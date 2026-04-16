El vivo X300 Ultra no cuesta 2.399 euros si usas este código exclusivo de Teknófilo

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vivo ya tiene listo su nuevo gran escaparate para los amantes de la fotografía móvil en España. El vivo X300 Ultra aterriza en nuestro país como una propuesta claramente orientada a quienes buscan algo más que un smartphone convencional: aquí la cámara no es simplemente una función destacada, sino el auténtico centro de la experiencia.

El vivo X300 Ultra sale con un precio de venta recomendado de 2.399 euros, que incluye un completo pack de accesorios compuesto por el propio dispositivo (valorado en 1.999 €), un kit fotográfico con grip y teleobjetivo (599 €), el estabilizador vivo SmallRig Pro (499 €), un cargador FlashCharge de 100W (44,99 €) y una funda vivo Bag (99,99 €), configurando una propuesta integral para los usuarios más exigentes.

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Los compradores podrán beneficiarse de un 10% de descuento (240€) en la compra del vivo X300 Ultra gracias al código exclusivo de Teknófilo: TKX300ULTRA.

vivo X300 Ultra PRECIO: 2.399€ 🎁 Ver 1 oferta vivo

Un móvil pensado para quienes quieren llevar la fotografía un paso más allá

El vivo X300 Ultra no llega a España como un terminal cualquiera dentro de la gama alta. La propuesta de la compañía pasa por convertirlo en un producto aspiracional para creadores de contenido, usuarios avanzados y aficionados a la imagen que quieren un equipo capaz de ofrecer algo diferente.

vivo define este modelo no solo como un teléfono móvil, sino como una auténtica experiencia audiovisual. Esa idea resume bastante bien el posicionamiento del dispositivo: un smartphone premium que quiere destacar especialmente en fotografía y grabación de vídeo, dos apartados en los que la familia Ultra suele poner toda la carne en el asador.

En un mercado donde cada vez más móviles presumen de cámara, el reto está en demostrar que realmente ofrecen una experiencia distinta. Y en este caso, vivo intenta marcar distancias no solo con el hardware del terminal, sino también con el ecosistema de accesorios que acompaña al producto.

El vivo X300 Ultra incluye kit fotográfico y rig de vídeo

Uno de los aspectos más llamativos de esta llegada a España es que el vivo X300 Ultra se presenta como un equipo mucho más completo de lo habitual. No hablamos únicamente del teléfono, sino de un conjunto orientado a la creación de imagen.

El dispositivo incluye un kit fotográfico con empuñadura fotográfica, que a su vez integra grip disparador y batería extra. Este detalle resulta especialmente interesante para quienes utilizan el móvil durante sesiones largas de fotografía o grabación, ya que mejora el agarre, facilita el disparo y además aporta autonomía adicional.

Junto a ello, el paquete también incorpora un rig de vídeo, reforzando todavía más esa idea de que el vivo X300 Ultra quiere convertirse en una herramienta seria para grabar con más comodidad y con un enfoque más cercano al de un equipo especializado.

Este planteamiento tiene bastante sentido dentro de la estrategia del producto. En vez de limitarse a vender un móvil con buenas cámaras, vivo busca transmitir que aquí hay una solución más ambiciosa para quienes realmente disfrutan creando contenido.

Precio oficial del vivo X300 Ultra en España

El vivo X300 Ultra saldrá al mercado en España con un precio de venta recomendado de 2.399 euros.

Se trata, por tanto, de un dispositivo claramente situado en la zona más alta del mercado premium, algo coherente con su apellido Ultra y con su enfoque especializado en fotografía y vídeo. No es un terminal pensado para competir por precio, sino para hacerlo por propuesta de valor, acabados y experiencia de uso en creación audiovisual.

Ese posicionamiento lo coloca directamente entre los móviles más ambiciosos del panorama actual, orientado a un público que está dispuesto a invertir más a cambio de una experiencia diferencial.

Código de descuento exclusivo para Teknófilo

La buena noticia para los lectores de Teknófilo es que el lanzamiento llegará acompañado de una promoción exclusiva. Los usuarios podrán beneficiarse de un 10% de descuento en la compra del vivo X300 Ultra gracias al código exclusivo de Teknófilo: TKX300ULTRA.

Aplicando este código, el descuento asciende a 240 euros, una rebaja muy interesante teniendo en cuenta el precio oficial del dispositivo. Esto permite acceder al terminal en unas condiciones más atractivas dentro de una categoría donde cada euro cuenta, especialmente cuando hablamos de un producto tan enfocado al segmento premium.

Para quienes ya estuvieran valorando hacerse con él, esta promoción puede convertirse en un incentivo importante, ya que reduce de forma tangible la barrera de entrada a uno de los lanzamientos más ambiciosos de vivo.