El iPhone 18 Pro podría llegar en color “Dark Cherry”, una mezcla de burdeos, café y púrpura intenso

Aunque todavía faltan meses para la presentación oficial del iPhone 18 Pro, las filtraciones ya han empezado a dibujar una imagen bastante clara de lo que Apple podría estar preparando. Y uno de los detalles que más está dando que hablar no tiene que ver ni con la cámara ni con el procesador, sino con algo mucho más visual: sus colores.

Según una nueva filtración procedente de Weibo, Apple estaría preparando un acabado especial llamado Dark Cherry para la gama iPhone 18 Pro. Lo interesante es que esta información no llega sola, ya que encaja con un informe exclusivo publicado recientemente, que también apuntaba a ese mismo tono como una de las apuestas de Apple para su próxima generación de móviles premium.

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Dark Cherry sería el color estrella del iPhone 18 Pro

La nueva información procede del conocido filtrador Instant Digital, una fuente bastante popular en Weibo cuando se trata de rumores relacionados con Apple. Según explica, el supuesto color Dark Cherry no sería un rojo oscuro sin más, sino una combinación bastante más sofisticada de burdeos, café y púrpura profundo.

Sobre el papel, suena a uno de esos tonos que Apple suele reservar para dar personalidad propia a cada nueva generación Pro. No sería un color llamativo al estilo de opciones más vivas, sino una propuesta más elegante, sobria y con un punto distintivo, muy en la línea de los acabados premium que la compañía suele utilizar para diferenciar sus modelos más avanzados.

Lo más relevante de esta filtración es que no aparece de forma aislada. Más bien refuerza una información previa que ya señalaba que Apple estaba experimentando con ese tono especial junto a otras tres opciones para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

La filtración refuerza un informe previo

La semana pasada, un informe exclusivo de MacWorld aseguró que Apple estaba probando un color especial Dark Cherry como parte de la futura gama iPhone 18 Pro. Ahora, la información de Instant Digital viene a respaldar precisamente esa posibilidad, lo que da algo más de consistencia al rumor.

Cuando dos fuentes diferentes coinciden en un detalle tan concreto, el rumor empieza a ganar fuerza, aunque conviene mantener la cautela. A estas alturas del ciclo del producto, Apple todavía podría estar valorando distintas opciones y no sería raro que alguno de esos colores se quedara por el camino antes de llegar al modelo final.

Aun así, todo apunta a que la compañía estaría apostando por una paleta bastante reconocible para esta generación, con un acabado protagonista pensado para destacar por encima del resto.

Estos serían los otros colores del iPhone 18 Pro

Además de Dark Cherry, los rumores hablan de otras tres tonalidades para el iPhone 18 Pro: Light Blue, Dark Gray y Silver.

El color Light Blue podría inspirarse en el conocido Sierra Blue que Apple lanzó en su día con el iPhone 13 Pro, un acabado que gustó bastante por ofrecer un tono claro, elegante y diferente sin resultar estridente. Si Apple recupera una idea similar, podría convertirse en una de las opciones más atractivas para quienes buscan algo más fresco dentro de la gama Pro.

Por su parte, el Dark Gray tendría un enfoque más clásico y se parecería al tono Graphite que también vimos en el iPhone 13 Pro. Sería, en esencia, la opción más discreta y continuista, ideal para quienes prefieren un diseño más serio y atemporal.

En cuanto al Silver, todo indica que volverá a estar presente una vez más. No sería ninguna sorpresa, porque se trata de uno de los colores más tradicionales dentro de la familia iPhone Pro y uno de los que Apple ha mantenido con más constancia a lo largo de los años.

Apple dejaría fuera algunos colores vistos en rumores anteriores

Otro detalle interesante de estas filtraciones es que algunos colores que habían sonado anteriormente parecen perder fuerza. Por ejemplo, el Cosmic Orange, que el año pasado se asoció como color distintivo del iPhone 17 Pro, no estaría en los planes de Apple para esta nueva generación.

Tampoco parece que el supuesto Deep Blue vaya a formar parte del catálogo del iPhone 18 Pro. Esto sugiere que Apple podría estar optando por una propuesta cromática más contenida y refinada, dejando de lado tonos algo más atrevidos para volver a una combinación de acabados más elegante y madura.

Si finalmente se confirma esta estrategia, Dark Cherry sería el color que asumiría el papel de opción especial o “firma” de la gama, mientras que Light Blue, Dark Gray y Silver completarían una selección más equilibrada.

Un color especial encaja muy bien con la estrategia de Apple

Apple lleva años utilizando un color distintivo en sus modelos Pro para dar identidad visual a cada nueva generación. Es una forma sencilla pero muy efectiva de hacer que un iPhone nuevo resulte reconocible a primera vista, incluso aunque los cambios de diseño no sean radicales.

Por eso no sorprende que los rumores apunten a una tonalidad exclusiva como Dark Cherry. Tiene sentido dentro de la estrategia habitual de la marca: mantener una base de colores clásicos y sumar uno más especial para captar atención, marcar tendencia y, de paso, reforzar la sensación de novedad.

Además, una mezcla de burdeos, marrón café y púrpura oscuro suena bastante coherente con la estética premium que Apple suele buscar en sus gamas más altas. No parece un color pensado para ser chillón, sino para transmitir sofisticación y personalidad.

Por ahora, todo sigue siendo una filtración

Eso sí, conviene no perder de vista lo más importante: nada de esto es oficial. El iPhone 18 Pro todavía está lejos de su presentación, y Apple no ha confirmado absolutamente nada sobre sus colores.

En esta fase del año, es habitual que aparezcan pruebas internas, prototipos o decisiones de diseño que luego cambian antes del lanzamiento. Incluso si Apple está probando actualmente el acabado Dark Cherry, eso no garantiza que termine llegando al producto final.

Aun así, el hecho de que varias filtraciones coincidan en los mismos tonos hace pensar que esta podría ser, al menos, una de las direcciones que Apple está explorando con mayor seriedad.

Cuándo se presentaría el iPhone 18 Pro

Si Apple mantiene su calendario habitual, la familia iPhone 18 debería anunciarse en septiembre. La compañía suele reservar ese mes para la presentación de sus nuevos iPhone, así que todo apunta a que este año volverá a repetirse el mismo patrón.

Hasta entonces, es de esperar que sigan apareciendo nuevas filtraciones sobre diseño, especificaciones, cámaras y, por supuesto, colores. Y viendo el interés que despierta cada pequeño detalle del iPhone, no sería raro que Dark Cherry siguiera dando mucho que hablar en los próximos meses.

Por ahora, lo único claro es que Apple podría estar preparando un cambio de tono bastante interesante para su próxima generación Pro. Y si ese color acaba siendo tan sofisticado como sugieren los rumores, puede que estemos ante uno de los acabados más llamativos de los últimos años, aunque no precisamente por ser el más estridente.