iPhone Fold: Apple habría creado el primer plegable sin pliegue visible

Los rumores sobre el primer iPhone plegable vuelven a tomar fuerza. Un nuevo informe procedente de UDN asegura que Apple ha avanzado significativamente en el desarrollo de su iPhone Fold, el esperado dispositivo tipo libro que podría presentarse en septiembre de 2026.

Según este medio, el producto ya habría entrado en la fase de validación de ingeniería, un paso clave previo a la producción en masa.

Este progreso indica que Apple estaría cumpliendo su calendario y que el primer iPhone plegable podría llegar antes de lo que muchos esperaban.

Apple habría resuelto el mayor problema de los móviles plegables: el pliegue en la pantalla

La filtración de UDN cita fuentes de la cadena de suministro que aseguran que Apple ha solucionado de forma definitiva el problema de la arruga visible en la pantalla, una de las críticas más habituales a los smartphones plegables actuales.

Esto convertiría al iPhone Fold en el primer plegable del mercado sin marca de pliegue, un logro que encajaría con numerosos rumores previos sobre el trabajo de Apple en un nuevo sistema de bisagra y un panel extremadamente resistente.

Aunque Samsung será quien fabrique la pantalla interna, Apple habría diseñado la estructura interna del panel, el proceso de laminación y los materiales empleados. Todo para garantizar que el pliegue permanezca completamente invisible incluso tras miles de aperturas.

Una bisagra de metal líquido para un plegable más duradero y más delgado

Uno de los avances más llamativos es el rediseño de la bisagra. UDN afirma que Apple ha colaborado con múltiples proveedores para crear una bisagra que no deje marca en la pantalla y que además sea más duradera.

El componente clave sería el Liquid Metal, una aleación avanzada que ofrece alta resistencia mecánica, elasticidad superior, menor desgaste a largo plazo y posibilidad de fabricar piezas más finas sin comprometer la robustez

Gracias a esta tecnología, Apple habría conseguido un dispositivo plegable resistente pero con un diseño delgado, evitando el grosor excesivo que caracteriza muchos modelos del mercado.

El nombre comercial: iPhone Fold

UDN asegura que Apple utilizará el nombre iPhone Fold, una denominación que lleva años circulando en los medios y que encaja perfectamente en la estrategia de diferenciación de la compañía.

Aunque Apple aún no ha confirmado públicamente ningún detalle, esta sería la primera vez que una fuente de la cadena de suministro afirma con tanta claridad la denominación final.

¿Se retrasará el lanzamiento? El calendario apunta a 2026

Durante los últimos meses han surgido rumores de un posible retraso del iPhone plegable más allá de 2026. Sin embargo, si el dispositivo ya se encuentra en validación de ingeniería, el programa de lanzamiento original seguiría intacto.

Esto haría muy probable un anuncio oficial en septiembre de 2026, junto a la gama iPhone 18, como parte de una nueva categoría de producto dentro del ecosistema Apple.