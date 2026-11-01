He probado el HONOR Robot Phone: así funciona su cámara robótica con gimbal

He tenido la oportunidad de probar el HONOR Robot Phone en un pase para medios en España. Durante la sesión he estado probando las funciones de estabilización de su cámara, el elemento que da sentido a un teléfono con un módulo robótico capaz de moverse físicamente.

El dispositivo no tiene prevista su llegada a nuestro país, pero HONOR ha permitido que algunos medios podamos conocerlo en persona. Esta toma de contacto sirve para explicar qué propone su cámara, cómo se relacionan sus funciones de estabilización y seguimiento y por qué resulta interesante desde el punto de vista del vídeo.

Una cámara que puede moverse con independencia del teléfono

Mi toma de contacto con el HONOR Robot Phone ha estado centrada en sus funciones de estabilización. Es el apartado que más interés me despierta de este dispositivo: la posibilidad de integrar en el propio móvil una herramienta de control del encuadre que habitualmente asociamos a un accesorio externo.

La cámara principal se sitúa en un brazo robótico retráctil que sale de la parte trasera. El mecanismo permite orientar el módulo con independencia del cuerpo del teléfono, de modo que el movimiento del móvil y la dirección hacia la que mira la cámara pueden gestionarse por separado.

HONOR describe el conjunto como un sistema de cuatro grados de libertad, con estabilización mecánica de tres ejes. Son conceptos relacionados, pero distintos: el primero describe las posibilidades de movimiento del mecanismo y el segundo, los ejes sobre los que actúa la estabilización.

Estabilizar y dirigir el movimiento son dos tareas diferentes

La estabilización busca compensar movimientos no deseados, mientras que los modos del gimbal permiten decidir qué movimientos queremos conservar. No todas las tomas necesitan una cámara completamente bloqueada: una panorámica deliberada y una vibración de la mano requieren respuestas diferentes.

La ficha de HONOR enumera seis opciones: estabilización por defecto, bloqueo de inclinación, FPV, FPV vertical, Super-Steady y movimiento rotacional. Cada una plantea una relación distinta entre la orientación del teléfono y la respuesta de la cámara.

El bloqueo de inclinación está orientado a mantener controlado ese eje, mientras que Super-Steady incorpora un bloqueo de los tres ejes. Las opciones FPV y rotacionales introducen otras formas de acompañar el movimiento y cambiar la perspectiva, según la descripción de la marca.

Aquí podemos ver, en primer lugar, el movimiento real del teléfono y, en segundo lugar, la secuencia grabada.

AI SpinShot permite movimientos programados de 90° y 180°. Es una herramienta con sentido para introducir transiciones o planos de recurso: su valor creativo dependerá de elegir el movimiento adecuado para la escena.

Seguimiento para mantener al sujeto dentro del encuadre

Otra pieza importante es el seguimiento automático de sujetos. Aquí la cámara utiliza su capacidad de giro para acompañar a una persona u objeto, en lugar de limitarse a mantener fija una dirección.

HONOR admite el doble toque sobre una cara o un cuerpo para seleccionar el objetivo, además de opciones de composición previa. La idea es poder decidir tanto a quién seguir como el lugar que debe ocupar dentro de la imagen.

El teléfono también ofrece seguimiento para emisiones en directo y videollamadas, junto con controles mediante gestos y localización de la voz. Esto tiene una aplicación clara para quien graba sin ayuda. Son ejemplos en los que el encuadre automático puede simplificar el trabajo de una sola persona.

La propuesta fotográfica también incluye dos cámaras de 200 MP y ARRI

El mecanismo se acompaña de una cámara principal de 200 MP, con sensor de 1/1,28 pulgadas, apertura f/1,6 y estabilización óptica. La ficha técnica recoge estabilización electrónica, óptica y mediante gimbal, cuya intervención depende del modo de captura.

El equipo incorpora además un teleobjetivo periscópico de 200 MP, con sensor de 1/1,4 pulgadas, apertura f/2,6, OIS y zoom óptico de 2,7 aumentos. Se completa con un ultra gran angular de 50 MP, apertura f/2,0 y campo de visión de 122°, con capacidad macro a 2,5 cm.

La colaboración con ARRI añade herramientas para el tratamiento de imagen y la posproducción. HONOR anuncia grabación ARRI LogC3 de 10 bits, espacio ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks, además de su chip de imagen H1.

HONOR habla de 14 pasos de rango dinámico y un proceso de reducción de ruido que empieza en el dominio RAW.

Mi impresión: una propuesta interesante para quienes graban vídeo

Lo que más me gusta del planteamiento del HONOR Robot Phone es que hace del movimiento de la cámara una parte central del teléfono. Estabilizar, seguir un sujeto y preparar un giro son herramientas diferentes que amplían las posibilidades de quien graba habitualmente con el móvil y evitar llevar una cámara especializada.

También creo que hay que valorar el uso que cada persona vaya a darle. Para una fotografía ocasional, quizá pese más la sencillez. Si grabas muchos vídeos de acción, disponer de más control sobre el encuadre y los movimientos puede tener mayor importancia.

El HONOR Robot Phone no tiene prevista su llegada a España, pero la compañía no descarta que su probable sucesor pueda aterrizar en nuestro país. Hasta entonces, nos quedamos con las ganas de disfrutar de este teléfono tan diferente.