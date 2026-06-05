El vivo X300 Ultra pasa por DXOMARK como una de las mejores cámaras del momento

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El vivo X300 Ultra se coloca entre los móviles con mejor cámara del momento tras obtener una puntuación de 170 puntos en DXOMARK Camera. El resultado confirma que vivo vuelve a apostar muy fuerte por la fotografía móvil, especialmente en retratos, zoom y rendimiento con buena luz.

Según las pruebas de DXOMARK, el vivo X300 Ultra ofrece una experiencia fotográfica muy completa y equilibrada, con una firma de imagen bastante reconocible: colores vivos, exposición luminosa, buen rango dinámico y un tratamiento natural de la piel. Su cámara principal de 35 mm también le da un carácter distinto frente a muchos rivales, ya que proporciona una perspectiva más cercana a la fotografía tradicional y resulta especialmente favorecedora en retratos.

Eso sí, no todo es perfecto. Aunque el móvil brilla en muchas situaciones, DXOMARK también señala algunas inconsistencias en escenas complicadas, como retratos de grupo, vídeo con poca luz o cambios de exposición y balance de blancos durante la grabación.

Un móvil que destaca especialmente en fotografía de retrato

Uno de los puntos fuertes del vivo X300 Ultra está en la fotografía de personas. DXOMARK destaca que el dispositivo consigue tonos de piel naturales, una exposición precisa y un alto nivel de detalle cuando la escena está bien iluminada.

La elección de una cámara principal de 35 mm juega aquí un papel importante. Frente a los sensores principales más angulares que suelen utilizar muchos smartphones, esta focal ofrece una perspectiva más natural y menos distorsionada, algo que favorece especialmente los retratos.

El resultado son imágenes con una apariencia más fotográfica, en las que el sujeto queda mejor integrado en la escena y con una representación más realista del rostro. No es solo una cuestión de nitidez o color, sino también de cómo se perciben las proporciones y la profundidad.

DXOMARK también considera que el modo retrato o bokeh del vivo X300 Ultra está entre los mejores que ha evaluado hasta ahora en un smartphone. La separación del sujeto es natural, el desenfoque del fondo resulta agradable y la representación general de la persona mantiene un aspecto convincente.

Curiosamente, el efecto de desenfoque en los ajustes predeterminados es algo menos pronunciado que en el vivo X300 Pro, pero eso no impide que el resultado sea uno de los más sólidos del mercado.

Una cámara principal de 200 MP con gimbal OIS

El vivo X300 Ultra apuesta por un sistema de cámaras muy ambicioso. Su sensor principal es de 200 MP, con apertura f/1.9, focal equivalente a 35 mm, tamaño de sensor de 1/1,12″, píxeles de 0,7 µm, enfoque PDAF y estabilización óptica tipo gimbal.

Esta combinación busca ofrecer una experiencia muy estable y detallada, tanto en fotografía como en vídeo. La estabilización gimbal es especialmente interesante porque ayuda a reducir vibraciones y movimientos no deseados, algo clave en disparos nocturnos, escenas con zoom o grabaciones en movimiento.

En fotografía, DXOMARK destaca que el vivo X300 Ultra consigue una representación equilibrada en la mayoría de situaciones. Las imágenes suelen mostrar una exposición brillante, colores vivos y un rango dinámico amplio, lo que permite conservar información tanto en las zonas iluminadas como en las sombras.

En escenas de paisaje, el teléfono mantiene una buena nitidez y un bajo nivel de ruido cuando hay suficiente luz. En retratos, el procesado tiende a favorecer una imagen agradable y natural, sin caer de forma habitual en tonos de piel artificiales.

El zoom teleobjetivo es uno de los grandes argumentos del vivo X300 Ultra

Si hay un apartado en el que el vivo X300 Ultra destaca de forma contundente, ese es el zoom. De hecho, DXOMARK lo coloca en la primera posición de su ranking en rendimiento teleobjetivo.

El móvil incorpora una cámara tele de 200 MP con apertura f/2.7, focal equivalente a 85 mm, sensor de 1/1,4″, píxeles de 0,56 µm, enfoque PDAF, estabilización óptica y zoom óptico 3,7x.

Sobre el papel ya es una configuración muy potente, pero lo importante es que, según las pruebas, también se traduce en resultados muy sólidos. El vivo X300 Ultra conserva un nivel de detalle muy alto, mantiene una estabilización eficaz y ofrece una experiencia de zoom convincente en diferentes distancias focales.

