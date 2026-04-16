vivo X300 Ultra llega a España: Precio, fecha y todo sobre el móvil más ambicioso de vivo

vivo ha decidido dar un paso importante en España con el lanzamiento del vivo X300 Ultra, un smartphone que no solo representa su móvil más ambicioso hasta la fecha, sino también el primer modelo “Ultra” de la Serie X que la compañía comercializa fuera de China.

La marca ha confirmado que el terminal llegará a nuestro mercado con una clara orientación hacia la creación de vídeo y fotografía móvil de nivel avanzado, en una apuesta que refuerza su interés por el segmento premium en Europa.

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La propuesta del vivo X300 Ultra no gira únicamente en torno a tener una ficha técnica potente. Su gran argumento está en el apartado audiovisual, donde vivo quiere diferenciarse con un conjunto de cámaras ZEISS pensado para quienes no se conforman con grabar clips casuales, sino que buscan un móvil capaz de acercarse a un flujo de trabajo más profesional. A eso suma un kit de accesorios que amplía aún más su perfil de herramienta creativa.

Llega con un precio de 2.399 €, que incluye un completo pack de accesorios compuesto por el propio dispositivo (valorado en 1.999 €), un kit fotográfico con grip y teleobjetivo (599 €), el estabilizador vivo SmallRig Pro (499 €), un cargador FlashCharge de 100W (44,99 €) y una funda vivo Bag (99,99 €), configurando una propuesta integral para los usuarios más exigentes.

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vivo X300 Ultra PRECIO: 2.399€ 🎁 Ver 1 oferta vivo

vivo lleva por fin su gama Ultra a España

Hasta ahora, los modelos Ultra de vivo habían quedado reservados a otros mercados, especialmente China. Con el X300 Ultra, eso cambia: España figura entre los países que recibirán oficialmente este modelo, con ventas online a partir del 24 de abril de 2026 y llegada a tiendas físicas el 4 de mayo. Además, la fase de precompra arranca hoy, 16 de abril.

Este movimiento tiene bastante relevancia para la marca. No se trata simplemente de añadir otro flagship al catálogo, sino de introducir por primera vez un “Ultra” en el mercado español con todo lo que ello implica: más visibilidad, un posicionamiento premium mucho más agresivo y una competencia directa frente a nombres habituales como Samsung, Apple o Xiaomi en la gama más alta. Esa es precisamente la lectura que deja este lanzamiento global.

Un móvil pensado para vídeo con ambición cinematográfica

Si algo quiere destacar vivo con este modelo es su capacidad de grabación. El X300 Ultra incorpora un sistema de triple cámara ZEISS que, sobre el papel, apunta muy alto: sensor principal de 200 MP con apertura f/1,85 y estabilización óptica, grabación 4K multifocal a 120 fps y captura Log de 10 bits para facilitar una edición de color mucho más flexible en postproducción.

Son características propias de un teléfono que quiere hablarle no solo al usuario entusiasta, sino también a creadores de contenido que priorizan el vídeo.

La idea detrás del 4K multifocal a 120 fps es especialmente interesante porque permite cambiar entre distintas distancias focales sin romper la coherencia visual ni la fluidez del clip. Junto al formato Log de 10 bits, esto abre la puerta a secuencias más trabajadas, con un margen de corrección de color mucho mayor que el de una grabación tradicional desde smartphone. vivo, en esencia, quiere que el X300 Ultra se perciba como una pequeña cámara de bolsillo antes que como un simple móvil con buena cámara.

Triple cámara ZEISS y una estabilización que promete marcar diferencias

El sistema trasero se completa con una cámara super teleobjetivo ZEISS de 200 MP con zoom digital de hasta 100x y una cámara ultra gran angular ZEISS de 50 MP con un campo de visión de 123,4 grados

. Pero más allá de la resolución, vivo está poniendo el foco en la estabilización: la marca asegura que el teleobjetivo alcanza nivel CIPA 7, mientras que el sensor principal llega a CIPA 6,5 y el ultra gran angular a CIPA 6. Son cifras muy elevadas para un smartphone y un salto frente al vivo X300 Pro, que se quedaba en CIPA 5,5.

