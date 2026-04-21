OPPO Find X9 Ultra llega a España: Características y precio del aspirante al rey de fotografía

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OPPO ya ha hecho oficial en España su nuevo smartphone estrella, el OPPO Find X9 Ultra, un modelo que llega con una propuesta muy clara: convertirse en la alternativa real a una cámara tradicional. No es casualidad que la compañía lo presente bajo el lema “Your Next Camera”, porque toda la estrategia del dispositivo gira alrededor de la fotografía y el vídeo.

El nuevo buque insignia de la marca aterriza con un potente sistema de cámaras firmado junto a Hasselblad, un teleobjetivo óptico de 50 MP con zoom 10x, sensores duales de 200 MP, grabación de vídeo avanzada y un diseño claramente inspirado en el universo de la fotografía profesional.

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En España, el terminal se pone a la venta por 1.699 €, acompañado además de una promoción de lanzamiento con descuentos y regalos.

Un sistema de cámaras pensado para marcar diferencias

La gran carta de presentación del OPPO Find X9 Ultra es su nuevo sistema Hasselblad Master, formado por cinco cámaras traseras diseñadas para cubrir un amplio rango focal y ofrecer un alto nivel de fidelidad de color, nitidez y rendimiento en distintas condiciones de luz.

El componente más llamativo es su nuevo teleobjetivo Hasselblad de 50 MP con zoom óptico 10x, que OPPO describe como el primero de su categoría. Según la marca, este módulo permite ofrecer zoom óptico real de 10x y un zoom de calidad óptica de 20x, algo especialmente ambicioso en un smartphone por las limitaciones físicas de espacio.

Para hacerlo posible, la compañía ha desarrollado una nueva estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple, que pliega la trayectoria de la luz cinco veces para integrar una lente 10x ocupando menos espacio. OPPO asegura que esta solución reduce la longitud del módulo en un 30 %. A esto se suma una arquitectura óptica pensada para eliminar prácticamente toda la luz dispersa —la firma habla de un 99,999 %— y estabilización óptica mediante Sensor Shift, con el objetivo de mantener las tomas nítidas incluso a largas distancias focales.

Este teleobjetivo combina un sensor JNL personalizado de 50 MP con apertura f/3.5, que OPPO sitúa como la más rápida dentro de su categoría. Sobre el papel, la idea es clara: acercar escenas lejanas con una calidad superior, ya sea en conciertos, espectáculos deportivos o fotografía de naturaleza.

Dos sensores de 200 MP y macro desde 15 cm

Más allá del llamativo zoom 10x, el Find X9 Ultra también presume de incorporar dos cámaras Hasselblad de 200 MP, un movimiento con el que OPPO quiere reforzar su posicionamiento en la fotografía móvil premium.

La cámara principal utiliza el nuevo sensor Sony LYTIA 901 de 1/1,12 pulgadas, acompañado por una apertura f/1.5. Según la firma, este conjunto permite rivalizar en captación de luz con sensores de 1 pulgada utilizados en generaciones anteriores.

Junto a ella encontramos un teleobjetivo Hasselblad de 200 MP con zoom 3x, equipado con un sensor de 1/1,28 pulgadas, que OPPO destaca como el más grande dentro de su clase. Este módulo incorpora un Hyper Light Prism personalizado, apertura f/2.2 y una distancia mínima de enfoque de solo 15 cm, por lo que también puede utilizarse como lente macro.

El sistema se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP, que según la compañía captura un 56 % más de luz en paisajes amplios frente al OPPO Find X8 Ultra, y una nueva True Color Camera multiespectral que mide con mayor precisión el balance de blancos para conseguir colores más naturales, tanto en fotografía como en vídeo.

En conjunto, OPPO afirma que el Find X9 Ultra cubre encuadres de alta calidad desde 14 mm hasta 460 mm, ofreciendo en un solo dispositivo una versatilidad que hasta hace no mucho parecía reservada a equipos mucho más especializados.

La experiencia Hasselblad va más allá del hardware

OPPO y Hasselblad llevan años colaborando, y en este modelo esa asociación se nota no solo en el hardware, sino también en la experiencia de captura. El Find X9 Ultra estrena un nuevo Modo Maestro de Hasselblad que busca ofrecer un resultado más natural y menos agresivamente procesado que el habitual en muchos móviles.

