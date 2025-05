Estos móviles Samsung no recibirán One UI 8: ¿está el tuyo en la lista?

Después del retraso inicial en el despliegue de One UI 7, Samsung ha conseguido recuperar el ritmo y lanzar la actualización en decenas de dispositivos Galaxy en menos de un mes. Aunque todavía faltan algunos modelos por actualizar, todo indica que el ciclo se completará en las próximas semanas.

Paralelamente, la compañía ya está desarrollando su próxima gran actualización de software: One UI 8, basada en Android 16.

Según los últimos informes, Samsung podría lanzar el programa beta de One UI 8 tan pronto como este mismo mes. Esto marca un cambio notable respecto al calendario habitual, y sugiere que la compañía surcoreana busca agilizar aún más su estrategia de actualizaciones.

One UI 8: lo que sabemos hasta ahora

Aunque Samsung aún no ha anunciado oficialmente detalles sobre One UI 8, ya se conocen algunos aspectos clave. Como es habitual, la fase beta estará disponible inicialmente para ciertos modelos seleccionados. El despliegue estable, por su parte, se espera para la segunda mitad de 2025 y debutaría con los nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7.

Google planea lanzar la versión final de Android 16 en junio, lo que abre la puerta a que One UI 8 esté disponible entre julio y agosto. Este calendario más rápido se debe a dos factores principales: el adelanto en el desarrollo de Android 16 por parte de Google, y la clara intención de Samsung de reducir los tiempos de espera en sus actualizaciones.

Aunque One UI 8 esté en camino, Samsung no ha sido la primera en adoptar Android 16. Marcas como Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo y Realme ya han lanzado sus respectivas betas, lo que deja a Samsung en una posición rezagada en esta carrera. No obstante, es posible que el enfoque de Samsung esté más centrado en ofrecer una beta estable y bien optimizada que en ser el primero.

¿Tu Galaxy será compatible con One UI 8?

Samsung no ha revelado qué dispositivos recibirán One UI 8, pero basándonos en su política actual de actualizaciones, ya se puede prever qué modelos quedarán fuera.

A continuación, te mostramos una lista de dispositivos Galaxy que recibirán One UI 7 pero no serán actualizados a One UI 8:

Serie Galaxy S

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Serie Galaxy A

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Serie Galaxy M

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Serie Galaxy F

Galaxy F14 5G

Estos dispositivos ya han recibido importantes actualizaciones y se encuentran en el tramo final de su ciclo de soporte. Salvo sorpresa por parte de Samsung, no recibirán One UI 8.