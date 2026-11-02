¿Por qué dos Mac Studio M5 Ultra completos con 256 GB cuestan menos que uno con 512 GB?

Hay una comparación sorprendente en el configurador del Mac Studio con M5 Ultra: comprar dos unidades con 256 GB cada una sale más barato que elegir una sola con 512 GB. En la web de Apple España, el ahorro es de 171 € al comparar equipos con el mismo procesador y almacenamiento.

La cuenta invita a pensar que la ampliación de memoria no tiene sentido. Sin embargo, hay dos cuestiones distintas: por qué Apple fija un recargo tan alto y por qué sumar la memoria de dos ordenadores no ofrece lo mismo que tenerla disponible dentro de una sola máquina.

La cuenta: dos ordenadores completos cuestan menos

En Apple España, un Mac Studio M5 Ultra con CPU de 36 núcleos, GPU de 80 núcleos, 256 GB de memoria y SSD de 1 TB cuesta 12.479 €. Mantener el chip y el almacenamiento y subir a 512 GB añade 12.650 €, hasta un total de 25.129 €.

Comprar dos unidades de esa configuración con 256 GB suma 24.958 €. Son 171 € menos que los 25.129 € del modelo con 512 GB: la ampliación de memoria cuesta más que otro ordenador completo con 256 GB.

Además de memoria, la segunda unidad incorpora adicionalmente un procesador, una GPU, un SSD y el resto de componentes de un Mac. Desde el punto de vista del hardware adquirido, la comparación pone de relieve lo elevado que resulta el salto de capacidad.

Opción Memoria disponible Precio en Apple España Un Mac Studio M5 Ultra con 256 GB 256 GB en un equipo 12.479 € Dos Mac Studio M5 Ultra con 256 GB cada uno 256 GB por equipo; 512 GB sumados 24.958 € Un Mac Studio M5 Ultra con 512 GB 512 GB en un equipo 25.129 €

Por qué puede costar tanto concentrar la memoria en una sola máquina

Una posible explicación es el empleo de componentes de memoria de mayor densidad para alcanzar 512 GB. Es una hipótesis que puede contribuir a entender la diferencia, pero no una explicación confirmada por Apple.

Aparentemente, Apple cobra una prima especialmente alta por concentrar esa capacidad en un único sistema. El valor para un comprador profesional puede estar precisamente en ejecutar un trabajo grande sin tener que dividirlo, incluso si la combinación de dos equipos ofrece más hardware por menos dinero.

Dos bloques de 256 GB no se convierten en uno de 512 GB

En un Mac con Apple silicon, la memoria unificada permite a la CPU y la GPU trabajar sobre una misma memoria física. Esa organización existe dentro del equipo; conectar otro Mac no amplía automáticamente el espacio de memoria que ve una aplicación.

Un ejemplo ayuda a entenderlo: imaginemos un programa que necesita mantener 350 GB de datos en memoria al mismo tiempo. Un equipo con 512 GB puede ofrecer capacidad para esa carga, contando también con el sistema y sus consumos adicionales; dos equipos de 256 GB requieren que el trabajo de la aplicación pueda repartirse entre ellos.

La situación cambia si tenemos dos tareas independientes que caben por separado en 256 GB. En ese supuesto, cada ordenador puede encargarse de una y la segunda máquina aporta recursos de cálculo además de capacidad.

¿Y si conectamos los dos Mac Studio por Thunderbolt 5?

Es posible organizar tareas distribuidas entre varios Mac con herramientas compatibles. La documentación de MLX, el framework de aprendizaje automático de Apple, contempla comunicación entre equipos por Thunderbolt y soporte de RDMA mediante JACCL en sistemas compatibles.

Esto permite explorar escenarios de IA distribuidos, pero no transforma dos Mac en un ordenador único para cualquier programa. La aplicación o el modelo tienen que estar preparados para repartir sus datos y operaciones, y la configuración añade trabajo de administración.

Hay otro matiz técnico: los 120 Gb/s de Thunderbolt 5 se refieren al modo Bandwidth Boost pensado para necesidades intensivas de pantalla. Intel describe 80 Gb/s de ancho de banda bidireccional, pero esas cifras del enlace no equivalen a una velocidad garantizada de intercambio entre dos aplicaciones.

Apple anuncia 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria para el M5 Ultra de 36 núcleos de CPU y 80 de GPU. No es una comparación directa de rendimiento, pero ilustra por qué acceder a memoria local y mover datos entre ordenadores son operaciones con limitaciones muy diferentes.

Cuándo tiene sentido cada opción

Para un estudio que pueda repartir trabajos independientes, dos equipos ofrecen una alternativa que merece evaluarse. Podrían destinarse a distintos proyectos, usuarios o servicios, siempre que las aplicaciones y las licencias permitan ese reparto.

La opción de 512 GB cobra sentido cuando la prioridad es mantener una gran carga dentro de una sola máquina. Ahorrarse la distribución y sus transferencias puede ser más importante que disponer de un segundo ordenador, aunque eso no convierte automáticamente el recargo en una buena compra.

También hay costes que la suma inicial no refleja: espacio, consumo eléctrico, gestión, posibles licencias adicionales y mantenimiento de dos sistemas.