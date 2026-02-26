eufy C28 Omni llega a España: 15.000 Pa, DuoSpiral y estación todo en uno por 499,99 €

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El mercado de los robots aspiradores sigue evolucionando hacia propuestas cada vez más autónomas, potentes y orientadas al confort.

En este contexto, eufy, la marca de hogar inteligente de Anker Innovations, presenta en España el nuevo eufy C28 Omni Robot Aspirador (499,99€ hasta el 8 de marzo), un modelo que apuesta por la limpieza premium combinando succión de alto nivel, fregado inteligente y una estación todo en uno diseñada para minimizar el mantenimiento.

La propuesta del eufy C28 Omni no se limita a mejorar la limpieza diaria: su planteamiento busca integrarse en la rutina doméstica como un dispositivo prácticamente invisible, capaz de gestionar polvo, pelo y manchas con una intervención mínima por parte del usuario.

DuoSpiral: el cepillo que combate el gran enemigo de los robots aspiradores

Uno de los problemas más habituales en cualquier robot aspirador es el pelo enredado en el cepillo principal. eufy aborda este reto con DuoSpiral™, una tecnología patentada que constituye el núcleo del C28 Omni.

El sistema utiliza un doble cepillo principal con cerdas dobles en espiral que giran hacia adelante. Este movimiento no solo levanta la suciedad, sino que canaliza activamente el pelo y la pelusa hacia la entrada de aspiración. La clave está en cómo se gestiona la limpieza de los propios cepillos: al regresar a la estación, estos se retraen y giran en ambas direcciones, guiando los residuos hacia un compartimento específico.

El resultado práctico es evidente, especialmente en hogares con mascotas o con cabellos largos: menos enredos, menos interrupciones y una reducción significativa de la limpieza manual del cepillo.

HydroJet: fregado inteligente con limpieza de mopa en tiempo real

Más allá de la aspiración, el eufy C28 Omni integra HydroJet™, un sistema de fregado que limpia la mopa durante el propio proceso de limpieza. Esto evita la contaminación cruzada entre zonas, un aspecto crítico cuando se trata de manchas o suciedad más adherida.

El sistema se encarga de lavar la mopa en tiempo real, rellenar automáticamente el depósito de agua y secarla mediante aire caliente al finalizar. Esta automatización convierte el fregado en una función realmente práctica, eliminando uno de los puntos débiles tradicionales de muchos robots híbridos.

En la práctica, HydroJet™ permite afrontar desde polvo fino hasta manchas más complejas sin necesidad de intervención constante.

15.000 Pa de succión: potencia para polvo fino y pelo de mascotas

La potencia de aspiración es otro de los argumentos clave del C28 Omni. Con 15.000 Pa, el robot está preparado para capturar partículas finas, polvo incrustado y pelo de mascotas en diferentes tipos de superficies.

Esta cifra lo sitúa dentro del segmento de robots aspiradores de alta potencia, especialmente relevante en viviendas con alfombras, suelos duros y presencia habitual de pelo o caspa animal. Además de la limpieza visible, esta capacidad contribuye a mejorar la calidad del aire interior, un factor cada vez más valorado en hogares con niños o personas sensibles al polvo.

Estación Omni todo en uno: hasta 75 días sin vaciado manual

La experiencia de uso del eufy C28 Omni se apoya en su estación de vaciado automático, un elemento fundamental en la categoría premium.

La estación sella el polvo y los residuos durante hasta 75 días, lo que reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento diario. A esto se suma la gestión automática del agua y el secado de la mopa, configurando un ecosistema de limpieza casi completamente autónomo.

Para el usuario, esto se traduce en menos tareas repetitivas y una sensación de “limpieza en segundo plano” que encaja perfectamente con estilos de vida ocupados.

Navegación iPath 2.0: limpieza precisa y sin tropiezos

El apartado de movilidad queda en manos de iPath 2.0, el sistema de navegación inteligente de eufy. Gracias a esta tecnología, el robot recorre el hogar con precisión, esquiva obstáculos y optimiza las rutas de limpieza.

Esto permite mantener una cobertura eficiente de las estancias, evitando pasadas innecesarias y reduciendo el tiempo total de funcionamiento. Ya sea en sesiones programadas o activaciones manuales, el comportamiento del robot resulta predecible y estable.

Programación inteligente y control remoto

El eufy C28 Omni está diseñado para adaptarse a la rutina del hogar. Mediante la programación inteligente, el usuario puede automatizar la limpieza completa o centrarse en zonas concretas según horarios específicos.

El control remoto añade un extra de flexibilidad, permitiendo iniciar o ajustar la limpieza incluso cuando no se está en casa. Este enfoque resulta especialmente útil en escenarios cotidianos: después de una comida, tras la visita de invitados o en hogares con mascotas activas.

Precio y disponibilidad en España

El eufy C28 Omni Robot Aspirador llega al mercado español con un precio oficial de 699,99 €, disponible tanto en Amazon.es como en eufy.com.

Como parte de su promoción de lanzamiento, eufy ofrece un precio especial de 499,99 € hasta el 16 de marzo, aplicable mediante código o cupón. Solo necesitas usar el código promocional ESEUFYC28 (Amazon) o C28499962FR6 (eufy.com y app) hasta el 2 de marzo, o aprovechar el ahorro directo durante los descuentos de primavera del 3 al 16 de marzo.