La compañía asegura que este modo evita el exceso de mapeado tonal típico de algunos smartphones, de manera que las imágenes conserven más detalle y una apariencia menos artificial. Además, permite disparar en 50 MP JPEG MAX y 50 MP RAW MAX, aprovechando la información de cuatro sensores traseros de alta resolución.

Otra de sus bazas es la posibilidad de capturar con calidad óptica en seis distancias focales distintas: 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm y 230 mm. Para quienes disfrutan experimentando con el color y el estilo visual, también hay nueve simulaciones de película clásica y la opción de crear presets personalizados.

Un ecosistema de accesorios para los más entusiastas

El Find X9 Ultra no llega solo. OPPO ha preparado un ecosistema específico de accesorios bajo el nombre Hasselblad Earth Explorer, orientado a quienes quieren llevar más lejos la experiencia fotográfica.

Por un lado está la funda OPPO Hasselblad Explorer, que añade un botón de dos etapas para enfoque y disparo, además de un dial físico para controlar el zoom con una sensación más cercana a la de una cámara tradicional.

Por otro, la propuesta más llamativa es el teleconvertidor OPPO Hasselblad 300mm Explorer, una lente formada por 16 elementos de cristal en un cuerpo totalmente metálico. Este accesorio se acopla al teleobjetivo 3x del teléfono para ofrecer una distancia focal equivalente a 300 mm y un zoom óptico de 13x. Combinado con el sensor de 200 MP, OPPO asegura que se pueden obtener resultados muy nítidos incluso a 30x o más.

Vídeo 4K, 8K, O-Log2 y LUTs para creadores

La apuesta del Find X9 Ultra no se limita a la fotografía. OPPO también ha querido reforzar muchísimo el apartado de vídeo, con herramientas pensadas para creadores que buscan un control más serio sobre la imagen.

El smartphone permite grabar en Dolby Vision HDR 4K a 60 fps, manteniendo una calidad de zoom elevada entre 0,6x y 30x. Además, las cámaras duales de 200 MP permiten grabar vídeo cinematográfico 4K a 120 fps e incluso 8K a 30 fps, con cobertura desde 0,6x hasta 20x.

Una de las novedades más interesantes es la llegada de O-Log2, un perfil que conserva más detalle en sombras y reduce el manchado de imagen para facilitar una gradación de color más flexible en postproducción. OPPO también señala que el metraje está certificado con ACES (Academy Color Encoding System), algo que apunta directamente a flujos de trabajo más profesionales.

A esto se suma soporte para LUTs 3D, permitiendo cargar LUTs de terceros directamente en el dispositivo para monitorizar estilos de color en tiempo real. También existe una función LUT Burn-in, que incrusta ese look en el archivo final para quienes prefieren obtener un resultado listo para compartir sin necesidad de editar después.

Además, OPPO afirma estar colaborando con Meta para optimizar la calidad de los vídeos compartidos en Instagram desde este dispositivo, con el objetivo de reducir al máximo la pérdida de calidad entre la grabación y la publicación.

Pantalla brillante, Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería enorme

Un móvil orientado a fotografía y vídeo también necesita potencia y autonomía a la altura, y ahí es donde entra el resto de la ficha técnica del Find X9 Ultra.

En el frontal encontramos una pantalla AMOLED QHD+ de 6,82 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz y un brillo HDR máximo de hasta 3.600 nits. También puede bajar hasta 1 nit, algo útil para usarlo cómodamente en entornos oscuros. OPPO añade su chip Display P3 Pro y nuevos materiales luminiscentes para mejorar la precisión de color, reducir el consumo y minimizar el desenfoque de movimiento.

En el interior trabaja la plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañada por una cámara de vapor avanzada y una unidad térmica encapsulada pensada para mantener el rendimiento estable incluso en tareas muy exigentes, como la grabación en 8K.

La batería también llama la atención: OPPO ha integrado una batería de carbono-silicio de 7.050 mAh, una cifra muy poco habitual en un móvil de gama alta centrado en cámara. Junto al chip de gestión PowerCore, la marca promete una jornada completa de creación de contenido sin agobios. Para recargarlo, el terminal ofrece carga rápida SUPERVOOC de 100 W por cable y carga inalámbrica AIRVOOC de 50 W.

