El Galaxy S26 podría llegar más tarde y con grandes cambios internos

Los planes de Samsung para su próxima generación de smartphones premium empiezan a tomar forma.

Según un informe publicado por la agencia surcoreana Yonhap, la compañía habría decidido retrasar la presentación de la serie Galaxy S26 hasta febrero de 2026, rompiendo ligeramente con el calendario habitual de los últimos años.

Samsung retrasaría el lanzamiento de los Galaxy S26

De acuerdo con esta información, Samsung celebraría su próximo evento Galaxy Unpacked en febrero de 2026, y no a comienzos de enero como ha venido haciendo recientemente. El evento tendría lugar en San Francisco, California, mientras que la presentación de la actual gama Galaxy S25 se celebró el 22 de enero de 2025 en San José.

Si se confirma este retraso, la serie Galaxy S26 podría llegar más tarde que el Galaxy S25, que se puso a la venta el 7 de febrero, ajustando ligeramente el calendario comercial de la marca.

Un Unpacked clave para despejar una gran incógnita

Como suele ser habitual, uno de los puntos más esperados del evento será conocer qué procesador utilizará cada modelo de la familia Galaxy S26. Esta cuestión ha generado especial interés tras lo ocurrido con la generación actual.

En 2025, Samsung presentó los Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra, además del ultradelgado Galaxy S25 Edge, lanzado posteriormente en mayo. A pesar de contar con un nuevo procesador propio, toda la gama terminó apostando por chips de Qualcomm.

El problema del Exynos y el alto coste de Qualcomm

Samsung había desarrollado el Exynos 2500, fabricado con el proceso de 3 nm de Samsung Foundry y equipado con transistores Gate-All-Around, una tecnología avanzada que prometía grandes mejoras en eficiencia y rendimiento.

Sin embargo, el bajo rendimiento de producción de los chips de 3 nm impidió a Samsung garantizar un suministro suficiente de Exynos 2500 para mercados clave como Corea del Sur, Europa, Asia y países en desarrollo. Ante esta situación, la compañía se vio obligada a utilizar el Snapdragon 8 Elite en toda la gama Galaxy S25, lo que habría supuesto un coste adicional cercano a 400 millones de dólares.

El evento Galaxy Unpacked de 2026 debería aclarar si Samsung logra recuperar el uso de Exynos o si vuelve a confiar plenamente en Qualcomm.

Primeros rumores del Galaxy S26 Ultra

Las filtraciones más recientes apuntan a que el Galaxy S26 Ultra será el modelo más avanzado de la serie. Se espera una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ (1.440 × 3.120 píxeles), formato 19,5:9 y una densidad de 498 ppp.

Uno de los aspectos más llamativos sería la tecnología Flex Magic Pixel, impulsada por IA, que ajusta la emisión de luz para que el contenido solo sea claramente visible cuando se mira el teléfono de frente, dificultando la visualización lateral y mejorando la privacidad.

Pantalla avanzada y especificaciones de alto nivel

El panel del Galaxy S26 Ultra contaría con frecuencia de refresco variable de 1 Hz a 120 Hz. A nivel de memoria, se habla de 12 GB de RAM, con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

El dispositivo podría incorporar un marco de titanio, sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla y un sistema de cámaras de primer nivel.

Cámaras del Galaxy S26 Ultra: más potencia y versatilidad

El apartado fotográfico incluiría una cámara principal de 200 MP, acompañada de un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico 3x y un segundo teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x. En la parte frontal se espera una cámara selfie de 12 MP.

Batería, carga rápida y soporte de software

La batería del Galaxy S26 Ultra podría crecer hasta 5.200 mAh, aunque algunas fuentes apuntan a que Samsung podría mantener una capacidad de 5.000 mAh por séptimo año consecutivo. Donde sí parece haber consenso es en una mejora de la carga rápida, que pasaría de 45 W a 60 W, permitiendo cargar del 0 % al 80 % en apenas 30 minutos.

El smartphone llegaría con Android 16 preinstalado y contaría con siete grandes actualizaciones del sistema operativo, reforzando el compromiso de Samsung con el soporte a largo plazo.

Qué esperar de los Galaxy S26 y Galaxy S26+

El Galaxy S26 estándar podría aumentar ligeramente su tamaño hasta las 6,3 pulgadas, frente a las 6,2 pulgadas del Galaxy S25. Su pantalla FHD+ (1.080 × 2.340 píxeles) mantendría el formato 19,5:9, una densidad de 416 ppp y refresco variable de 1 Hz a 120 Hz.

Incorporaría 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB, con un sistema de cámaras formado por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP o 12 MP con zoom óptico 3x. La cámara frontal sería de 12 MP.

Galaxy S26+: pantalla superior y batería estable

El Galaxy S26+ compartiría el mismo sistema de cámaras que el S26, pero apostaría por una pantalla QHD+ de 6,7 pulgadas (1.440 × 3.120 píxeles) con refresco variable de 1 Hz a 120 Hz. También integraría 12 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB, 256 GB o 512 GB.

En este modelo, la batería podría mantenerse sin cambios en 4.900 mAh.

Mejoras generales en fotografía y autonomía

Toda la familia Galaxy S26 se beneficiaría de mejoras en fotografía con poca luz, gracias a aperturas más amplias y a avances en IA y fotografía computacional. Además, el Galaxy S26 base podría aumentar su batería hasta 4.300 mAh, mejorando la autonomía respecto a la generación anterior.