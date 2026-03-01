HONOR sorprende en MWC 2026 con Robot Phone, Magic V6 y su apuesta total por la IA

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

En el marco del Mobile World Congress 2026 celebrado en Barcelona, HONOR ha hecho una propuesta que va mucho más allá del smartphone tradicional. Bajo su visión de Augmented Human Intelligence (AHI), la compañía ha mostrado avances que combinan robótica, hardware flagship y un ecosistema de dispositivos conectados impulsados por IA.

Desde el futurista Robot Phone hasta el nuevo plegable HONOR Magic V6, pasando por la tablet MagicPad 4 y el portátil MagicBook Pro 14, la marca amplía su ecosistema con una clara ambición: integrar inteligencia, empatía y asistencia contextual en todos sus dispositivos.

Robot phone: el smartphone que se mueve y percibe

La gran sorpresa del evento fue Robot Phone, un concepto que redefine lo que entendemos por teléfono inteligente. No se trata únicamente de un dispositivo con IA avanzada, sino de un smartphone con capacidades de movimiento robótico y percepción multimodal.

Este terminal integra un sistema gimbal 4DoF ultra compacto, posible gracias a un micromotor propio diseñado para maximizar potencia y reducir tamaño. La arquitectura mecánica se complementa con estabilización de tres ejes para lograr movimientos suaves incluso en entornos dinámicos.

Entre sus funciones destacan:

Super Steady Video para escenas de alta acción.

AI Object Tracking con seguimiento inteligente en tiempo real.

AI SpinShot con rotaciones automáticas de 90° y 180°.

Videollamadas desde cualquier ángulo gracias al movimiento autónomo del módulo de cámara.

Además, el dispositivo incorpora un sensor principal de 200 MP y permite ajustar la perspectiva en tiempo real, siguiendo al usuario o reaccionando ante estímulos sonoros y visuales. Incluso puede realizar gestos físicos como asentir o negar con la “cabeza” y bailar al ritmo de la música, acercando la interacción a un plano casi orgánico.

Con Robot Phone, HONOR plantea una nueva categoría: smartphones con inteligencia encarnada, capaces no solo de procesar información, sino de expresarla físicamente.

HONOR Magic V6: batería de 6.660 mAh en un plegable ultrafino

Mientras Robot Phone mira al futuro, el nuevo HONOR Magic V6 representa la evolución más refinada del presente en la categoría de plegables.

Con un grosor de solo 8,75 mm cerrado, certificación IP68 e IP69 y una bisagra reforzada, el Magic V6 combina resistencia estructural y diseño ultrafino. La clave está en su batería de silicio-carbono de quinta generación, desarrollada junto a ATL.

Este modelo alcanza por primera vez en la industria un 25% de contenido de silicio en la batería, logrando integrar 6.660 mAh en uno de los plegables más delgados del mercado. Un salto notable en autonomía sin sacrificar diseño.

HONOR también adelantó su próxima generación de baterías: la Silicon-carbon Blade Battery, con un 32% de silicio y más de 900 Wh/L de densidad energética, orientada a futuros plegables que podrían alcanzar los 7.000 mAh.

El Magic V6 integra doble panel LTPO 2.0: pantalla exterior de 6,52 pulgadas y pantalla interior desplegada de 7,95 pulgadas. Ambas ofrecen refresco adaptativo de 1 a 120 Hz y alcanzan picos de brillo de hasta 6.000 nits (exterior) y 5.000 nits (interior) en contenido HDR.

La pantalla interna incorpora vidrio flexible ultrafino con certificación SGS Minimized Crease y reduce la profundidad del pliegue en un 44% frente a la generación anterior. A ello se suma una capa antirreflejos de nitruro de silicio que reduce la reflectividad hasta el 1,5%, atenuado PWM de 4.320 Hz y tecnología AI Defocus Display para mejorar la comodidad visual.

El Magic V6 se convierte en el primer plegable con Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de un sistema avanzado de refrigeración por cámara de vapor para mantener el rendimiento sostenido.

Gracias a su gran pantalla y funciones de IA, el dispositivo optimiza la multitarea, la creación de contenido y la comunicación. Además, las herramientas cross-ecosystem permiten una integración fluida con el ecosistema de Apple, ampliando su versatilidad en entornos multiplataforma.

MagicPad 4 y MagicBook Pro 14: el ecosistema se expande

La expansión del ecosistema continúa con la HONOR MagicPad 4, equipada con Snapdragon 8 Gen 5 y un cuerpo ultrafino de 4,8 mm. Su pantalla OLED 3K de 12,3 pulgadas alcanza 165 Hz, posicionándose como una de las más avanzadas en su segmento.

Integra herramientas de multitarea con IA y un nuevo Linux Lab accesible desde las opciones de desarrollador, que permite ejecutar el asistente OpenClaw, abriendo nuevas posibilidades para escenarios avanzados de productividad.

Por su parte, el MagicBook Pro 14 incorpora procesadores Intel Core Ultra Series 3, pantalla OLED de 14,6 pulgadas con alta precisión de color, autonomía líder y diseño ultraligero. Está orientado a cargas de trabajo sostenidas y tareas creativas, reforzando la propuesta de portátiles con IA de la marca.

Un robot humanoide y el salto a la robótica de consumo

HONOR también presentó su primer robot humanoide, anticipando su entrada en la robótica de consumo. La compañía planea centrarse en escenarios como asistencia en compras e inspecciones en entornos laborales.

A diferencia de fabricantes tradicionales de robots, HONOR parte de un profundo conocimiento del usuario acumulado durante años en smartphones y dispositivos conectados. Esto permitirá que futuros sistemas de IA encarnada reconozcan a las personas y ofrezcan asistencia personalizada desde el primer momento.

Disponibilidad en España

El HONOR Magic V6 llegará a España durante el segundo semestre del año, aunque configuraciones, colores y precios se anunciarán próximamente a nivel local.

La HONOR MagicPad 4 (12 GB + 256 GB), disponible en gris y blanco, estará en tiendas a partir del 2 de marzo.

Con esta ofensiva en MWC 2026, HONOR demuestra que su ambición va más allá de lanzar dispositivos: busca redefinir la relación entre humanos y tecnología mediante una integración cada vez más profunda entre inteligencia digital y expresión física.