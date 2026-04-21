OPPO Pad 5: pantalla 2,8K, batería de 10.050 mAh e IA para estudiar y trabajar

OPPO sigue ampliando su catálogo de dispositivos más allá de los smartphones, y su nueva OPPO Pad 5 llega con una propuesta muy clara: ofrecer una tablet pensada tanto para consumir contenido como para estudiar, trabajar y tomar notas con ayuda de funciones de inteligencia artificial.

La compañía la presenta como un modelo equilibrado, con una pantalla grande de formato cómodo, buena autonomía, sonido envolvente y un ecosistema de herramientas que busca simplificar tareas cotidianas.

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Una tablet pensada para ver, leer y trabajar durante horas

La OPPO Pad 5 monta una pantalla Eye-Comfort de 12,1 pulgadas con resolución 2,8K, una combinación que apunta directamente a quienes pasan muchas horas frente al panel, ya sea viendo series, leyendo apuntes, consultando documentos o trabajando con varias apps abiertas. OPPO destaca además una relación de aspecto 7:5, similar a la de un libro, con la idea de hacer más cómoda la lectura y la navegación en vertical.

Uno de los puntos en los que más insiste la marca es en la comodidad visual. La tablet incorpora bajas emisiones de luz azul a nivel de hardware y una salida sin parpadeos, y se convierte, según OPPO, en la primera tablet de la compañía con certificación global TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0. Sobre el papel, esto debería traducirse en menos fatiga ocular durante sesiones largas de uso. A eso se suma un Modo Pastel opcional que suaviza aún más los colores para ofrecer una experiencia más parecida al papel, algo que puede resultar interesante para lectura prolongada o revisión de documentos.

Cuatro altavoces, Dolby Vision y una experiencia multimedia más completa

Más allá de la productividad, la OPPO Pad 5 también quiere funcionar bien como dispositivo de entretenimiento. Para ello incorpora un sistema de cuatro altavoces que promete un sonido más completo y claro, además de compatibilidad con Dolby Vision para mejorar la experiencia visual al ver películas, series o vídeos.

OPPO plantea la tablet como un equipo válido tanto para el sofá de casa como para el campus o los desplazamientos, y la verdad es que la combinación de panel grande, formato equilibrado y audio envolvente suena bastante lógica en ese contexto.

Batería de 10.050 mAh para aguantar el ritmo diario

La autonomía es otro de los argumentos fuertes de este modelo. OPPO ha integrado una batería de 10.050 mAh, con la que promete más de 15 horas de reproducción continua de vídeo, hasta 53 horas de reproducción continua de audio y hasta 60 días en espera, siempre según sus datos de laboratorio. Son cifras ambiciosas, pero encajan con la idea de una tablet que no obligue a estar pensando en el cargador constantemente.

Además, la compañía asegura que la OPPO Pad 5 cuenta con la certificación TÜV SÜD de 48 meses de Fluidez Clase A, lo que, en teoría, respalda un rendimiento sostenido y fluido durante cuatro años. Es una promesa interesante porque no se limita a hablar de potencia en el momento de la compra, sino también de durabilidad de la experiencia con el paso del tiempo.

La IA se convierte en protagonista de la productividad

Donde OPPO quiere marcar más distancias es en el terreno de la productividad apoyada por inteligencia artificial. La OPPO Pad 5 integra varias funciones centradas en lectura, escritura y toma de notas, con el objetivo de reducir pasos y acelerar tareas que suelen repetirse a diario en estudio o trabajo.

La marca habla de un sistema de notas más rápidas y de herramientas como escritura rápida, lectura rápida y búsqueda rápida, pensadas para que las ideas pasen de un apunte inicial a un documento más terminado con menos fricción. El mensaje aquí está muy orientado a estudiantes y jóvenes profesionales, dos perfiles para los que una tablet con lápiz y funciones inteligentes puede tener bastante sentido.

OPPO Pencil 2R y notas inteligentes para aprovechar mejor la pantalla

La experiencia de escritura se apoya en el OPPO Pencil 2R, un stylus que la compañía describe como preciso y de baja latencia. Una de las funciones más llamativas es Circle to Note, que permite rodear contenido en una mitad de la pantalla dividida y enviarlo directamente a la aplicación de notas situada en la otra mitad. Es una idea interesante porque elimina pasos intermedios como hacer capturas de pantalla, recortar o copiar y pegar manualmente.