Diseño con guiños a Hasselblad y resistencia reforzada

En diseño, OPPO se ha inspirado directamente en la Hasselblad X2D, algo que se deja ver en la trasera y en la disposición horizontal de los logotipos de OPPO y Hasselblad. El acabado apuesta por cuero vegano ecológico, buscando ese punto entre elegancia y apariencia de cámara clásica.

El gran módulo trasero estrena además el diseño Master Lens, con un detalle hexagonal interior que imita las láminas de apertura de una lente profesional. Es un recurso estético muy evidente, pero encaja perfectamente con el mensaje del producto.

El Find X9 Ultra se ofrecerá en dos acabados: Tundra Umber, con una inspiración más sobria y escandinava, y Canyon Orange, fabricado con fibra de grado aeronáutico para equilibrar estilo y resistencia estructural.

En durabilidad, OPPO afirma que el terminal está construido bajo la arquitectura Armor Shield y cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, por lo que debería estar bien preparado frente a agua, polvo y un uso más exigente de lo habitual.

ColorOS 16 pone el foco en la inteligencia artificial

A nivel de software, el Find X9 Ultra debuta con ColorOS 16, una nueva versión del sistema que introduce varias funciones basadas en IA.

Entre las novedades está Live Space, una especie de espacio unificado para notificaciones con formato de cápsula interactiva, pensado para gestionar alertas de forma más limpia. También aparece AI Mind Space, que se activa con un gesto de tres dedos o con el botón Snap Key para capturar y organizar contenido de la pantalla.

Dentro de este entorno, OPPO integra herramientas como AI Bill Manager, que registra pagos digitales y recibos físicos para mostrar una visión más clara del gasto. La marca también menciona AI Menu Translation, orientada a viajeros internacionales, capaz de traducir cartas de restaurante y generar una guía visual de los platos para facilitar la elección.

Precio del OPPO Find X9 Ultra en España y promoción de lanzamiento

El OPPO Find X9 Ultra estará disponible en España desde el 21 de abril de 2026 en los colores Tundra Umber y Canyon Orange, con un precio oficial de 1.699 €.

Con motivo de su lanzamiento, OPPO ha preparado una campaña promocional válida entre el 21 y el 29 de abril de 2026 a través de su tienda online oficial. Entre las ventajas anunciadas se incluyen:

100 € de descuento por tiempo limitado en la reserva del dispositivo

por tiempo limitado en la reserva del dispositivo Regalos exclusivos valorados en hasta 638 € , con unidades limitadas

, con unidades limitadas 100 € adicionales a través del programa de recompra de dispositivos

Además, todos los compradores recibirán como regalo fijo una funda magnética OPPO Find X9 Ultra Quicksand Shimmer, valorada en 39,9 €.

También podrán elegir un regalo opcional, sujeto a disponibilidad, entre varias opciones premium:

Kit de imagen Hasselblad Limited , valorado en 599 €

, valorado en OPPO Pad 5 , valorada en 399 €

, valorada en OPPO Watch X3 Titanium , valorado en 379 €

, valorado en OPPO Enco Clip 2 en color gris, valorado en 179 €

en color gris, valorado en Kit de adaptador de corriente OPPO SUPERVOOC de 100 W, valorado en 59,9 €

Como añadido, OPPO incluye tres meses de suscripción a Google AI Pro para todos los compradores del terminal.

Un móvil que quiere competir con cámaras, no solo con otros smartphones

Con el Find X9 Ultra, OPPO no parece conformarse con lanzar otro gama alta más. La compañía ha construido un producto muy centrado en imagen, con un discurso que apunta directamente a quienes valoran la fotografía, el zoom de largo alcance y la grabación de vídeo avanzada.

Habrá que ver cómo rinde todo esto en el análisis real, especialmente en aspectos clave como el procesado, la consistencia entre sensores y la utilidad práctica de ese zoom óptico 10x. Pero, sobre el papel, estamos ante uno de los móviles más ambiciosos del año en fotografía móvil y, desde luego, uno de los lanzamientos más llamativos del catálogo de OPPO en España.