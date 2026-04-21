OPPO Watch X3: titanio, Wear OS 6 y hasta 16 días de batería

El mercado de los relojes inteligentes sigue buscando el equilibrio perfecto entre diseño, autonomía y funciones de salud, y OPPO quiere entrar de lleno en esa conversación con su nuevo smartwatch premium.

La compañía ha presentado el OPPO Watch X3, un modelo que apuesta por una construcción en titanio, un cuerpo más ligero y una batería que, sobre el papel, promete situarse entre las más destacadas de su categoría. Según la marca, también llega con un enfoque claro en monitorización de salud, deporte y experiencia completa con Wear OS.

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Un smartwatch de titanio que pone el foco en el diseño y la comodidad

OPPO ha querido dar al Watch X3 una imagen más cuidada y más cercana a la relojería tradicional, pero sin renunciar al enfoque tecnológico de un reloj inteligente actual. El dispositivo está fabricado en aleación de titanio de grado aeroespacial, un material que no solo transmite una sensación más premium, sino que además aporta ligereza, resistencia a la corrosión y una mejor tolerancia al contacto prolongado con la piel.

La firma asegura que ha trabajado tanto en los materiales como en la estructura interna para adelgazar el conjunto. El resultado es un reloj con 43 gramos de peso y 11 mm de grosor, cifras con las que, siempre según OPPO, se coloca como un modelo más ligero y más fino que la generación anterior. La idea aquí es bastante clara: que el reloj no resulte molesto ni durante una jornada larga ni mientras dormimos o hacemos ejercicio.

En cuanto a acabados, el OPPO Watch X3 se venderá en dos versiones. Por un lado está Misty Titanium, con un aspecto más llamativo y detalles decorativos en titanio; por otro, Obsidian Black, una opción más sobria y clásica, pensada para quien prefiere un estilo más discreto.

Hasta 16 días de batería: la gran promesa del OPPO Watch X3

Si hay un apartado en el que OPPO quiere sacar pecho con este reloj, ese es la autonomía. La compañía habla de hasta 5 días de uso en modo inteligente y de hasta 16 días en modo ahorro de energía, unas cifras muy ambiciosas en un segmento donde muchos relojes con Wear OS siguen sufriendo para aguantar varios días lejos del cargador.

Para conseguirlo, el Watch X3 monta una batería de silicio-carbono de 646 mAh, con un contenido de silicio de hasta el 10%, una solución con la que OPPO busca mejorar la densidad energética sin disparar el tamaño del dispositivo. En otras palabras, más capacidad en un cuerpo que sigue siendo relativamente compacto.

A eso se suma la arquitectura de doble motor de la marca, basada en una plataforma de doble chip. El chip principal se encarga de ejecutar Wear OS en las tareas más exigentes, mientras que una MCU más eficiente entra en juego en operaciones diarias de bajo consumo bajo un sistema RTOS ligero. La clave está en la conmutación inteligente entre ambos entornos para ahorrar batería sin comprometer demasiado la experiencia. Sobre el papel, es una propuesta interesante porque ataca uno de los grandes problemas históricos de este tipo de relojes: ofrecer funciones avanzadas sin obligarte a vivir pendiente del cargador.

Más de 100 modos deportivos y resistencia para entrenar sin preocupaciones

El nuevo reloj de OPPO también quiere ganarse a quienes usan el smartwatch como compañero de entrenamiento. El Watch X3 incluye más de 100 modos deportivos y seguimiento avanzado en distintas actividades, con métricas de rendimiento y análisis de progreso pensados para ayudar al usuario a entrenar con más información y mayor precisión.

A esto se une una resistencia importante para un uso más exigente. El reloj cuenta con certificaciones 5ATM, IP68, IP69 y MIL-STD-810H, lo que sugiere un dispositivo preparado para soportar agua, polvo y condiciones de uso más duras que las de un reloj convencional. Es un detalle importante porque refuerza la idea de producto “para todo”, no solo para llevarlo en la oficina o para revisar notificaciones de vez en cuando.

