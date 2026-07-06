Por qué deberías meter un AirTag en tu maleta antes de volar estas vacaciones

Meter un AirTag en la maleta se ha convertido en uno de esos pequeños trucos tecnológicos que pueden ahorrarte un buen disgusto en vacaciones. No va a impedir que una aerolínea extravíe tu equipaje, pero sí puede darte algo muy valioso cuando estás lejos de casa: saber dónde está tu maleta en cada momento.

Con la app Buscar de Apple, puedes seguir la ubicación aproximada de tu equipaje desde que lo facturas hasta que aparece en la cinta transportadora. Y si la maleta no sale por la cinta, el AirTag puede convertirse en una herramienta muy útil para ayudar a la aerolínea a localizarla antes.

Un pequeño accesorio que puede darte mucha tranquilidad al volar

Viajar en avión siempre tiene ese pequeño momento de tensión al aterrizar: te plantas delante de la cinta de equipajes, empiezan a salir maletas parecidas a la tuya y pasan los minutos. Al principio miras con calma. Luego empiezas a acercarte más a la cinta. Y, si tu maleta no aparece, llega la típica pregunta incómoda: ¿se habrá quedado en el aeropuerto de origen?

Ahí es donde un AirTag puede marcar la diferencia. Este pequeño localizador de Apple cabe en cualquier bolsillo de la maleta y se vincula a tu iPhone a través de la app Buscar. A partir de ese momento, puedes ver la última ubicación conocida del equipaje y comprobar si sigue en el aeropuerto de salida, si ha llegado contigo o si está en otra terminal.

No es un GPS tradicional, ya que no incorpora conexión móvil propia. Funciona apoyándose en la red Buscar de Apple, formada por dispositivos cercanos que detectan el AirTag de forma anónima y cifrada. En la práctica, esto hace que en lugares concurridos como aeropuertos, estaciones o zonas urbanas su utilidad sea especialmente alta.

Cómo usar un AirTag en la maleta antes de salir de viaje

El proceso es muy sencillo. Basta con configurar el AirTag desde el iPhone, asignarle un nombre reconocible —por ejemplo, “Maleta grande” o “Equipaje Roma”— y colocarlo dentro del equipaje antes de facturarlo.

Lo recomendable es guardarlo en un compartimento interior, no colgado por fuera. Así reduces el riesgo de que se desprenda durante la manipulación del equipaje y, además, lo mantienes protegido frente a golpes o tirones.

Una vez facturada la maleta, puedes abrir la app Buscar y consultar su ubicación. Es posible que durante parte del trayecto no haya actualizaciones constantes, especialmente si el equipaje está en una zona con pocos dispositivos Apple cerca o dentro de la bodega del avión. Aun así, cuando vuelva a ser detectado por la red Buscar, verás una nueva ubicación aproximada.

Para muchos viajeros, esa simple confirmación de que la maleta ha llegado al aeropuerto de destino ya es suficiente para viajar con más calma.

Qué ocurre si tu maleta no aparece en la cinta

Si llegas al destino y tu equipaje no aparece, lo primero sigue siendo acudir al mostrador de incidencias de la aerolínea y abrir el correspondiente parte de equipaje extraviado. El AirTag no sustituye ese trámite, pero puede aportar una pista importante.

Apple cuenta con la función Compartir ubicación del objeto, integrada en Buscar, que permite compartir de forma privada y segura la ubicación de un AirTag o accesorio compatible con terceros autorizados, como el personal de una aerolínea.

En lugar de limitarte a decir “creo que mi maleta está en Madrid” o “la app me muestra que sigue en Barcelona”, puedes generar un enlace temporal para que la compañía acceda a la ubicación del objeto. Esto puede acelerar la localización del equipaje y facilitar su devolución.

Según Apple, más de 50 aerolíneas colaboran ya con esta función, incluyendo nombres relevantes para los viajeros españoles y europeos como Iberia, Vueling, British Airways y Lufthansa, entre muchas otras.