DXOMARK subraya especialmente su rendimiento en rangos largos y muy largos, donde el dispositivo consigue superar a la mayoría de competidores. Esto lo convierte en una opción muy interesante para quienes suelen fotografiar arquitectura, paisajes, conciertos, eventos deportivos o sujetos lejanos.

El buen rendimiento del zoom también refuerza su utilidad en retratos. Una focal larga permite comprimir mejor la perspectiva y lograr fondos más favorecedores, algo que encaja muy bien con el enfoque fotográfico del dispositivo.

La cámara ultra gran angular también mejora frente al vivo X300 Pro

El vivo X300 Ultra no se limita a destacar en la cámara principal y el teleobjetivo. Su ultra gran angular también recibe una valoración muy positiva.

Esta cámara cuenta con un sensor de 50 MP, apertura f/2.0, focal equivalente a 14 mm, campo de visión de 116 grados, sensor de 1/1,28″, píxeles de 1,22 µm, enfoque dual pixel PDAF y estabilización óptica.

DXOMARK señala que el vivo X300 Ultra mejora de forma notable respecto al vivo X300 Pro en el uso del módulo ultra gran angular, gracias tanto a avances de hardware como a mejoras en el procesado de imagen.

El resultado es una cámara capaz de conservar un buen nivel de detalle y ofrecer una representación natural y agradable. Esto es importante porque, en muchos móviles, el ultra gran angular suele ser claramente inferior al sensor principal. En el caso del X300 Ultra, parece que vivo ha intentado reducir esa diferencia para ofrecer una experiencia más homogénea entre cámaras.

Buen rendimiento en exteriores e interiores

En los casos de uso evaluados por DXOMARK, el vivo X300 Ultra obtiene resultados especialmente altos en condiciones de buena iluminación.

En exteriores, el dispositivo alcanza una puntuación de 185, mientras que en interiores logra 180. Estas cifras reflejan que el móvil se mueve muy bien en escenarios habituales, tanto al aire libre como en espacios cerrados con luz suficiente.

La combinación de exposición luminosa, colores vivos, detalle elevado y bajo ruido permite que las imágenes tengan un aspecto atractivo sin requerir demasiado esfuerzo por parte del usuario. Es decir, se trata de una cámara que apunta, dispara y suele entregar una imagen lista para compartir.

En retratos, el resultado también es sobresaliente, con una puntuación de 169 en ese caso de uso. La cámara consigue destacar al sujeto de forma natural y mantener una buena representación del rostro, especialmente cuando la escena no plantea grandes dificultades.

Las escenas difíciles siguen dejando margen de mejora

Aunque el vivo X300 Ultra ofrece un rendimiento fotográfico de primer nivel, DXOMARK también apunta algunas limitaciones.

Una de ellas aparece en los retratos de grupo. Cuando hay varias personas situadas a diferentes distancias de la cámara, el dispositivo puede mostrar inconsistencias en la representación de los rostros. Algunos sujetos pueden aparecer mejor definidos o más favorecidos que otros, especialmente si no se encuentran en el mismo plano de enfoque.

También se mencionan variaciones ocasionales de exposición y color entre disparos consecutivos. Esto significa que, en algunas situaciones, dos fotos tomadas casi en el mismo momento pueden no tener exactamente el mismo aspecto.

En condiciones de poca luz, la calidad de imagen puede degradarse con más claridad. DXOMARK habla de ruido visible, artefactos y texturas que en ocasiones pueden parecer artificiales, especialmente cuando el procesado basado en IA intenta recuperar detalle en escenas complicadas.

Este tipo de procesado puede ser útil para mejorar una imagen difícil, pero también tiene riesgos. Si se aplica de forma agresiva, puede generar rostros demasiado suavizados, texturas poco naturales o detalles que no parecen del todo reales.

Vídeo sólido, aunque por debajo de sus mejores resultados en fotografía

En vídeo, el vivo X300 Ultra mantiene un nivel competitivo, aunque no alcanza el mismo impacto que en fotografía y zoom.

DXOMARK realizó las pruebas de vídeo utilizando el módulo de 35 mm en lugar del modo predeterminado de 14 mm, ya que este sensor ofrece la mejor calidad global de vídeo, especialmente en condiciones de poca luz. Según la evaluación, el módulo predeterminado puede mostrar limitaciones más visibles en escenarios exigentes.

