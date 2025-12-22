El Xiaomi 17 Ultra apunta alto con su nueva tecnología de cámara LOFIC

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Xiaomi ha publicado un nuevo conjunto de muestras oficiales de cámara de su próximo Xiaomi 17 Ultra, adelantando parte del potencial fotográfico y de vídeo de uno de los smartphones más esperados de su futura gama alta. El material, compartido a través de la red social Weibo, permite hacerse una idea bastante clara de hacia dónde apunta la marca en el apartado de imagen de cara a 2026.

Las muestras incluyen tanto fotografías como un vídeo, y no todas han sido capturadas en condiciones ideales, algo que resulta especialmente interesante para evaluar el rendimiento real del sistema de cámaras.

Primeras muestras oficiales de cámara del Xiaomi 17 Ultra

Entre las imágenes compartidas destaca una fotografía de un gato tomada después del atardecer, claramente pensada para poner a prueba el comportamiento del sensor en escenas de baja iluminación. La imagen, publicada con una resolución de 4.090 × 3.482 píxeles, muestra un nivel de ruido muy contenido y una gran preservación del detalle fino, sin signos evidentes de sobreprocesado ni de enfoque artificial agresivo.

El propio marcador de agua de la fotografía revela datos técnicos relevantes: una velocidad de obturación de 1/100 s y un valor de ISO 64, cifras que ponen de manifiesto la elevada capacidad del sensor para captar luz incluso en entornos complicados.

Retratos con tonos de piel naturales y pocos artefactos

Xiaomi también ha compartido dos muestras adicionales centradas en retratos. En estas imágenes se aprecia un tratamiento bastante natural de los tonos de piel, buena retención de detalle y una ausencia notable de artefactos digitales.

Aunque se trata de material promocional y cuidadosamente seleccionado, resulta llamativo que incluso en un mercado donde los smartphones de gama alta aún muestran ruido y defectos en condiciones favorables, estas imágenes transmitan una sensación de limpieza y equilibrio muy conseguida.

Vídeo aéreo y demostración del rango dinámico

En el apartado de vídeo, la compañía ha mostrado un clip grabado con el Xiaomi 17 Ultra montado sobre un dron, capturando fuegos artificiales desde el aire. Según Xiaomi, este resultado es posible gracias a su tecnología LOFIC de rango dinámico ultra alto, diseñada para equilibrar exposición y color en escenas con contrastes extremos.

En el vídeo compartido, las altas luces parecen bien controladas, evitando quemados, mientras que los colores se mantienen vivos y consistentes, incluso en una escena tan exigente como un espectáculo pirotécnico nocturno.

Tecnología LOFIC y mejoras en fotografía nocturna

La firma explica que la tecnología LOFIC mejora el rango dinámico en capturas de un solo fotograma y permite un ajuste inteligente de la exposición fotograma a fotograma. El objetivo es obtener imágenes HDR más limpias, especialmente en fotografía nocturna, donde el equilibrio entre luces y sombras suele ser más difícil de conseguir.

Este enfoque apunta a reducir la dependencia del apilado agresivo de imágenes, apostando por un mayor rendimiento del sensor y un procesado más refinado.

Muestras cuidadas que adelantan el potencial técnico

Algunas de las fotografías, tomadas en condiciones de iluminación más favorables, presentan una composición claramente estudiada y un estilo visual muy trabajado. Aunque esto es habitual en el material oficial, siguen siendo útiles para anticipar el nivel técnico que Xiaomi quiere ofrecer con su próximo buque insignia.

En conjunto, las muestras sugieren que el Xiaomi 17 Ultra aspira a marcar un nuevo estándar en fotografía móvil dentro de su segmento.

Un diseño más delgado para el Ultra más fino de Xiaomi

Más allá de la cámara, Xiaomi también ha confirmado algunos detalles de hardware. El Xiaomi 17 Ultra será el modelo Ultra más delgado fabricado hasta la fecha por la compañía, con un grosor de 8,29 mm, lo que supone aproximadamente un 11,3 % menos que su predecesor.

Se espera que la marca revele más especificaciones y detalles técnicos a medida que se acerque la presentación oficial del dispositivo.