Compartir ubicación del objeto: cómo funciona la ubicación compartida

La idea de Compartir ubicación del objeto es bastante práctica: desde la app Buscar puedes crear un enlace con la ubicación de tu AirTag y compartirlo con la aerolínea participante. El personal autorizado puede ver la localización en un mapa interactivo y consultar cuándo se actualizó por última vez.

Apple asegura que el sistema está diseñado con privacidad en mente. El acceso está limitado, requiere autenticación y la ubicación compartida no queda abierta indefinidamente. El enlace puede dejar de estar disponible cuando recuperas el objeto, puedes desactivarlo manualmente en cualquier momento y, además, caduca automáticamente tras 7 días.

Esto es importante porque hablamos de datos de ubicación. La función no está pensada para compartir tu localización personal, sino la de un objeto concreto. Aun así, conviene usarla solo cuando sea necesario, por ejemplo, si la maleta se retrasa o se pierde durante el trayecto.

La gran ventaja es que la aerolínea puede trabajar con información más precisa, en lugar de depender únicamente de los sistemas internos de seguimiento de equipaje.

El nuevo AirTag mejora justo lo que más importa en un aeropuerto

Apple presentó a principios de 2026 una nueva generación de AirTag con mejoras que encajan especialmente bien con el uso en viajes. La compañía destaca tres avances principales: Búsqueda de Precisión más potente, mayor alcance Bluetooth y un altavoz con más volumen.

La Búsqueda de Precisión combina señales visuales, hápticas y sonoras para guiarte hasta el AirTag cuando estás relativamente cerca. En un aeropuerto, esto puede ser útil si tu maleta está en una zona de recogida abarrotada, si hay varias cintas funcionando a la vez o si el equipaje ha sido apartado por el personal.

El nuevo modelo puede localizarse con Búsqueda de Precisión hasta un 50 % más lejos que la generación anterior, siempre que uses un dispositivo compatible. Además, el chip Bluetooth mejorado amplía el alcance en el que se pueden detectar los objetos.

Otra mejora muy práctica es el altavoz. Apple afirma que el nuevo AirTag ofrece un 50 % más de volumen que el modelo anterior, lo que permite escucharlo hasta al doble de distancia. En una habitación silenciosa puede parecer un detalle menor, pero en un aeropuerto lleno de gente, megafonía y ruido de maletas, cada decibelio cuenta.

También puedes encontrarlo desde el Apple Watch

Otra novedad interesante es que la Búsqueda de Precisión ya no depende solo del iPhone en todos los casos. Apple permite usar esta función también desde el Apple Watch Series 9 o posterior, y desde el Apple Watch Ultra 2 o posterior.

Esto puede resultar especialmente cómodo cuando estás moviéndote por la zona de recogida de equipajes con el móvil guardado, una mochila al hombro y quizá una mano ocupada con documentación o niños. Poder consultar indicaciones desde la muñeca hace que el proceso sea más natural.

No es una función imprescindible, pero sí encaja muy bien con el tipo de situaciones en las que se usa un AirTag: momentos rápidos, algo caóticos y en los que quieres encontrar algo sin perder tiempo.

Consejos para usar bien un AirTag durante las vacaciones

Aunque el AirTag es muy fácil de usar, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones para sacarle el máximo partido.

Lo primero es comprobar la batería antes de viajar. El AirTag utiliza una pila tipo botón reemplazable, por lo que es buena idea revisar su estado desde la app Buscar antes de salir de casa. También conviene ponerle un nombre claro, especialmente si tienes varios AirTag repartidos entre llaves, mochila, cartera y maletas.

Otro consejo importante: no lo coloques en el exterior del equipaje. Es mejor llevarlo dentro de la maleta, en un bolsillo con cremallera o entre la ropa. Así será más difícil que se caiga, se rompa o alguien lo retire accidentalmente.

También merece la pena recordar que un AirTag no convierte tu maleta en invulnerable. No bloquea robos, no evita errores logísticos y no siempre actualiza la ubicación en tiempo real. Su valor está en darte una pista fiable cuando algo va mal.

Y, por supuesto, hay que usarlo de forma responsable. Apple insiste en que AirTag está diseñado para localizar objetos, no personas ni mascotas. El sistema incluye avisos contra seguimiento no deseado y protecciones para evitar usos indebidos.