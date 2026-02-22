Espero al menos cinco nuevos anuncios en el evento de marzo de Apple

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple se prepara para inaugurar marzo con una estrategia poco habitual incluso para sus propios estándares. Diversos informes apuntan a que la compañía llevará a cabo una cadena de anuncios repartidos en varios días, culminando en un evento especial bautizado como “Apple Experience”.

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente el contenido de estas presentaciones, todo indica que la semana estará marcada por múltiples lanzamientos de producto.

Tres días consecutivos de novedades

Según la información de Bloomberg, la compañía planea distribuir sus anuncios entre el lunes 2 de marzo y el miércoles 4 de marzo. Este planteamiento sugiere que Apple podría escalonar sus novedades en lugar de concentrarlas en una única keynote tradicional.

El día 4 de marzo destaca especialmente dentro del calendario. Apple celebrará su “Experience” de forma simultánea en tres ciudades clave: Nueva York, Londres y Shanghái. Este formato apunta claramente a sesiones diseñadas para prensa e influencers, ofreciendo contacto directo con los nuevos dispositivos y tecnologías.

Al menos cinco lanzamientos en el horizonte

Las filtraciones coinciden en que Apple no se limitará a un único producto estrella. Las previsiones hablan de al menos cinco lanzamientos a lo largo de estos tres días. Resulta relevante señalar que estos anuncios no tendrían por qué centrarse exclusivamente en hardware.

Apple podría combinar la presentación de dispositivos con actualizaciones de software o incluso nuevos chips. Esta fórmula híbrida es coherente con la evolución reciente de la compañía, donde silicio, sistema operativo y experiencia de usuario forman un conjunto inseparable.

El iPhone 17e como uno de los grandes protagonistas

Entre los candidatos más sólidos destaca el iPhone 17e. Los rumores describen este modelo como una actualización incremental, centrada principalmente en mejoras internas. En concreto, se espera que integre una versión optimizada del procesador A19 presente en la gama iPhone 17.

El terminal mantendría un panel OLED de 6,1 pulgadas, una diagonal que Apple ha consolidado como estándar en sus modelos más compactos. Además, se anticipa la incorporación de MagSafe, así como la adopción de la Dynamic Island, acercando su diseño a los modelos más avanzados.

Un MacBook económico con chip de la serie A

Otro de los lanzamientos que más interés despierta es el supuesto MacBook de bajo coste. A diferencia de los modelos actuales basados en chips M-series, este dispositivo podría apostar por un procesador de la serie A, como un A15 o un A18 Pro.

El portátil contaría con una pantalla de 13 pulgadas y mantendría el característico chasis de aluminio. El precio estimado se situaría entre 699 y 750 dólares (aproximadamente entre 645 y 695 euros), posicionándolo claramente como una alternativa más accesible dentro del catálogo Mac.

Este modelo económico también destacaría por su enfoque estético. Las filtraciones apuntan a una variedad de colores, una estrategia que Apple ha utilizado con éxito en otros productos dirigidos a un público más amplio.

Renovaciones previstas en la gama Mac e iPad

Más allá de estos dos dispositivos, también se esperan actualizaciones en otras líneas clave. Las generaciones previas sugieren que Apple podría introducir pronto los chips M5 Pro y M5 Max, lo que implicaría renovaciones en la familia MacBook Pro o Mac Studio.

Asimismo, el calendario de producto indica que tanto el iPad Air como otros modelos de iPad se encuentran próximos a una actualización. Apple acostumbra a mantener ciclos relativamente predecibles en esta categoría, reforzando la plausibilidad de estas previsiones.

El software también tendrá su espacio

No todo giraría en torno al hardware. En el terreno del software, la gran incógnita sigue siendo Siri. La esperada evolución del asistente digital de Apple estaba vinculada inicialmente a iOS 26.4, pero no apareció en las primeras versiones beta.

El evento “Apple Experience” podría servir como escaparate para adelantar esta nueva generación de Siri. Las filtraciones describen un asistente más contextual, capaz de interpretar mejor el entorno y las necesidades del usuario.

Una Siri potenciada por inteligencia artificial

Uno de los aspectos más interesantes de esta posible actualización sería la integración de tecnologías de IA avanzadas. Algunos informes señalan que Apple podría apoyarse en Google Gemini para potenciar las capacidades conversacionales y de comprensión del asistente.

Este enfoque encajaría con la tendencia actual del sector, donde los asistentes digitales evolucionan hacia modelos mucho más inteligentes y proactivos. Apple podría ofrecer a los asistentes del evento un primer contacto antes de su despliegue en futuras betas de iOS 26.5.