También encontramos Real-Time Handwriting Polish, una función que busca mejorar y aclarar notas manuscritas incluso cuando se han escrito deprisa. En la práctica, la propuesta de OPPO es que las notas sean más fáciles de revisar y compartir sin tener que rehacerlas después.

A eso se añade el resumen de grabación con IA, que incorpora reducción de ruido, transcripción basada en roles en tiempo real y generación de títulos inteligentes con múltiples resúmenes. En teoría, esto permitiría convertir clases, reuniones o conferencias largas en textos más resumidos y fáciles de consultar. Es una función especialmente interesante si realmente logra ahorrar tiempo en ese paso tedioso de reorganizar información después de una sesión larga.

Herramientas de escritura, lectura y organización impulsadas por IA

La OPPO Pad 5 no se queda solo en las notas. Dentro de sus funciones de productividad también aparecen herramientas como AI Writer, capaz de ayudar a pulir borradores o generar nuevo contenido bajo demanda. Junto a ella, el formato con IA busca mantener las páginas más ordenadas, mientras que el sistema de cálculo de fórmulas manuscritas permite resolver operaciones escritas a mano sobre la marcha.

En lectura y organización, OPPO menciona la creación automática de mapas mentales, tablas generadas automáticamente, resúmenes concisos y una función de AI Search para localizar información importante tanto en notas mecanografiadas como manuscritas. La idea general es clara: usar la IA no como simple reclamo comercial, sino como una capa que ayude a encontrar antes la información y a convertir apuntes dispersos en material más útil.

Conectividad multiplataforma para no depender de un solo ecosistema

Otro de los apartados destacados de la OPPO Pad 5 es la conectividad entre dispositivos. La marca asegura que la tablet ofrece integración no solo dentro del ecosistema OPPO, sino también con iPhone, iPad, Mac, PC con Windows e incluso dispositivos Insta360.

En el caso de los dispositivos OPPO, si el teléfono y la tablet están vinculados a la misma cuenta y se encuentran cerca, la Pad 5 puede acceder automáticamente a los datos móviles del smartphone sin necesidad de configurar manualmente un punto de acceso. Eso sí, la nota aclara que esta función está disponible solo en la versión Wi-Fi y que no es compatible con el modelo de teléfono 5G mencionado en el documento.

También se incluye una función para enviar a la tablet, con un toque, fotos tomadas con un móvil OPPO —por ejemplo, imágenes de una pizarra o de documentos de una reunión— directamente al bloc de notas. La idea es bastante práctica: capturar información rápido con el móvil y organizarla después en la pantalla grande sin romper el flujo de trabajo.

Además, OPPO subraya la transferencia fluida de fotos, vídeos y documentos entre la tablet y dispositivos de Apple, así como la compatibilidad con Insta360 GO Ultra para mover metraje a la pantalla grande y revisarlo, anotarlo o hacer cortes rápidos. Para quienes mezclan varios dispositivos en su día a día, este enfoque multiplataforma puede ser uno de los puntos más atractivos del producto.

Precio y disponibilidad de la OPPO Pad 5

La OPPO Pad 5 ya está disponible en color Starlight Black a través del e-commerce oficial de OPPO con un precio de 399 €.

Primeras impresiones: una tablet que busca ser algo más que una pantalla grande

A simple vista, la OPPO Pad 5 parece una tablet diseñada para cubrir varios perfiles a la vez. Por un lado, quiere ser una buena compañera para multimedia y lectura gracias a su pantalla 2,8K, el formato 7:5 y los cuatro altavoces. Por otro, intenta diferenciarse con una batería generosa y un paquete de funciones de IA orientadas a la productividad real, especialmente en notas, escritura y organización de contenidos.

La clave estará en comprobar cómo funcionan todas esas herramientas en el día a día y si realmente aportan valor en el uso cotidiano. Pero, al menos sobre el papel, OPPO ha construido una propuesta bastante clara: una tablet que no solo sirva para consumir contenido, sino también para estudiar, trabajar y moverse entre varios ecosistemas sin demasiadas complicaciones.