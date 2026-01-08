Dreame A3 AWD Pro llega a España: tracción total, IA y navegación sin cables para grandes jardines
Dreame Technology ha aprovechado el CES 2026 para presentar su propuesta más ambiciosa en el cuidado inteligente del jardín: la nueva serie Dreame A3 AWD Pro. Se trata de robots cortacésped diseñados para enfrentarse a terrenos complejos, grandes superficies y condiciones exigentes, combinando navegación avanzada sin cables, tracción total, corte de alta precisión y un completo sistema de seguridad inteligente.
La gama está compuesta por dos modelos, A3 AWD Pro 3500 y A3 AWD Pro 5000, ambos disponibles para su compra en España a partir de marzo de 2026.
🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]
Navegación omnisense 3.0: mapeo inteligente sin cables ni accesorios
Uno de los grandes diferenciales de la serie A3 AWD Pro es el sistema OmniSense™ 3.0, una plataforma de navegación de última generación que elimina por completo la necesidad de cables perimetrales, balizas o antenas GPS.
Este sistema combina:
- LiDAR 3D de 360°
- Visión binocular con inteligencia artificial
- Dos cámaras HDR 1080p asistidas por algoritmos avanzados
El resultado es una comprensión tridimensional y en tiempo real del jardín, capaz de generar mapas automáticos con IA de hasta 3.500 m² o 5.000 m², según el modelo. El robot distingue con precisión entre zonas de césped y áreas no cubiertas de hierba, creando límites virtuales con precisión centimétrica.
Gracias a un alcance LiDAR de hasta 70 m, un campo de visión completo de 360° y una navegación estable incluso con señal GPS débil, el A3 AWD Pro se mueve con seguridad bajo árboles, en pasillos estrechos, en terrenos irregulares o en zonas con poca luz.
Tracción total 4WD: Preparado para pendientes extremas y obstáculos
La serie Dreame A3 AWD Pro está equipada con motores de buje 4WD de alto par, capaces de superar:
- Pendientes de hasta el 80 % (38,7°)
- Obstáculos verticales de hasta 5,5 cm
Las ruedas delanteras omnidireccionales permiten giros suaves sobre su propio eje, mientras que las ruedas traseras todoterreno garantizan una tracción potente incluso en superficies complicadas. A esto se suma una suspensión mejorada para mayor estabilidad y un parachoques con absorción de impactos, pensado para un funcionamiento fluido y fiable.
Doble disco de corte flotante: rapidez y acabado uniforme
En el apartado de corte, Dreame apuesta por un sistema de doble disco flotante, montado en planos independientes. Esta configuración ofrece:
- Ancho de corte de 40 cm
- Mayor rapidez en grandes superficies
- Acabado homogéneo incluso en césped denso
La altura de corte es regulable entre 3 y 10 cm directamente desde la app Dreamehome. Además, el sistema está preparado para trabajar sobre césped muy crecido, incluso por encima de 15 cm, manteniendo un resultado uniforme y profesional.
Edgemaster 2.0: Corte preciso hasta el borde
El sistema EdgeMaster™ 2.0 mejora de forma notable el recorte en bordes y esquinas. Los discos de corte se desplazan hacia el exterior para mantener una distancia disco-borde inferior a 3 cm, logrando límites más limpios y reduciendo la necesidad de retoques manuales.
En zonas planas y bien niveladas, el robot sigue el contorno del jardín de forma muy cercana, maximizando la cobertura y ofreciendo un acabado visualmente más cuidado.
Detección de obstáculos con IA y protección del entorno
Gracias a la combinación de visión binocular con IA y LiDAR 3D, la serie A3 AWD Pro es capaz de reconocer y evitar más de 300 tipos de objetos habituales del jardín. Entre ellos se incluyen:
- Muebles y herramientas
- Mangueras, pelotas y ramas
- Excrementos de mascotas
- Personas, mascotas y animales pequeños
Este sistema mejora la seguridad durante el funcionamiento y reduce el riesgo de daños. Además, el robot ofrece video en tiempo real, alertas de detección de personas y misiones de patrulla, ampliando su utilidad más allá del simple corte de césped.
Batería de 36v: autonomía elevada y recarga inteligente
La serie A3 AWD Pro integra una batería de 36 V y 10 Ah, diseñada para ofrecer alto par y autonomía prolongada. Según el modo seleccionado, puede cubrir hasta 5.000 m² al día:
- Modo estándar: 2.500 m² / 24 h
- Modo eficiente: 3.500 m² / 24 h
- Modo rápido: 5.000 m² / 24 h
El patrón de corte en forma de U garantiza una cobertura completa y uniforme. Cuando la batería baja a un nivel seguro, el robot memoriza su posición, regresa automáticamente a la base para recargarse y reanuda el trabajo desde el mismo punto. De forma opcional, se puede añadir un cajón de recogida para hojas y recortes.
Garden Guardian: Seguridad, vigilancia y protección antirrobo
Más allá del mantenimiento del césped, Dreame convierte al A3 AWD Pro en un auténtico guardián del jardín. La cámara frontal integrada permite:
- Visualizar video en directo desde la app
- Programar misiones de patrulla
- Recibir alertas ante detección de actividad humana
En materia de antirrobo, el sistema Dreame Link incorpora eSIM 4G y GPS para seguimiento en tiempo real mediante Google Maps, notificaciones por geocerca, alertas por elevación y avisos inmediatos en la aplicación. La compatibilidad con AirTag añade una capa extra de protección.
Precios y disponibilidad en españa
La nueva serie Dreame A3 AWD Pro llegará al mercado español en marzo de 2026 con los siguientes precios:
- Dreame A3 AWD Pro 3500: 2.599 €
- Dreame A3 AWD Pro 5000: 2.999 €
Ambos modelos estarán disponibles a través de la web oficial de Dreame, Amazon y otros distribuidores habituales aún por confirmar.