Samsung Galaxy Watch 9 y Watch Ultra 2: filtradas sus nuevas funciones de salud e IA

Samsung estaría ultimando los detalles de sus próximos relojes inteligentes, y las últimas filtraciones apuntan a una renovación bastante más interesante de lo que podría parecer a simple vista. Los futuros Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 no solo llegarían con mejoras de hardware, sino también con una buena dosis de novedades en software, salud, inteligencia artificial y personalización.

Según la información filtrada, Samsung prepararía nuevos diseños de esferas, una aplicación Galaxy Wearable rediseñada y funciones pensadas para hacer que el reloj sea más útil tanto durante el entrenamiento como en el día a día.

La presentación oficial estaría prevista para el miércoles 22 de julio, aunque, como siempre ocurre con este tipo de filtraciones, conviene mantener cierta cautela hasta que Samsung confirme todos los detalles.

Los Galaxy Watch 9 y Watch Ultra 2 apuntan a una renovación importante

Durante las últimas semanas han ido apareciendo distintas informaciones sobre los próximos relojes de Samsung. Algunas filtraciones han hablado de cambios de diseño, precios, baterías más grandes y pantallas más brillantes, especialmente en el modelo más avanzado de la familia.

El Galaxy Watch Ultra 2 sería, una vez más, la apuesta más ambiciosa de Samsung dentro de su catálogo de wearables. Su enfoque seguiría siendo el de un reloj más resistente, orientado a usuarios deportivos o aventureros, pero con mejoras que irían más allá de la estética.

En paralelo, el Galaxy Watch 9 mantendría un perfil más generalista, pensado para quienes buscan un smartwatch completo para salud, notificaciones, deporte y uso diario sin necesidad de recurrir al modelo Ultra.

Nuevo procesador, más batería y pantallas más brillantes

Aunque la filtración se centra sobre todo en el software, también vuelve a poner sobre la mesa algunas mejoras de hardware que ya se venían comentando. Entre ellas estarían un nuevo procesador, baterías de mayor capacidad y pantallas con más brillo.

Uno de los rumores más interesantes es la posible incorporación del Qualcomm Snapdragon Wear Elite, un chip que permitiría mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y, previsiblemente, las funciones basadas en inteligencia artificial.

Si esta mejora se confirma, podría notarse especialmente en la fluidez del sistema, en la velocidad al abrir aplicaciones y en la autonomía. En un reloj inteligente, cualquier avance en eficiencia es importante, ya que la batería sigue siendo uno de los apartados más delicados de este tipo de dispositivos.

Cinco nuevas esferas para estrenar One UI 9 Watch

La filtración también ha dejado ver cinco nuevas esferas que Samsung estaría preparando para sus próximos relojes. Los nombres filtrados son Analog Balance, Dual Digit, Dual Clock Info Board, Radial Dashboard y Ultra Performance.

Analog Balance apostaría por un diseño analógico sencillo y equilibrado, con espacio para algunas complicaciones. Dual Digit, por su parte, ofrecería una estética digital más directa, pensada para quienes quieren consultar la hora de un vistazo sin demasiados elementos visuales.

Dual Clock Info Board parece especialmente interesante para viajeros, ya que mostraría dos zonas horarias al mismo tiempo y permitiría añadir varias complicaciones. Radial Dashboard organizaría la información en forma de anillo alrededor de la hora digital, mientras que Ultra Performance estaría reservada, al menos según la filtración, para el Galaxy Watch Ultra 2.

La app Galaxy Wearable también recibiría un rediseño

Otra de las novedades importantes estaría en la aplicación Galaxy Wearable para móviles. Las capturas filtradas muestran una interfaz renovada, con cambios de diseño y ajustes aparentemente más intuitivos.

La pantalla principal daría más protagonismo al reloj conectado, mostrando el dispositivo de forma más visual y facilitando el acceso a sus opciones principales. También habría una nueva vista previa para las esferas, lo que debería hacer más cómodo elegir y personalizar el aspecto del reloj desde el smartphone.

Este tipo de cambios pueden parecer menores, pero tienen impacto en la experiencia diaria. Muchos usuarios gestionan sus esferas, notificaciones, ajustes de salud y configuración general desde el móvil, así que una app más clara puede hacer que el ecosistema resulte más fácil de usar.

La inteligencia artificial ganaría peso en el reloj

Con One UI 9 Watch, Samsung también estaría preparando nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. Una de las más llamativas sería la posibilidad de generar tarjetas o tiles mediante IA, adaptadas a los intereses del usuario.

Esto podría permitir que el reloj muestre información más relevante sin que el usuario tenga que configurarlo todo manualmente. Por ejemplo, el sistema podría dar más protagonismo a datos de salud, actividad, agenda o recomendaciones en función de los hábitos de uso.

También se menciona una integración más cómoda con Gemini, el asistente de voz de Google. Según la filtración, el usuario podría activarlo acercando el reloj a la boca, sin necesidad de pulsar un botón ni decir una palabra clave.

Nuevas funciones de salud y bienestar

Samsung también estaría preparando nuevas herramientas relacionadas con la salud. Una de ellas serían recomendaciones sobre la intensidad del entrenamiento, pensadas para ayudar al usuario a ajustar mejor el esfuerzo durante sus sesiones deportivas.

