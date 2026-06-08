¿Es tu Apple Watch compatible con watchOS 27? Comprueba la lista de relojes compatibles

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Apple ha presentado watchOS 27 durante la WWDC 2026, aunque la nueva versión del sistema operativo para el Apple Watch no ha tenido tanto protagonismo como iOS 27, Apple Intelligence, Siri AI o el rediseño Liquid Glass. Aun así, la actualización llega con cambios importantes, especialmente en lo que respecta a la compatibilidad.

La sorpresa está en que watchOS 27 será compatible con muchos menos modelos que la versión anterior. Mientras que watchOS 26 mantenía soporte para casi una docena de relojes, incluyendo modelos tan antiguos como el Apple Watch Series 6, la nueva versión reduce drásticamente la lista a solo cinco dispositivos.

Modelos de Apple Watch compatibles con watchOS 27

Según Apple, watchOS 27 estará disponible para los siguientes modelos cuando la actualización llegue oficialmente este año:

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Esto supone un recorte notable respecto al año pasado. Los usuarios de modelos anteriores, como Apple Watch Series 9, Series 8, Series 7, Series 6, Apple Watch SE de generaciones anteriores o Apple Watch Ultra original, se quedarían sin la nueva versión del sistema.

El cambio puede resultar especialmente llamativo para quienes compraron un Apple Watch relativamente reciente, ya que Apple suele ofrecer varios años de actualizaciones. En esta ocasión, sin embargo, la compañía parece haber decidido limitar watchOS 27 a los modelos más nuevos, probablemente por los requisitos de rendimiento y de inteligencia artificial asociados a algunas de sus nuevas funciones.

También hará falta un iPhone compatible con iOS 27

Además de tener un Apple Watch compatible, será necesario contar con un iPhone 11 o posterior actualizado a iOS 27 para poder instalar watchOS 27. Esto confirma que el iPhone 11 seguirá recibiendo soporte este año, algo relevante para muchos usuarios que todavía utilizan este modelo.

Como ocurre habitualmente, el Apple Watch depende del iPhone para completar el proceso de actualización, por lo que no basta con tener un reloj compatible. Si el iPhone asociado no puede instalar iOS 27, tampoco será posible actualizar el reloj a watchOS 27.

Siri AI llega al Apple Watch

Una de las grandes novedades de watchOS 27 será la llegada de Siri AI, una versión más avanzada y conversacional del asistente de Apple, impulsada por Apple Intelligence. Esta evolución de Siri promete respuestas más naturales, mejor comprensión del contexto y una integración más profunda con las apps y funciones del sistema.

En el Apple Watch, Siri AI puede tener un papel especialmente importante, ya que el reloj es un dispositivo donde muchas interacciones se realizan por voz. Poder pedir información, iniciar acciones o consultar datos de forma más natural puede hacer que el asistente resulte mucho más útil en el día a día.

La actualización también introduce una nueva cuadrícula dinámica de aplicaciones, con iconos de cinco apps sugeridas por Siri. La idea es que el reloj pueda anticipar qué aplicaciones podrías necesitar en cada momento y colocarlas en una posición destacada para acceder a ellas más rápido.

Nuevo gesto para la Smart Stack y una app Buscar más clara

watchOS 27 añade un nuevo gesto de toque que permite abrir un widget dentro de la Smart Stack. Esta pila inteligente se ha convertido en una parte cada vez más importante de la experiencia del Apple Watch, ya que permite acceder rápidamente a información contextual sin tener que entrar manualmente en cada app.

Otra mejora destacada es la llegada de una nueva app Buscar unificada. Hasta ahora, el Apple Watch separaba funciones en aplicaciones como Buscar dispositivos, Buscar objetos y Buscar personas. Con watchOS 27, Apple simplifica esta experiencia en una sola app Buscar, reduciendo la confusión y haciendo más fácil localizar personas, dispositivos u objetos vinculados a la cuenta del usuario.

Workout Buddy será más independiente del iPhone

La actualización también trae mejoras para el entrenamiento. Workout Buddy podrá funcionar sin necesidad de tener un iPhone cerca, lo que resulta especialmente útil para quienes salen a correr, caminar o entrenar solo con el Apple Watch.

Esta función ofrecerá nuevos datos basados en el progreso del usuario, incluyendo ritmo, distancia y duración del entrenamiento. La idea es que el reloj proporcione información más útil y personalizada durante la actividad física, sin depender tanto del teléfono.

Apple también ha mejorado sus algoritmos de seguimiento de movimiento para calcular con más precisión la distancia recorrida en carreras y caminatas en cinta. Es una mejora importante, ya que los entrenamientos en interiores suelen ser más difíciles de medir con exactitud al no depender del GPS.

Música más rápida y nuevos pases personalizados en Wallet

watchOS 27 también promete un inicio más rápido de la reproducción musical. Este cambio puede parecer menor, pero en un dispositivo como el Apple Watch, donde muchas acciones se realizan de forma rápida y puntual, reducir esperas mejora la sensación general de fluidez.

Otra novedad interesante es la posibilidad de crear pases personalizados para cualquier membresía o tarjeta que utilice un código QR o un código de barras. Estos pases podrán guardarse en la app Wallet y accederse fácilmente desde el reloj, o incluso fijarse en la Smart Stack para tenerlos siempre a mano.

Esto puede resultar útil para tarjetas de gimnasios, bibliotecas, clubes, programas de fidelización o cualquier servicio que todavía dependa de un código escaneable. En la práctica, convierte el Apple Watch en una cartera todavía más versátil.

Beta disponible para desarrolladores

La primera beta de watchOS 27 ya está disponible para desarrolladores a través del Apple Developer Program. Como siempre, instalar una beta temprana implica asumir posibles errores, problemas de rendimiento o fallos de compatibilidad, por lo que no es recomendable hacerlo en un dispositivo principal salvo que se tenga claro el riesgo.

Apple lanzará una beta pública el próximo mes, lo que permitirá a más usuarios probar las novedades antes del lanzamiento oficial. La versión final de watchOS 27 llegará más adelante este año, previsiblemente en otoño junto con iOS 27 y el resto de actualizaciones del ecosistema Apple.

Una actualización importante, pero muy limitada

watchOS 27 llega con novedades interesantes en inteligencia artificial, entrenamiento, Wallet, búsqueda de dispositivos y fluidez general. Sin embargo, su lista de compatibilidad tan reducida será probablemente uno de los puntos más discutidos de esta actualización.

Que solo cinco modelos sean compatibles marca un cambio importante respecto a generaciones anteriores y deja fuera a muchos usuarios que hasta ahora seguían recibiendo las últimas versiones del sistema. Para quienes tengan un Apple Watch Ultra 2, Ultra 3, Series 10, Series 11 o SE 3, la actualización promete hacer el reloj más inteligente y útil. Para el resto, watchOS 26 podría convertirse en la última gran versión disponible.