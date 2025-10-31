El vivo X300 Pro promete 5 años de rendimiento fluido: ¿Marketing o realidad?

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

El vivo X300 Pro apuesta por un enfoque de rendimiento integral: potencia de CPU/GPU/NPU de última generación, memoria y almacenamiento acelerados, y un sistema optimizado para mantener la fluidez con el paso del tiempo.

El resultado es una experiencia “como nueva” incluso bajo carga intensa y a largo plazo, así como una promesa de un rendimiento fluido durante 5 años. ¿En qué se basa esta afirmación?

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

vivo X300 PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 2 ofertas Mediamarkt vivo

vivo X300 Pro PRECIO: 1.399€ 🎁 Ver 2 ofertas Mediamarkt vivo store

Un corazón que late a mil: Dimensity 9500

En el corazón del equipo late el Dimensity 9500, fabricado en proceso TSMC de 3 nm (3ª gen), con arquitectura Arm v9.3 y CPU que alcanza hasta 4,21 GHz. El salto de IPC es de doble dígito y la NPU duplica su rendimiento (+100%) a la vez que mejora un 30% la eficiencia energética, consolidando un rendimiento de clase “flagship”.

vivo, MediaTek y Arm han co-diseñado una matriz de cómputo de IA de alta eficiencia, donde CPU, NPU y el hardware SME2 de Android trabajan en armonía para acelerar tareas de IA en el dispositivo con menor consumo. Esta plataforma “all-big-core 3.0” permite respuestas más rápidas en usos reales y un uso más inteligente de los recursos.

Además del SoC principal, el X300 Pro integra el chip de imagen vivo V3+ y el coprocesador VS1. Aunque están orientados a fotografía/vídeo, su trabajo conjunto con la NPU del Dimensity 9500 descarga y acelera cargas específicas (estilo retrato, desenfoque 4K, etc.), liberando recursos del sistema y contribuyendo a una experiencia general más ágil.

El sistema se ha rediseñado para que las tareas críticas reciban los recursos necesarios. Bajo cargas pesadas, las apps principales se abren más de un 10% más rápido. Debuta la primera combinación de marcos de renderizado unificado y separado, que mejora la eficiencia, reduce el uso de recursos y habilita efectos avanzados (transiciones “One-Shot”, desenfoque en tiempo real) con una experiencia de movimiento a la altura de iOS.

Almacenamiento ultrarrápido: Photon Storage y UFS en paralelo

Photon Storage aporta gestión de memoria y almacenamiento de alto nivel: acceso a datos críticos un 230% más rápido, migración un 51% más veloz y un 15% más de eficiencia de memoria.

A ello se suma una compresión de memoria por hardware (desarrollada con MediaTek) con 3× más velocidad y 50% menos carga, recortando en un 7,32% el tiempo en escenarios con múltiples apps. En la edición con comunicación satelital, el arreglo dual UFS 4.1 con concurrencia de cuatro canales duplica el rendimiento de lectura hasta niveles de UFS 5.0, acelera la carga de modelos de IA un 63% y copia de archivos grandes un 70%.

Certificaciones: Fluidez sostenida durante… ¡5 años!

El vivo X300 Pro presume de un doble hito en certificaciones: SGS “Sustained Fluency under Full Scenarios Heavy Usage for 5 Years” y CTTL “5-Year All-Scenario Heavy-Use Sustained Smoothness”.

En la práctica, significa que el sistema está preparado para mantener su agilidad tras años de uso intensivo, aunque la compañía advierte de que la experiencia real puede variar según envejecimiento del dispositivo, red y hábitos).

En pruebas sintéticas, el X300 Pro supera los 4.000.000 de puntos en AnTuTu, reflejo directo del músculo del Dimensity 9500 y de las optimizaciones de memoria/almacenamiento y del “core” del sistema.

La combinación de CPU a 4,21 GHz, compresión de memoria por hardware, compuertas VIP de almacenamiento y el arreglo dual UFS se nota al abrir apps grandes, alternar entre tareas y cargar modelos de IA locales. El pipeline acelerado de vídeo/foto reduce los tiempos de procesado y deja el SoC más libre para otras tareas, lo que aporta fluidez general incluso mientras grabas o editas contenido 4K.

Precio y disponibilidad

La nueva serie vivo X300 está disponible en España desde hoy, 30 de octubre de 2025, y se puede adquirir a través de vivoonlinestore y distribuidores oficiales.

Modelo Precio Promoción en vivoonlinestore hasta el 18/01/26 vivo X300 1.099€ Incluye cupón de descuento de 100€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro 1.399€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro + Photokit 1.599€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W, cargador inalámbrico de 50W y Photokit

vivo X300 PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 2 ofertas Mediamarkt vivo

vivo X300 Pro PRECIO: 1.399€ 🎁 Ver 2 ofertas Mediamarkt vivo store

También está disponible en tiendas como MediaMarkt, Carrefour, FNAC y Worten, consolidando su presencia en el mercado español de gama alta.