La idea sería que el reloj no se limite a registrar datos, sino que también ayude a interpretarlos. Esto encaja con la dirección que están tomando muchos smartwatches modernos: menos cifras aisladas y más contexto útil para el usuario.

La filtración también habla de un análisis más completo de los datos recogidos durante el sueño. Samsung lleva años reforzando este apartado, y una interpretación más avanzada podría ayudar a detectar patrones, hábitos mejorables o señales de fatiga.

Alertas por exposición a ruido y más control del entorno

Otra función interesante sería una advertencia cuando el usuario pase demasiado tiempo en un entorno ruidoso. Esta característica tendría sentido dentro de un enfoque más amplio de bienestar, ya que la exposición prolongada a niveles altos de ruido puede afectar a la salud auditiva.

No sería una función completamente nueva en el mundo de los smartwatches, pero sí reforzaría la intención de Samsung de convertir sus relojes en dispositivos de prevención y seguimiento continuo, no solo en accesorios para hacer deporte.

El valor de estas funciones está en que trabajan en segundo plano. El usuario no tiene que activar manualmente una medición cada vez, sino que el reloj puede detectar ciertos patrones y avisar cuando conviene prestar atención.

El Galaxy Watch Ultra 2 tendría funciones deportivas exclusivas

El modelo Ultra volvería a diferenciarse con funciones pensadas para actividades más exigentes. Según la filtración, el Galaxy Watch Ultra 2 incluiría un modo de carrera por senderos capaz de mostrar el desnivel acumulado.

Esta función sería especialmente útil para trail running, senderismo o entrenamientos en montaña, donde el ritmo por kilómetro no siempre cuenta toda la historia. El desnivel, la pendiente y el esfuerzo sostenido pueden ser datos mucho más importantes que la velocidad media.

También se menciona un modo de buceo que se activaría automáticamente al alcanzar cierta profundidad. De confirmarse, sería una característica claramente orientada a usuarios que practican actividades acuáticas y buscan un reloj más preparado para condiciones exigentes.

Algunas novedades podrían llegar también a modelos anteriores

Aunque los Galaxy Watch 9 y Watch Ultra 2 serían los grandes protagonistas, parte de estas novedades podrían beneficiar también a usuarios de generaciones anteriores, como el Galaxy Watch 8.

La filtración menciona que la nueva versión de la app Galaxy Wearable y varias mejoras de One UI 9 Watch no estarían limitadas necesariamente a los nuevos modelos. Eso sí, es probable que algunas funciones dependan del hardware y queden reservadas para los relojes más recientes.

Samsung suele llevar ciertas novedades de software a modelos anteriores, pero no siempre todas. Habrá que esperar al anuncio oficial para conocer la lista exacta de dispositivos compatibles y las funciones que recibirá cada uno.

Un paso más para competir con Apple y Garmin

Con estas novedades, Samsung parece querer reforzar su posición frente a dos tipos de rivales muy distintos. Por un lado, el Apple Watch, que sigue siendo la referencia en integración, salud y experiencia de usuario dentro del ecosistema iPhone. Por otro, marcas como Garmin, muy fuertes entre deportistas y usuarios que priorizan métricas avanzadas, autonomía y funciones de aventura.

El Galaxy Watch Ultra 2 tendría precisamente el reto de acercarse más a ese público deportivo sin perder las ventajas de un smartwatch completo. Y el Galaxy Watch 9 debería seguir siendo una opción atractiva para quienes quieren un reloj Android equilibrado y con buenas funciones de salud.

La clave estará en si Samsung logra que las nuevas funciones de IA y salud sean realmente útiles, y no simples añadidos llamativos para la presentación.

Una actualización que parece centrada en la experiencia diaria

Lo más interesante de esta filtración es que no habla solo de potencia o diseño. Muchas de las novedades apuntan a mejorar cómo se usa el reloj todos los días: esferas más informativas, una app más clara, acceso más cómodo al asistente, recomendaciones de entrenamiento y mejores datos de sueño.

Este tipo de cambios pueden ser más importantes que una simple mejora de especificaciones. Un smartwatch se consulta decenas de veces al día, así que la facilidad de uso, la claridad de la información y la personalización tienen un peso enorme.

Samsung parece estar afinando su propuesta para que el reloj sea menos pasivo y más proactivo, ofreciendo información útil antes de que el usuario tenga que buscarla.

Habrá que esperar a la presentación oficial

Por ahora, todos estos detalles proceden de filtraciones, así que conviene no darlos por cerrados. Samsung todavía no ha confirmado oficialmente las funciones finales de los Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2, ni tampoco qué novedades llegarán exactamente con One UI 9 Watch.

Aun así, el conjunto de rumores pinta bastante bien. Nuevas esferas, una app más moderna, funciones de IA, mejoras de salud y modos deportivos más avanzados podrían convertir a esta generación en una actualización más importante de lo que parecía inicialmente.

Si Samsung confirma todos estos cambios el 22 de julio, los Galaxy Watch 9 y Watch Ultra 2 podrían convertirse en dos de los relojes inteligentes más interesantes del año para usuarios Android.