OPPO Enco Clip2: diseño abierto, sonido Dynaudio y funciones inteligentes con IA

OPPO ha presentado los nuevos Enco Clip2, unos auriculares abiertos con los que la marca quiere reforzar su presencia en un segmento cada vez más interesante: el de quienes buscan escuchar música sin aislarse por completo del entorno.

Y para intentar diferenciarse, la compañía no solo pone el foco en el diseño, sino también en la comodidad, el sonido afinado junto a Dynaudio y un conjunto de funciones inteligentes apoyadas por IA.

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La propuesta tiene bastante sentido sobre el papel. Los auriculares abiertos suelen atraer a quienes priorizan la comodidad, las llamadas y el uso diario por encima del aislamiento extremo, pero también suelen dejar más dudas en apartados como la calidad de sonido o la fuga de audio. Precisamente ahí es donde OPPO quiere marcar perfil con estos Enco Clip2.

Un diseño tipo clip que apuesta por la estética y la ligereza

Uno de los elementos más llamativos de los OPPO Enco Clip2 es su diseño. La marca ha apostado por un formato clip de una sola pieza, una aproximación que presenta como la primera vez que se aplica este enfoque dentro de sus auriculares abiertos. La idea es ofrecer una apariencia más uniforme y elegante gracias a un proceso de fabricación unificado sobre distintos materiales.

Los Enco Clip2 estarán disponibles en dos acabados: Luminous Gold y Slate Grey. El primero apuesta por un aspecto más vistoso gracias al acabado Premium NCVM, mientras que el segundo busca una imagen más discreta y versátil para el día a día. En ambos casos, OPPO intenta llevar este tipo de auricular a un terreno más cercano al accesorio de moda que al simple gadget tecnológico, algo que encaja bastante bien con el mensaje visual de la marca.

Pero más allá de lo estético, aquí la clave está en la comodidad. Cada auricular pesa solo 5,2 gramos, así que la promesa es clara: que puedas llevarlos durante mucho tiempo sin notar una presión excesiva. Para ello también se recurre a un arco de níquel-titanio con memoria de forma, pensado para adaptarse a distintas formas de oreja manteniendo estabilidad y durabilidad.

OPPO asegura además que ha desarrollado la estructura a partir del análisis de más de 3.500 perfiles de oreja, dando forma a una arquitectura compuesta por elementos llamados “Acoustic Ball” y “Comfort Bean”, con el objetivo de distribuir mejor la presión en los puntos de contacto. Dicho de otra manera: no solo quieren que entren por los ojos, sino que realmente resulten cómodos en sesiones largas.

Sonido firmado por Dynaudio para elevar la categoría open-ear

Donde OPPO intenta dar un paso más serio es en el sonido. Los Enco Clip2 montan una configuración poco habitual en auriculares abiertos, con un sistema de doble driver dinámico coaxial de 9 mm + 11 mm, acompañado además por DAC duales independientes. Sobre el papel, esta arquitectura busca mejorar la separación de frecuencias para ofrecer graves más profundos y controlados, junto a agudos suaves y naturales.

Eso ya suena ambicioso, pero el elemento más llamativo es la colaboración con Dynaudio, la veterana firma danesa especializada en audio. OPPO asegura que los Enco Clip2 incorporan un perfil Dynaudio Signature ajustado por los ingenieros de la marca, con el objetivo de reproducir la claridad tonal y el carácter sonoro asociados a sus productos. La compañía incluso habla de una experiencia que recuerda a actuaciones de música en vivo, una afirmación ambiciosa que, como siempre, habrá que comprobar en escucha real.

En cualquier caso, es evidente que OPPO quiere alejar estos auriculares de la idea de que los open-ear son solo cómodos pero flojos en sonido. Aquí el mensaje es justo el contrario: comodidad sí, pero sin renunciar a una experiencia de audio más cuidada de lo habitual.

Menos fugas de sonido y mejores llamadas en entornos ruidosos

Uno de los desafíos clásicos de los auriculares abiertos es la privacidad. Al no sellar el canal auditivo, es más fácil que parte del sonido se escape y que quienes están cerca escuchen más de la cuenta. Para responder a eso, OPPO incorpora en los Enco Clip2 una tecnología de campo de sonido dipolo, que según la marca minimiza la fuga de audio para una escucha más discreta en espacios compartidos.

También se refuerza el apartado de llamadas. Los auriculares cuentan con micrófono VPU de conducción ósea y reducción de ruido con IA, una combinación con la que OPPO promete conversaciones más claras y estables incluso en ambientes ruidosos. En un producto de este tipo, donde muchas veces se usan más para caminar, desplazarse o trabajar que para una escucha puramente audiófila, este apartado puede ser casi tan importante como la calidad musical.

Funciones inteligentes para el uso diario

Además del sonido y el diseño, los OPPO Enco Clip2 incorporan varias funciones pensadas para el día a día. Entre ellas encontramos controles gestuales intuitivos, con acceso rápido al asistente de voz o a Spotify en modo manos libres, algo que encaja bien con un uso en movimiento.

La marca también destaca AI Translate, una función de traducción en tiempo real entre idiomas, junto con conexión de doble dispositivo y control remoto de la cámara, dos extras que amplían bastante las situaciones en las que estos auriculares pueden resultar útiles. No se trata solo de escuchar música, sino de integrarlos en rutinas más amplias, desde llamadas hasta productividad básica o interacción entre varios dispositivos.

Precio y disponibilidad de los OPPO Enco Clip2

Los OPPO Enco Clip2 ya están disponibles en los colores Luminous Gold y Slate Grey a través del e-commerce oficial de OPPO con un precio de 179 €. Además, entre el 21 de abril y el 31 de mayo, la marca ofrece una promoción de lanzamiento con 30 € de descuento en su tienda oficial.

Especificaciones principales de los OPPO Enco Clip2

En la ficha técnica, los Enco Clip2 cuentan con unas dimensiones de 27,6 x 25,5 x 17,6 mm por auricular, mientras que el estuche de carga mide 61,3 x 55,3 x 26,3 mm. El peso es de 5,2 gramos por auricular y 35,9 gramos para el estuche. En cuanto al sistema acústico, la configuración está formada por un driver dinámico de 11 mm y otro de 9 mm.

Primeras impresiones: OPPO quiere tomarse en serio los auriculares abiertos

Viendo la propuesta en conjunto, los OPPO Enco Clip2 parecen un intento bastante claro de subir el nivel dentro de la categoría open-ear. La combinación de diseño más trabajado, peso ligero, estructura adaptable, sonido afinado por Dynaudio y funciones inteligentes los coloca en un terreno más ambicioso que el de unos simples auriculares “cómodos para pasear”.

La gran cuestión será comprobar si el ajuste funciona tan bien como promete en distintos tipos de oreja y si el trabajo acústico realmente logra destacar frente a otros auriculares abiertos del mercado. Pero, al menos sobre el papel, OPPO ha presentado un producto con personalidad propia y con argumentos para llamar la atención de quienes quieren seguir escuchando el entorno sin renunciar a una experiencia más premium.