El Galaxy Z TriFold se enfrenta a su mayor desafío: ¿cuántos pliegues aguanta realmente?

Un grupo de creadores de contenido de Corea del Sur lleva más de una semana sometiendo al nuevo Galaxy Z TriFold a una de las pruebas de resistencia más extremas que se recuerdan en el mundo de los móviles plegables.

Desde su lanzamiento, el dispositivo está siendo doblado y desdoblado sin descanso en un directo continuo, con el objetivo de comprobar hasta dónde llegan realmente las promesas de durabilidad de Samsung.

Una prueba extrema retransmitida en directo

Durante los últimos días, los YouTubers han emitido largas sesiones en directo en las que no hacen otra cosa que plegar y desplegar los dos ejes del Galaxy Z TriFold de forma repetitiva. En el octavo día de pruebas, el grupo superó las tres horas de retransmisión, acumulando ya una cifra que muy pocos usuarios alcanzarían en toda la vida útil del dispositivo.

Aunque el idioma impide seguir la conversación con detalle, los propios creadores van marcando los momentos clave del test, como la aparición de ruidos extraños o cambios en la resistencia de las bisagras.

Primeros signos de desgaste tras decenas de miles de pliegues

Uno de los hitos más llamativos de la prueba llegó cuando, tras aproximadamente 60.000 pliegues, comenzaron a escucharse crujidos procedentes de la bisagra. Aun así, el teléfono continuó funcionando con normalidad, sin fallos visibles en la pantalla ni interrupciones en su uso.

Más adelante, cerca de los 145.000 pliegues, los probadores observaron que la bisagra había perdido parte de su resistencia inicial, volviéndose mucho más fluida al plegar y desplegar el dispositivo. Aunque este comportamiento no impide su uso, sí resulta llamativo en un terminal de gama ultra premium.

150.000 pliegues completados sin fallos críticos

La retransmisión del día 8 concluyó tras alcanzar la cifra de 150.000 pliegues, un número muy por encima de lo que la mayoría de usuarios realizaría en condiciones normales. A modo de referencia, Samsung afirma que la pantalla del Galaxy Z TriFold —curiosamente, no menciona explícitamente las bisagras— está diseñada para soportar 200.000 ciclos de plegado y desplegado.

Esta cifra equivaldría a unos 100 pliegues diarios durante cinco años, una estimación que muchos consideran conservadora, ya que la mayoría de usuarios de plegables tipo libro rara vez alcanzan varias decenas de pliegues al día.

Un formato más grande invita a plegar más

El diseño del Galaxy Z TriFold, con una pantalla que se aproxima más al tamaño de una tablet que al de un plegable convencional, podría llevar a los usuarios a desplegarlo con mayor frecuencia. Aun así, incluso teniendo esto en cuenta, el ritmo de 100 pliegues diarios sigue siendo elevado para un uso realista.

Por este motivo, el hecho de que el dispositivo siga operativo tras 150.000 ciclos refuerza la credibilidad de las cifras oficiales, aunque deja abiertas dudas sobre el comportamiento a largo plazo de las bisagras.

Comparación con el Galaxy Z Fold 7

Resulta interesante comparar estos datos con los del Galaxy Z Fold 7, para el que Samsung promete una durabilidad muy superior, de hasta 500.000 pliegues. En su momento, otro creador de contenido sometió ese modelo a una prueba similar, comprobando que seguía funcionando correctamente tras 200.000 pliegues manuales.

Esta diferencia deja claro que Samsung ha ajustado sus expectativas de durabilidad en función del diseño y la complejidad mecánica de cada dispositivo.

¿Un problema real para los usuarios?

Aunque el Galaxy Z TriFold no deja de funcionar tras 150.000 pliegues, la aparición temprana de ruidos en la bisagra puede resultar preocupante para algunos usuarios, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo con un precio cercano a los 2.400 dólares.

Además, la prueba se está realizando en un entorno controlado, con una exposición mínima al polvo y al agua. En condiciones reales, factores como la suciedad o la humedad podrían acelerar el desgaste, algo que solo el tiempo dirá si se convierte en un problema habitual.

La prueba continúa en directo

Para quienes quieran seguir de cerca esta tortura mecánica, el canal de YouTube OMG_electronics continúa retransmitiendo el test. En el momento de redactar este artículo, el Galaxy Z TriFold ya ha superado los 160.000 pliegues, con la pantalla interna aún operativa.

Estas pruebas no sustituyen a años de uso real, pero ofrecen una valiosa perspectiva sobre la resistencia de una de las propuestas más ambiciosas de Samsung en el mercado de los móviles plegables.