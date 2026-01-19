El iPhone 18 Pro cambiará de sitio la Isla Dinámica según una filtración

Apple podría estar preparando uno de los cambios de diseño más importantes desde la llegada de la Dynamic Island. Nuevas filtraciones y opiniones de analistas apuntan a que los futuros iPhone 18 Pro podrían modificar tanto la ubicación como el papel de este elemento, gracias a la adopción del Face ID bajo la pantalla.

La Dynamic Island debutó con el iPhone 14 Pro como una solución inteligente para integrar la cámara frontal y los sensores de Face ID. Esta zona interactiva, con forma de píldora y situada en el centro superior de la pantalla, se expande y contrae para mostrar actividades en curso, notificaciones y controles rápidos, ocultando al mismo tiempo los recortes físicos del hardware frontal.

Desde su lanzamiento, se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del diseño de los iPhone modernos y en una seña de identidad de los modelos Pro.

El rumor: Dynamic Island desplazada a la esquina superior izquierda

Según el conocido filtrador Jon Prosser, Apple estaría probando un sistema de Face ID bajo la pantalla que se colocaría junto a un pequeño orificio para la cámara frontal en la esquina superior izquierda. Esto haría innecesaria la posición centrada de la Dynamic Island.

En este escenario, la Dynamic Island se movería también a la esquina superior izquierda, donde actualmente se muestra la hora, y aparecería de forma dinámica “volando” desde ese punto para ocupar la parte superior de la pantalla cuando fuese necesario. Funcionalmente, seguiría ofreciendo las mismas capacidades, pero con un comportamiento visual diferente.

Face ID bajo la pantalla en el iPhone 18 Pro

Varios rumores coinciden en que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporarán Face ID bajo el panel. El sistema TrueDepth quedaría oculto bajo la pantalla, eliminando el característico óvalo negro que Apple mantiene desde 2022.

El periodista Wayne Ma, de The Information, asegura que este cambio permitirá un frontal mucho más limpio, con solo un pequeño agujero para la cámara selfie situado en la esquina superior izquierda del dispositivo.

Opiniones divididas sobre el futuro de la dynamic island

No todos los analistas coinciden con la idea de eliminar o mover por completo la Dynamic Island. El analista de pantallas Ross Young considera viable el Face ID bajo la pantalla, pero cree que Apple mantendrá una Dynamic Island más pequeña en lugar de hacerla desaparecer.

Una postura similar mantiene Mark Gurman, quien ha señalado que los nuevos modelos podrían incluir una versión reducida de la Dynamic Island, en lugar de eliminarla o desplazarla radicalmente. Por su parte, el filtrador chino Instant Digital afirma que habrá una Dynamic Island más compacta, pero sin Face ID ni cámara bajo el panel este año.

¿Filtración real o simple especulación?

No está claro si la información de Prosser se basa en nuevos datos o si es una deducción a partir de rumores previos. Una interpretación alternativa es que los componentes filtrados con un recorte en la esquina superior izquierda correspondan a un sistema de Face ID bajo pantalla reubicado fuera de la Dynamic Island, permitiendo que esta siga centrada, aunque con un tamaño más reducido.

El mismo vídeo de Prosser también repasa filtraciones ya conocidas sobre la próxima generación Pro. Entre ellas destacan nuevos colores burdeos, marrón y púrpura, un sistema de cámara con apertura variable, un botón de control de cámara simplificado, el nuevo chip A20 Pro, el módem C2 de Apple y conectividad 5G vía satélite a gran escala.

Todo apunta a que Apple presentará los nuevos iPhone 18 Pro en septiembre, junto a un iPhone plegable que también lleva tiempo sonando. Este lanzamiento formaría parte de una nueva estrategia de calendario, en la que los modelos iPhone 18 y iPhone 18e llegarían en primavera del año siguiente.

Será entonces cuando se confirme si la Dynamic Island cambia de lugar, se reduce o mantiene su diseño actual.

El contexto legal que rodea a Prosser

Conviene recordar que en julio Apple demandó a Jon Prosser y a su asociado Michael Ramacciotti, acusándolos de obtener y filtrar información confidencial sobre versiones no publicadas de iOS mediante el acceso a un dispositivo de desarrollo de un exingeniero de la compañía.

Tras no responder inicialmente a la demanda, Apple obtuvo una sentencia en rebeldía, solicitando daños y una orden judicial para frenar nuevas filtraciones. Prosser ha declarado posteriormente que sigue en conversaciones con Apple, lo que indica que el conflicto continúa activo, aunque esto no le ha impedido seguir publicando rumores sobre futuros productos.