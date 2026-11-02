Apple bate récords: el iPhone y Servicios impulsan su mejor ejercicio fiscal

Apple ha cerrado su ejercicio fiscal 2026 con ingresos trimestrales de 114.500 millones de dólares (unos 102.086 millones de euros), un 12 % más que un año antes. El iPhone y un nuevo máximo histórico de Servicios impulsan unas cuentas que ponen el broche al mejor año de la compañía por facturación.

Los resultados corresponden al cuarto trimestre fiscal, finalizado el 26 de septiembre, y llegan con John Ternus al frente de Apple. Para entenderlos, conviene separar el rendimiento del negocio durante ese período de los lanzamientos que han llegado después y de los efectos extraordinarios relacionados con los aranceles.

Apple firma su mejor trimestre de septiembre

Los ingresos trimestrales alcanzaron 114.500 millones de dólares (unos 102.086 millones de euros), un 12 % más que un año antes. Apple establece así un récord para un trimestre de septiembre, con máximos para ese período también en ingresos del iPhone y beneficio por acción.

El beneficio por acción diluido fue de 2,10 dólares (aproximadamente 1,87 €), un 14 % superior al del mismo trimestre de 2025. Este indicador refleja el beneficio que corresponde a cada acción después de considerar el efecto de posibles títulos adicionales.

El margen bruto se situó en el 47,9 %, con una contribución favorable de aproximadamente un punto porcentual procedente de devoluciones relacionadas con aranceles. Ese mismo factor añadió 0,05 dólares (unos 0,04 €) al beneficio por acción.

El iPhone impulsa las ventas antes de que entre en juego el Duo

El iPhone aportó alrededor de 57.580 millones de dólares (unos 51.337 millones de euros), aproximadamente un 17 % más que en el mismo período del año anterior. La categoría vuelve a desempeñar un papel central en el avance de la facturación de Apple.

El trimestre recoge las primeras semanas de comercialización de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. El lanzamiento escalonado de la nueva generación concentra esta primera parte de la renovación en los modelos de gama más alta.

El iPhone Duo quedó fuera del período analizado, ya que comenzó a comercializarse después del cierre del trimestre. Su llegada no explica las ventas anunciadas ahora, aunque Apple sí lo sitúa entre sus principales apuestas para la campaña navideña.

El crecimiento se refiere a ingresos, por lo que no equivale directamente a un incremento idéntico del número de teléfonos vendidos. La evolución del negocio también depende del precio y de la combinación de modelos que eligen los compradores.

Servicios alcanza un máximo histórico

Servicios registró aproximadamente 31.570 millones de dólares (unos 28.147 millones de euros). En este caso, el récord no se limita a un trimestre de septiembre: es el mayor nivel de ingresos alcanzado por la división en cualquier trimestre.

Esta categoría reúne actividades como App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV y Apple Pay, entre otras. Su variedad ayuda a entender por qué tiene un peso creciente junto a los dispositivos físicos.

Una parte importante del negocio se apoya en ingresos que se repiten periódicamente. Para Apple, esto permite mantener una relación comercial con sus clientes entre una renovación de hardware y la siguiente, además de diversificar sus fuentes de facturación.

La compañía asegura que su base instalada de dispositivos activos ha alcanzado máximos en todas las principales categorías y regiones geográficas. Esa base amplía el público potencial de servicios y suscripciones, aunque disponer de un dispositivo no implica contratar todos esos productos.

Un ejercicio récord y remuneración a los accionistas

El cierre trimestral completa el mejor ejercicio fiscal de Apple por ingresos. La compañía resume la facturación anual en unos 479.000 millones de dólares (aproximadamente 427.068 millones de euros), acompañada de crecimiento de doble dígito en el beneficio por acción.

Durante el cuarto trimestre generó 28.000 millones de dólares de flujo de caja operativo (unos 24.964 millones de euros). El dato refleja el efectivo generado por sus operaciones y es distinto del beneficio contable.

Apple también devolvió 28.000 millones de dólares (unos 24.964 millones de euros) a los accionistas. La cifra corresponde a la remuneración realizada durante el trimestre, y no debe confundirse con el importe del dividendo por acción recién anunciado.

El consejo aprobó un dividendo de 0,27 dólares por acción (unos 0,24 €). Se abonará el 16 de noviembre de 2026 a los accionistas registrados al cierre del 12 de noviembre.

John Ternus mira a la campaña navideña

Estos son los primeros resultados de un cuarto trimestre fiscal presentados con John Ternus al frente de Apple. El directivo ha destacado el récord del iPhone, el máximo histórico de Servicios y la renovación del catálogo que acompañará a la temporada navideña.

Entre sus apuestas figuran el iPhone Duo, los iPhone 18 Pro y Pro Max y una nueva generación de dispositivos para el hogar. Son productos con los que Apple busca reforzar tanto el atractivo de su hardware como la relación con su ecosistema.

La lista incluye también los primeros Mac con pantalla táctil, cuyo planteamiento explicamos en nuestro artículo sobre el MacBook Pro con PROLED XDR y Dynamic Island. Su aportación comercial corresponde a períodos posteriores al trimestre que acaba de presentar.

Ternus ha subrayado igualmente el papel de Siri AI dentro de esa gama renovada. La combinación de dispositivos y funciones de inteligencia artificial forma parte de la estrategia con la que Apple afronta los próximos meses.

Qué dicen estas cifras y qué queda por comprobar

El balance deja crecimiento de doble dígito en facturación, fortaleza del iPhone y Servicios en máximos. También confirma que el negocio mantiene capacidad para generar efectivo y remunerar a sus accionistas.

El período terminó el 26 de septiembre de 2026, de modo que no representa los últimos tres meses del año natural. Esta distinción importa al relacionar los resultados con los lanzamientos anunciados o comercializados después de esa fecha.

Los próximos resultados permitirán valorar la contribución del iPhone Duo y del resto de la oferta navideña. La demanda, los costes de componentes y la disponibilidad de productos seguirán siendo factores relevantes para entender cómo se traduce esa renovación en ventas.