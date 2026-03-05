El Samsung Galaxy S26 Ultra no usa una lente periscópica: ¿Qué implica?

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Samsung ha puesto gran parte de su esfuerzo en mejorar la pantalla del nuevo Galaxy S26 Ultra, pero el apartado fotográfico también ha recibido cambios relevantes. Aunque sobre el papel pueda parecer una evolución menor respecto a la generación anterior, hay una modificación técnica importante en uno de sus módulos de cámara que podría afectar a cómo capturas ciertas fotografías.

El nuevo flagship de Samsung mantiene la ambición de ofrecer una de las cámaras más versátiles del mercado, pero introduce decisiones de diseño que cambian la experiencia fotográfica en aspectos clave como el enfoque cercano o el aspecto del desenfoque de fondo.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

A continuación analizamos qué ha cambiado exactamente en la cámara del Galaxy S26 Ultra y por qué esta decisión podría tener implicaciones interesantes para los usuarios.

Samsung mejora la apertura de dos cámaras clave

Aunque el sistema fotográfico del Galaxy S26 Ultra mantiene una configuración similar a la del Galaxy S25 Ultra, Samsung ha realizado ajustes importantes en la apertura de algunos sensores.

En concreto, el módulo principal de 200 MP pasa de una apertura f/1.7 en el modelo anterior a f/1.4, lo que permite que entre más luz al sensor. Este cambio debería traducirse en mejores resultados en fotografía nocturna y en escenas con poca iluminación.

También se ha mejorado la apertura del teleobjetivo con zoom óptico 5x. Este sensor de 50 MP pasa de f/3.4 en el S25 Ultra a f/2.9 en el S26 Ultra. Una apertura más amplia permite capturar más luz, lo que puede mejorar la calidad de imagen en situaciones de iluminación complicada.

Además, Samsung ha introducido una nueva función para vídeo denominada Horizon Lock, diseñada para mantener el horizonte estable incluso cuando el dispositivo se mueve o se inclina durante la grabación.

Un cambio importante en el teleobjetivo 5x

Más allá de los números de megapíxeles o la apertura, hay un cambio estructural en la cámara teleobjetivo que ha pasado relativamente desapercibido.

El Galaxy S25 Ultra utilizaba una lente periscópica para su zoom óptico de 5 aumentos. Este tipo de sistema emplea un prisma para desviar la luz 90 grados dentro del cuerpo del teléfono, lo que permite incorporar ópticas largas sin aumentar el grosor del dispositivo.

Este enfoque es habitual en smartphones con teleobjetivos de larga distancia focal, especialmente alrededor de los 111 mm equivalentes que ofrece este módulo.

Sin embargo, el Galaxy S26 Ultra abandona el sistema periscópico y adopta una lente tradicional, en la que los elementos ópticos y el sensor están alineados en paralelo con el cuerpo del teléfono.

Este cambio puede parecer menor, pero tiene consecuencias directas en el comportamiento de la cámara.

Una consecuencia inesperada: peor enfoque a corta distancia

Uno de los efectos más claros de esta modificación es la distancia mínima de enfoque.

En el Galaxy S25 Ultra, el teleobjetivo de 5x podía enfocar a una distancia mínima aproximada de 26 cm. Esto permitía utilizar el zoom para realizar fotografías de detalle o primeros planos con compresión de perspectiva, algo muy popular entre los aficionados a la fotografía móvil.

En cambio, el Galaxy S26 Ultra aumenta esa distancia mínima a unos 52 cm, es decir, el doble. Esto significa que el teleobjetivo necesita estar más lejos del sujeto para conseguir un enfoque correcto.

Para quienes utilizan el zoom principalmente para fotografiar objetos lejanos, este cambio probablemente pase desapercibido. Sin embargo, para quienes disfrutan capturando primeros planos con teleobjetivo, puede suponer un pequeño paso atrás respecto al modelo anterior.

El tipo de lente también cambia el bokeh

El diseño óptico de una lente no solo afecta a la distancia de enfoque o a la captación de luz. También influye en el aspecto del bokeh, es decir, el desenfoque del fondo cuando una parte de la imagen está enfocada.

Al comparar fotografías tomadas con ambos modelos, se aprecia que el Galaxy S26 Ultra genera bokeh más redondeado en comparación con el Galaxy S25 Ultra.

Las lentes tradicionales suelen producir círculos de desenfoque redondos en el centro de la imagen que, hacia los bordes, adquieren una forma similar a la pupila de un gato. Este tipo de bokeh suele resultar más natural y agradable desde el punto de vista estético.

En cambio, los sistemas periscópicos tienden a producir bokeh con formas más rectangulares, debido a la forma del prisma utilizado para redirigir la luz dentro del teléfono.

Este detalle puede parecer sutil, pero para los entusiastas de la fotografía puede marcar la diferencia en retratos nocturnos o escenas urbanas con luces desenfocadas al fondo.

La apertura más amplia debería mejorar la fotografía nocturna

Otro de los efectos positivos del nuevo diseño del teleobjetivo es su apertura más luminosa.

Pasar de f/3.4 a f/2.9 significa que el sensor recibe más luz en cada captura. En teoría, esto debería permitir obtener imágenes con menos ruido, mejor detalle y velocidades de obturación más rápidas en condiciones de poca luz.

Sin embargo, todavía queda por comprobar si esta mejora compensa otros cambios introducidos en el sistema óptico. Las pruebas más completas de calidad de imagen permitirán determinar si el teleobjetivo del S26 Ultra realmente supera al de su predecesor.

Samsung apenas menciona este cambio en su web

Curiosamente, Samsung apenas ha dado detalles sobre esta modificación en su documentación oficial.

Al revisar la página del Galaxy S26 Ultra, no aparece ninguna referencia al uso de una lente periscópica, algo que sí se mencionaba claramente en la ficha del Galaxy S25 Ultra.

De hecho, la compañía apenas profundiza en los cambios de cámara y se limita a destacar mejoras generales en fotografía con poca luz.

Esto sugiere que Samsung podría estar intentando simplificar la comunicación de su sistema fotográfico, o que la compañía prefiere centrar la atención en otros aspectos del dispositivo, como la pantalla o las funciones de inteligencia artificial.

Un cambio con posibles implicaciones de diseño

Aunque Samsung no ha explicado oficialmente el motivo de este cambio de lente, es probable que esté relacionado con decisiones internas de diseño.

Modificar el tipo de sistema óptico puede tener implicaciones en aspectos como:

el grosor del módulo de cámara

la disipación térmica

la estabilidad del sensor

o incluso el espacio interno disponible para otros componentes

También podría estar relacionado con la búsqueda de aperturas más amplias o con mejoras en el procesamiento de imagen mediante software.

Por ahora, habrá que esperar al análisis completo del dispositivo para conocer hasta qué punto esta decisión beneficia o perjudica al rendimiento fotográfico del Galaxy S26 Ultra.