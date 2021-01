El Rubius arremete contra quienes critican su traslado a Andorra sin saber

Desde que el popular youtuber El Rubius anunció en uno de sus directos en Twitch que se iba a mudar a Androrra, las redes sociales y medios de comunicación se han llenado de opiniones acerca de su decisión.

La mayoría de los usuarios condenan el cambio de domicilio de El Rubius que, según sus palabras, está motivado porque «todos sus amigos están allí» y porque pagar menos impuestos «es un plus, obviamente».

Ahora El Rubius ha decidido romper su silencio publicando una carta en Twitter en la que profundiza sobre los motivos que le han llevado a tomar la decisión, y critica a quienes han criminalizado su actuación, en muchos casos sin molestarse en conocer toda la historia.

En su carta, El Rubius explica que nunca se ha sentido cómodo viviendo en Madrid ya que el miedo a que alguien le reconozca por la calle o le vean a través de la ventana le ha llevado a vivir en su casa encerrado, casi sin salir.

Es cierto que en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo. Os lo he contado varias veces: soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca. […] Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo “youtuber” y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mi.

El Rubius también explica cómo, tras su anuncio, numerosos medios de comunicación y usuarios de las redes sociales han criticado, insultado e incluso incitado al odio hacia su persona.

A partir de aquí, el asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas. Personas sacando clips míos de hace años completamente fuera de contexto.

También critica a los medios de comunicación tradicionales que, en su opinión, tienen envidia de que alguien en su habitación atraiga a más audiencia que sus equipos de profesionales y sus carísimos estudios de rodaje.

Porque, en el fondo, a la mayoría de medios de comunicación tradicionales, lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga mas repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30-40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros. Les carcome que año tras año, poquito a poquito, la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones convencionales hacia internet. Y llevan así años, muchos sabréis que no es la primera vez que hablo de este tema. Pero ya empieza a oler.

Tampoco sale bien parada la Agencia Tributaria que, en sus palabras, le ha tratado como si fuera un delincuente sometiéndole durante los diez años que ha pagado impuestos en España a un acoso continuo.

Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía “cuentas corrientes ocultas”, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera.

Acusa a la Agencia Tributaria de hacerle parecer culpable de un delito que no ha cometido.

Estos días me he hartado de leer declaraciones por parte de altos funcionarios del Estado (que han aprovechado esta polémica para hacer “pedagogía fiscal” en los medios) en las que insinúan que es probable que haga chanchullos en un futuro al mudarme a Andorra como parece ser que hicieron otras personas en el pasado; afirman que es más que posible que simule que vivo en Andorra mientras en realidad vivo en España disfrutando del sol y de los servicios públicos, afirman incluso que “me van a estar esperando dentro de 5 años.»

También tiene palabras contra la televisión pública RTVE, donde ha sido criminalizado.

En una televisión financiada públicamente hemos oído que “a todos los youtubers evasores de impuestos deberían decapitarles en la plaza pública”. Por lo visto, se considera normal y aceptable soltar semejante barbaridad en una televisión pública. En un programa de actualidad del mismo medio pusieron imágenes mías alternándolas con las de una persona que ha sido condenada a prisión por varios delitos.

En su mensaje, El Rubius insiste en que los motivos que le llevan a mudarse no son la evasión de impuestos sino estar cerca de sus amigos y sentirse seguro.

Algunos consideran “egoísta” o “poco ética” mi decisión de mudarme a Andorra. Pero no es menos cierto que allí se encuentran la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí, por lo que me cuentan, puedo salir a la calle tranquilo, hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro, que al fin y al cabo es lo que estoy buscando.

Por útimo, también tiene palabras para los jóvenes que podrían querer seguir su ejemplo.

No quiero dar mal ejemplo a los más jóvenes que me siguen, haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días.

Si quieres leer la carta completa, puedes hacerlo aquí.