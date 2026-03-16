El modo adulto de ChatGPT se limitará a texto: ni imágenes, ni voz ni vídeo

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OpenAI trabaja en una nueva función para ChatGPT conocida informalmente como “modo adulto”, que permitiría mantener conversaciones con temática erótica entre usuarios verificados. Sin embargo, el lanzamiento de esta característica se ha retrasado debido a preocupaciones internas relacionadas con la seguridad, la moderación de contenido y la protección de menores.

Según diversos informes, la función permitirá generar conversaciones de texto con temática para adultos, aunque inicialmente no incluirá capacidades relacionadas con imágenes, voz o vídeo. Es decir, el modo adulto se limitaría a interacciones textuales dentro del chatbot.

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El objetivo de OpenAI es ofrecer este tipo de contenido dentro de un marco controlado, diferenciándolo claramente de contenido pornográfico explícito y manteniendo una serie de límites estrictos para evitar escenarios problemáticos.

Un proyecto anunciado en 2025 que aún no tiene fecha de lanzamiento

La idea del modo adulto para ChatGPT se anunció inicialmente en octubre de 2025. En ese momento, el CEO de OpenAI, Sam Altman, explicó que la compañía había logrado reducir algunos de los problemas asociados al uso intensivo de la inteligencia artificial, incluyendo ciertos riesgos para la salud mental.

Esto abrió la puerta a relajar algunas de las restricciones de seguridad que hasta ahora impedían generar contenido de carácter erótico.

Altman mencionó que la compañía estaba trabajando en permitir “erótica para adultos verificados”, siempre dentro de un entorno controlado y con medidas diseñadas para evitar abusos o usos inapropiados.

En un principio, el lanzamiento de esta función estaba previsto para el trimestre actual. No obstante, OpenAI confirmó recientemente que el desarrollo se ha retrasado para priorizar otros proyectos y resolver cuestiones técnicas pendientes.

Por ahora, la empresa no ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento.

El modo adulto de ChatGPT se limitaría a conversaciones de texto

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que el modo adulto no permitirá generar contenido multimedia.

La función estará limitada a interacciones textuales, lo que significa que los usuarios podrán mantener conversaciones con temática adulta dentro del chatbot, pero no podrán generar imágenes, vídeos ni audio relacionados con este tipo de contenido.

Esta decisión parece responder a dos factores principales. Por un lado, facilita el control y la moderación del contenido generado por la inteligencia artificial. Por otro, ayuda a cumplir con ciertas regulaciones internacionales relacionadas con la distribución de contenido para adultos.

En algunos países, las normativas diferencian entre contenido erótico escrito y material visual explícito, siendo este último mucho más regulado.

Preocupaciones internas sobre seguridad y uso indebido

El retraso del lanzamiento no solo se debe a cuestiones técnicas. Dentro de OpenAI también han surgido preocupaciones relacionadas con los posibles efectos de esta función.

Un consejo asesor de la compañía advirtió en enero de que el modo adulto podría generar problemas si no se implementa correctamente. Entre las preocupaciones mencionadas se encuentra la posibilidad de que algunos usuarios desarrollen dependencia emocional hacia el chatbot.

Además, algunos expertos temen que una interacción excesivamente íntima con sistemas de inteligencia artificial pueda afectar al bienestar psicológico de ciertos usuarios.

Uno de los miembros del consejo asesor llegó a advertir que, si no se establecen salvaguardas adecuadas, la empresa podría crear un sistema que fomentara relaciones poco saludables entre personas y chatbots.

El reto de moderar contenido para adultos en inteligencia artificial

Otro de los grandes desafíos que enfrenta OpenAI es el de la moderación de contenido.

Permitir conversaciones eróticas dentro de un sistema de inteligencia artificial requiere establecer límites muy claros para evitar situaciones problemáticas.

Por ejemplo, OpenAI necesita garantizar que el sistema bloquee automáticamente contenidos que impliquen comportamientos no consentidos, explotación o cualquier otro escenario ilegal o dañino.

Encontrar ese equilibrio no es sencillo. El objetivo es permitir contenido adulto consensuado entre usuarios mayores de edad sin abrir la puerta a material perjudicial o peligroso.

Según fuentes cercanas al desarrollo del proyecto, esta tarea ha resultado más compleja de lo previsto.

La verificación de edad es otro gran desafío

Uno de los aspectos más delicados del proyecto es evitar que menores de edad puedan acceder al modo adulto.

OpenAI desarrolló un sistema de predicción de edad mediante inteligencia artificial para ayudar a detectar si un usuario es menor de edad. Sin embargo, en fases iniciales del desarrollo el sistema cometía errores en aproximadamente un 12 % de los casos, clasificando a algunos menores como adultos.

Esta cifra podría resultar problemática teniendo en cuenta la enorme base de usuarios de ChatGPT.

Se estima que alrededor de 100 millones de menores utilizan ChatGPT cada semana, lo que significa que incluso un pequeño porcentaje de errores podría permitir el acceso indebido a contenido para adultos.

Desde OpenAI reconocen que sus algoritmos tienen un rendimiento similar al de otros sistemas de verificación utilizados en la industria, aunque admiten que ningún sistema de predicción de edad es completamente infalible.

Las leyes internacionales también influyen en el desarrollo

Las regulaciones sobre contenido para adultos varían significativamente entre países, lo que añade otra capa de complejidad al proyecto.

Por ejemplo, en el Reino Unido la Online Safety Act obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de los usuarios antes de mostrar imágenes pornográficas. Sin embargo, estas normas no siempre se aplican de la misma forma al contenido erótico escrito.

Limitar el modo adulto a texto podría ayudar a OpenAI a cumplir más fácilmente con ciertas regulaciones internacionales, evitando algunos de los requisitos legales más estrictos asociados al contenido visual.

La competencia ya explora experiencias más explícitas

Mientras OpenAI adopta un enfoque cauteloso, otros desarrolladores de inteligencia artificial están avanzando con propuestas más permisivas.

Uno de los ejemplos más comentados es el chatbot Grok, desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk. Recientemente, Musk anunció que el generador de imágenes y vídeos de Grok podría producir cualquier contenido que sea comparable al permitido en una película clasificada como R en Estados Unidos.

Esto supone un enfoque mucho más abierto que el de OpenAI, que sigue priorizando la seguridad y la moderación.

Un equilibrio difícil entre libertad y seguridad

El desarrollo del modo adulto para ChatGPT refleja uno de los debates más complejos del sector de la inteligencia artificial: cómo equilibrar la libertad de uso con la protección de los usuarios.

Permitir contenido erótico para adultos verificados podría responder a una demanda real de ciertos usuarios. Sin embargo, hacerlo de forma segura implica superar numerosos desafíos técnicos, éticos y regulatorios.

Por ahora, OpenAI continúa trabajando en esta función sin confirmar una fecha concreta de lanzamiento. Lo que está claro es que el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas obligará a las empresas tecnológicas a tomar decisiones delicadas sobre qué tipo de contenido deben permitir y cómo hacerlo de forma responsable.