En condiciones favorables, el vivo X300 Ultra ofrece enfoque automático estable, exposición precisa y estabilización eficaz. Los colores son agradables y el nivel de detalle resulta satisfactorio en exteriores y entornos interiores bien iluminados.

La puntuación de vídeo se sitúa en 162, con 168 puntos para la cámara principal, 147 para el ultra gran angular y 139 para el teleobjetivo. Son cifras buenas, pero dejan claro que el apartado de vídeo no es tan dominante como el fotográfico.

El vídeo con poca luz es uno de sus puntos más delicados

Las limitaciones más evidentes en vídeo aparecen cuando baja la luz o la escena se vuelve más compleja.

DXOMARK señala que, incluso usando el módulo de 35 mm recomendado para estas situaciones, puede aparecer ruido visible. También se pueden producir inestabilidades de exposición y balance de blancos durante movimientos o transiciones de escena.

El rango dinámico en vídeo tampoco está al nivel de los mejores competidores. En escenas con luces intensas y sombras profundas, el móvil puede tener más dificultades para conservar detalle en todas las zonas de la imagen.

Además, se mencionan artefactos temporales como el ghosting en escenas complejas. Este efecto puede hacer que algunos elementos en movimiento dejen una especie de estela o duplicación, algo que resulta especialmente perceptible cuando hay poca luz o movimiento rápido.

En resumen, el vivo X300 Ultra graba bien en la mayoría de situaciones comunes, pero no es tan consistente como los mejores móviles del mercado cuando las condiciones se complican.

Especificaciones principales de cámara

Cámara Características Principal 200 MP, f/1.9, 35 mm, sensor de 1/1,12″, píxeles de 0,7 µm, PDAF y estabilización gimbal OIS Ultra gran angular 50 MP, f/2.0, 14 mm, 116 grados, sensor de 1/1,28″, píxeles de 1,22 µm, dual pixel PDAF y OIS Teleobjetivo 200 MP, f/2.7, 85 mm, sensor de 1/1,4″, píxeles de 0,56 µm, PDAF, OIS y zoom óptico 3,7x

Lo mejor y lo peor según la evaluación

El vivo X300 Ultra sobresale por su capacidad para producir imágenes agradables, con una estética cuidada y un tratamiento muy sólido de personas y escenas con buena luz.

Entre sus puntos más fuertes están el modo retrato, el rendimiento del teleobjetivo, la nitidez en exteriores, el bajo ruido en condiciones favorables y la mejora del ultra gran angular frente al vivo X300 Pro.

También destaca su forma de representar los retratos con una focal de 35 mm, algo que ayuda a conseguir una perspectiva más natural y una imagen con más personalidad que la de muchos teléfonos que dependen de focales más angulares.

En el lado menos positivo, la cámara no siempre mantiene el mismo nivel de consistencia. Las escenas con poca luz, los retratos de grupo y algunos vídeos exigentes pueden mostrar ruido, fluctuaciones de exposición, cambios de color o artefactos generados por el procesado.

DXOMARK también advierte de que el uso de técnicas de mejora mediante IA puede producir, en determinados casos, texturas poco naturales, sobre todo en rostros o detalles finos bajo condiciones difíciles como baja iluminación o contraluces intensos.

Un candidato muy serio entre los móviles con mejor cámara

El vivo X300 Ultra se presenta como un smartphone de fotografía muy refinado, con una propuesta clara: ofrecer imágenes naturales, retratos de alto nivel y un sistema de zoom especialmente potente.

Su puntuación de 170 puntos en DXOMARK lo coloca entre los móviles con mejor rendimiento fotográfico del momento, y su liderazgo en teleobjetivo confirma que vivo ha puesto mucho esfuerzo en uno de los apartados más difíciles de resolver en fotografía móvil.

No es un sistema perfecto. El vídeo con poca luz, la estabilidad de exposición en escenas complejas y el procesado excesivo en determinadas situaciones siguen siendo áreas mejorables. Pero, incluso con esas limitaciones, el conjunto es muy competitivo.

Para quienes dan prioridad a la fotografía de retrato, al zoom de largo alcance y a una imagen con una personalidad más cercana a la fotografía clásica, el vivo X300 Ultra apunta a ser uno de los móviles más interesantes de su categoría.