En la parte frontal, el dispositivo incorpora una cámara de 50 MP con grabación 4K, una combinación que encaja bien con el planteamiento del teléfono para vlogging, directos y creación de contenido. Es decir, vivo no solo ha reforzado la cámara trasera, sino que también ha intentado que la experiencia de grabación desde la frontal esté a la altura de un usuario que produce vídeo de manera frecuente.

Edición especial con accesorios para creadores

Uno de los rasgos más peculiares del vivo X300 Ultra es que no llega solo. La edición especial anunciada para España incorpora un conjunto de accesorios orientados a exprimir sus capacidades fotográficas y de vídeo desde el primer día. Entre ellos figuran el extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 Ultra de 400 mm, el kit de empuñadura Imaging Grip y un anillo adaptador para trípode.

En la campaña de lanzamiento también aparecen ventajas adicionales en precompra, como el Pro Video Rig Kit, descuentos en el Photography Kit y otros accesorios.

Esta estrategia refuerza la idea de que vivo no quiere vender únicamente un smartphone caro, sino una experiencia fotográfica completa. El mensaje es claro: si compras el X300 Ultra, no solo te llevas el móvil, sino una plataforma más seria para grabar, estabilizar, ampliar focales y construir un equipo móvil más versátil. En un mercado donde muchos fabricantes hablan de “cámara profesional” de forma bastante ligera, vivo intenta respaldar ese discurso con hardware adicional.

Potencia de sobra con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bajo el capó, el vivo X300 Ultra recurre al Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por 16 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Es una configuración claramente orientada a un uso intensivo, tanto para fotografía computacional como para edición, multitarea avanzada o gaming de alto nivel. También incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 con DisplayPort y soporte Dual SIM 5G más eSIM.

Sobre el papel, hay pocos peros que ponerle a este conjunto. No solo hablamos de uno de los procesadores más avanzados de Qualcomm, sino de un terminal que además quiere evitar cuellos de botella al grabar, almacenar o mover grandes archivos de vídeo. Tener 1 TB interno no es un detalle menor cuando uno de los reclamos del dispositivo es precisamente capturar vídeo en formatos y calidades más exigentes.

Pantalla, batería y diseño a la altura del precio

El vivo X300 Ultra monta una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 3.168 x 1.440 píxeles, densidad de 510 ppp, tasa de refresco adaptativa de hasta 144 Hz y brillo máximo local de 4.500 nits. Además, la relación pantalla-cuerpo del 94,49 % busca reforzar esa sensación inmersiva que un dispositivo de esta categoría debe ofrecer, especialmente al grabar, editar y consumir contenido multimedia.

La batería asciende hasta los 6.600 mAh, con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 40 W. A eso se suma un diseño premium con certificaciones IP68 e IP69, grosor por debajo de los 9 mm y un peso que oscila aproximadamente entre 233 y 240 gramos según el color elegido. No es precisamente un teléfono ligero, pero tampoco pretende serlo: aquí la prioridad está más en ofrecer una plataforma robusta y completa que en la mínima cifra de gramos posible.

Precio del vivo X300 Ultra en España

El vivo X300 Ultra llegará a España en colores Volcano Black y Steppe Green, en una única configuración de 16 GB + 1 TB. El precio anunciado es de 2.399 euros, una cifra que lo sitúa de lleno en la élite del mercado.

Incluye un completo pack de accesorios compuesto por el propio dispositivo (valorado en 1999 €), un kit fotográfico con grip y teleobjetivo (599 €), el estabilizador vivo SmallRig Pro (499 €), un cargador FlashCharge de 100W (44,99 €) y una funda vivo Bag (99,99 €), configurando una propuesta integral para los usuarios más exigentes.

Estamos, por tanto, ante un móvil que no intenta competir por precio, sino por ambición. vivo quiere que el X300 Ultra sea visto como una referencia para creadores de contenido móvil, especialmente en vídeo, y no como otro flagship premium más

vivo X300 Ultra PRECIO: 2.399€ 🎁 Ver 1 oferta vivo

🚨🚨 La buena noticia para los lectores de Teknófilo es que el lanzamiento llegará acompañado de una promoción exclusiva. Los usuarios podrán beneficiarse de un 10% de descuento en la compra del vivo X300 Ultra gracias al código exclusivo de Teknófilo: TKX300ULTRA.

Aplicando este código, el descuento asciende a 240 euros, una rebaja muy interesante teniendo en cuenta el precio oficial del dispositivo.