colocar el lápiz sobre el lateral del dispositivo, pero facilita enormemente su compatibilidad. También evita que Apple tenga que modificar la estructura del iPhone Duo o añadir imanes y componentes adicionales únicamente para alimentar el accesorio.

Estas son las funciones que se pierden frente al modelo Pro

El Apple Pencil con USB-C conserva elementos fundamentales como la precisión, la baja latencia y la sensibilidad a la inclinación. Esta última permite cambiar el efecto del trazo modificando el ángulo del lápiz, algo útil al sombrear, dibujar o utilizar determinadas herramientas creativas.

La diferencia más importante es la ausencia de sensibilidad a la presión. El grosor o la intensidad del trazo no cambiarán según la fuerza aplicada, una carencia que puede resultar relevante para ilustradores y artistas acostumbrados a trabajar con el Apple Pencil Pro.

El modelo USB-C tampoco dispone del gesto de doble toque, rotación del cuerpo, respuesta háptica ni detección del gesto de apretar. Estas funciones permiten cambiar rápidamente de herramienta, orientar pinceles con mayor naturalidad y abrir paletas sin tocar la pantalla en los iPad compatibles.

También queda fuera la integración con la red Buscar, por lo que no será posible localizar el accesorio desde la aplicación de Apple si se extravía. En conjunto, el iPhone Duo ofrecerá una experiencia adecuada para escribir y hacer anotaciones, pero menos completa para el trabajo creativo profesional.

La compatibilidad llegará después del lanzamiento

El soporte para Apple Pencil no estará disponible cuando el iPhone Duo llegue a las tiendas. Apple afirma que la función se habilitará más adelante durante este mismo año, aunque todavía no ha proporcionado una fecha concreta para la actualización.

Todo apunta a que la compatibilidad dependerá de una futura versión de iOS y no de un cambio en el hardware. Quienes compren el iPhone Duo durante su lanzamiento tendrán que esperar antes de poder utilizar el lápiz en cualquiera de sus dos pantallas.

Las reservas del iPhone Duo comenzarán el 16 de octubre y su disponibilidad está prevista para el 23 de octubre. Los primeros compradores podrán estrenar el teléfono y sus funciones plegables desde esa fecha, pero el soporte para Apple Pencil permanecerá temporalmente desactivado.

No parece recomendable comprar el accesorio exclusivamente para el iPhone Duo hasta que Apple confirme la versión de software y la fecha de activación. Aunque la compañía ha anunciado oficialmente su compatibilidad, todavía queda por conocer qué aplicaciones aprovecharán el lápiz y qué gestos estarán disponibles en cada pantalla.

Precio del Apple Pencil compatible con el iPhone Duo

En España, el Apple Pencil con USB-C cuesta 89 euros, mientras que el Apple Pencil Pro se vende por 149 euros. La diferencia refleja las funciones adicionales del modelo Pro, pero el accesorio más caro no podrá utilizarse con el iPhone Duo.

La llegada del Apple Pencil refuerza la idea de que el iPhone Duo no es simplemente un teléfono que puede doblarse. Al desplegarlo, su pantalla interior ofrece un espacio cercano al de una tableta compacta, donde escribir, dibujar o editar documentos resulta mucho más natural.