Salud avanzada desde la muñeca, con ECG y chequeo en 60 segundos

Otro de los pilares del OPPO Watch X3 es la monitorización de salud. La marca destaca que el reloj integra hardware avanzado para mejorar la precisión de las mediciones y añade una función de ECG certificada, capaz de ofrecer información cardiovascular en apenas 30 segundos, aunque OPPO aclara que esta función estará disponible solo en determinados mercados.

Junto a ello aparece una función de chequeo de salud en 60 segundos, que permite revisar 10 indicadores esenciales directamente desde la muñeca. Entre ellos, la compañía menciona apartados relacionados con la salud cardíaca, la calidad del sueño y el bienestar mental. Todo esto se complementa con análisis multidimensional del sueño y evaluaciones de mente y cuerpo basadas en VFC o variabilidad de la frecuencia cardíaca. La propuesta, al menos sobre el papel, es la de un reloj que no se limita a contar pasos, sino que intenta convertirse en un centro de seguimiento de bienestar bastante más completo.

Wear OS 6 y el ecosistema de Google como parte de la experiencia

En software, el OPPO Watch X3 llega con Wear OS by Google en su versión 6, lo que le permite acceder al ecosistema habitual de aplicaciones y servicios de Google para relojes. La marca destaca la presencia de herramientas como Google Maps, Google Wallet, YouTube Music, Gmail, Google Home y Find Hub, además de compatibilidad con llamadas, mensajes y otras funciones conectadas.

También se menciona integración con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, para realizar consultas, gestionar tareas entre aplicaciones y recordar información relevante sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Sobre el papel, esto refuerza la sensación de que OPPO no quiere vender solo un reloj bonito o con buena batería, sino un auténtico smartwatch de gama alta con una experiencia lo más completa posible.

Pantalla, memoria y otras especificaciones del OPPO Watch X3

En la ficha técnica, el OPPO Watch X3 monta una pantalla de 1,5 pulgadas protegida por cristal de zafiro. OPPO habla de un brillo máximo de 3.000 nits en modo deportivo, además de 1.500 nits de brillo máximo típico y 600 nits de brillo típico, unas cifras que apuntan a una buena visibilidad incluso en exteriores.

El reloj incluye 2 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento, además de conectividad WLAN 2.4G/5G, Bluetooth 5.2 y NFC. En conjunto, se trata de una configuración sólida para un reloj inteligente premium y bastante alineada con lo que uno esperaría en este segmento.

Precio y disponibilidad del OPPO Watch X3

El OPPO Watch X3 estará disponible en los colores Misty Titanium y Obsidian Black a través de la tienda online oficial de OPPO, además de operadores y distribuidores habituales, con un precio de 379 €.

Como promoción de lanzamiento, entre el 21 de abril y el 31 de mayo, la marca ofrecerá 40 € de descuento y regalará unos OPPO Enco Air4 Pro. Además, los estudiantes podrán acceder a un 15 % de descuento, mientras que quienes utilicen el Plan Renove obtendrán 50 € de descuento adicionales.

Primeras impresiones: un rival muy serio en la gama premium

A falta de probarlo, el OPPO Watch X3 tiene pinta de ser uno de esos relojes que intentan atacar varios frentes a la vez: diseño premium, buena autonomía, resistencia, seguimiento deportivo y una experiencia de software de primer nivel gracias a Wear OS. Y, sinceramente, esa combinación suena bastante atractiva, sobre todo en una categoría donde muchas veces hay que elegir entre un reloj bonito, uno con batería decente o uno realmente inteligente.

La gran clave estará en comprobar si esa autonomía de hasta 16 días se sostiene en un uso real y si la experiencia con Wear OS 6, doble chip y funciones de salud está a la altura de la ambición que transmite la ficha técnica. Pero, como carta de presentación, OPPO ha puesto sobre la mesa un smartwatch que apunta alto y que, al menos sobre el papel, tiene argumentos para llamar bastante la atención en 2026.