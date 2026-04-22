Google confirma que el nuevo Siri impulsado por Gemini llegará este año

La larga espera por la versión más avanzada de Siri sigue su curso, pero ahora hay una confirmación relevante que llega desde el lado de Google. La compañía ha reconocido públicamenteh su colaboración con Apple y ha asegurado que Gemini será una pieza clave en la nueva generación del asistente de voz de la firma de Cupertino, una versión más personalizada de Siri que verá la luz a lo largo de 2026.

La confirmación no llega en un comunicado específico sobre Siri, sino en el marco de Google Cloud Next 2026, un evento que se está celebrando en Las Vegas. Allí, Thomas Kurian, máximo responsable de Google Cloud, habló sobre la relación entre Google y Apple y dejó claro que ambas empresas están trabajando juntas en el desarrollo de los futuros Apple Foundation Models basados en tecnología Gemini.

📱 ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

Google pone voz oficial a una alianza clave con Apple

Durante su intervención, Kurian recordó que a principios de este año Google anunció una alianza “monumental” con una de las marcas más icónicas del mundo. Aunque no era ningún secreto que Apple y Google estaban colaborando en el terreno de la inteligencia artificial, sus palabras sirven para reforzar algo importante: Gemini no será simplemente un añadido puntual, sino una base tecnológica para varias funciones futuras de Apple Intelligence.

Según explicó, Google está colaborando con Apple como su proveedor cloud preferente para desarrollar la próxima generación de Apple Foundation Models apoyados en Gemini. Y esos modelos serán los que impulsen nuevas funciones de Apple Intelligence, entre ellas una versión más personalizada de Siri que llegará más adelante este mismo año.

No es una revelación completamente nueva, pero sí una validación importante desde una fuente directa de Google. Hasta ahora, Apple ya había dado a entender que esta evolución de Siri seguía en marcha, pero escuchar a Google confirmarlo públicamente da más peso a la hoja de ruta.

La nueva Siri sigue prevista para 2026

En realidad, esta declaración no cambia el calendario oficial que ya conocíamos. Apple lleva tiempo diciendo que la renovación profunda de Siri llegará en 2026, aunque sin concretar todavía una fecha exacta de lanzamiento.

Cuando Apple retrasó las funciones más inteligentes de Siri en marzo de 2025, la compañía señaló que llegarían “el próximo año”. Más adelante, ya en la segunda mitad de 2025, reiteró que la actualización vería la luz en algún momento de 2026, pero sin mojarse con una ventana más concreta. Después, en febrero de 2026, Apple volvió a confirmar a CNBC que la nueva versión de Siri seguía prevista para este año.

Es decir, oficialmente Siri no está fuera de calendario. Sigue dentro del plazo prometido. Otra cosa es que internamente Apple haya tenido que reajustar sus planes.

Los problemas de precisión habrían alterado los planes internos

Los rumores apuntaban a que Apple quería lanzar esta versión de Siri basada en Apple Intelligence en primavera de 2026. Sin embargo, la compañía se habría topado con problemas relacionados con la precisión de las respuestas y el rendimiento del sistema.

Ese punto es especialmente delicado para Apple. Una Siri más ambiciosa, más contextual y más personalizada no puede permitirse fallos constantes, respuestas incoherentes o interpretaciones erróneas del contexto personal del usuario. Y si algo ha quedado claro en los últimos años es que Apple prefiere retrasar una función antes que lanzarla a medias, especialmente cuando está en juego una parte tan visible de la experiencia de iPhone.

Por eso, aunque desde fuera pueda parecer otro retraso, técnicamente Apple nunca prometió una fecha cerrada más allá de 2026. Así que, sobre el papel, sigue teniendo margen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cumplir con su promesa.

Qué papel jugará Gemini en la futura Siri

Lo más interesante de todo este movimiento es entender qué significa realmente que Gemini vaya a impulsar la nueva Siri. La idea no parece ser que Google sustituya a Apple en el desarrollo de su asistente, sino que su tecnología sirva como base para algunos de los modelos que permitirán a Siri ser más útil, más natural y más personal.

Apple lleva tiempo intentando transformar Siri en un asistente mucho más contextual, capaz de entender mejor al usuario, acceder a información personal de forma inteligente y ejecutar acciones con mayor precisión dentro del ecosistema. Sobre el papel, eso encaja perfectamente con el enfoque de Apple Intelligence, que busca combinar modelos propios con socios externos cuando sea necesario.

La gran cuestión es hasta qué punto esa inteligencia dependerá de la infraestructura de Google y no solo de su tecnología de modelos.

Sigue sin estar claro dónde se procesará la nueva inteligencia de Siri

Uno de los aspectos más importantes que sigue sin resolverse públicamente es dónde se ejecutarán estas nuevas funciones. Kurian volvió a describir a Google Cloud como el “proveedor cloud preferido” de Apple, una expresión que Google ya había utilizado anteriormente, pero que sigue dejando bastante espacio para la interpretación.

La duda principal está en si las futuras funciones de Siri y Apple Intelligence basadas en Gemini utilizarán Private Cloud Compute, la arquitectura privada en la nube diseñada por Apple, o si parte del procesamiento se realizará directamente en servidores de Google.

No es un detalle menor. Apple ha insistido mucho en los últimos años en la privacidad como elemento diferenciador de su estrategia en inteligencia artificial. Si una parte sustancial del procesamiento de Siri acaba dependiendo de infraestructura de Google, será interesante ver cómo comunica Apple esa integración sin diluir su mensaje de control, seguridad y protección de datos.

Por ahora, lo único que se sabe es que Apple habría pedido a Google que estudie la posibilidad de desplegar servidores en centros de datos de Google para ejecutar Siri. El motivo sería bastante lógico: Apple espera un aumento importante del uso de recursos en la nube cuando debute esta versión más avanzada del asistente.

WWDC 2026 apunta a ser el gran escaparate de Siri

Aunque el lanzamiento final pueda producirse más adelante, todo apunta a que el primer gran vistazo a esta nueva Siri podría llegar muy pronto. Apple presentará iOS 27 en la WWDC 2026, cuya conferencia inaugural está prevista para el 8 de junio de 2026.

Ese evento parece el escenario perfecto para enseñar por fin hacia dónde va Siri. Apple necesita demostrar que su asistente no solo se va a poner al día en la carrera de la IA, sino que puede ofrecer algo distinto al resto: una integración mucho más profunda con el sistema, un conocimiento más útil del contexto personal y una experiencia más natural en el día a día.

Después de años en los que Siri ha quedado claramente por detrás de rivales como ChatGPT, Gemini o incluso otros asistentes integrados en plataformas móviles, Apple se juega bastante con esta renovación. No se trata solo de añadir inteligencia artificial por seguir la moda. Se trata de reconstruir una herramienta que, durante demasiado tiempo, ha estado lejos de lo que muchos usuarios esperaban.