eufy lanza sus ofertas de primavera con grandes descuentos en cámaras y robots aspirador en Amazon

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La llegada de la primavera suele ser sinónimo de renovación, y eufy quiere aprovechar ese momento para impulsar dos de las categorías tecnológicas más demandadas en el hogar conectado: la videovigilancia inteligente y la limpieza automatizada.

Los descuentos estarán disponibles en Amazon entre el 3 y el 16 de marzo, mientras que la tienda oficial eufy.com extenderá las ofertas del 17 al 31 de marzo.

Seguridad sin interrupciones con eufyCam C35 Kit

Dentro del segmento de vigilancia doméstica, uno de los productos destacados es el eufyCam C35 Kit (2 cámaras). Este sistema apuesta por una autonomía prolongada gracias a una batería capaz de ofrecer hasta 180 días de uso continuo, eliminando una de las fricciones más habituales en este tipo de dispositivos: la recarga frecuente.

El fabricante enfatiza la vigilancia permanente tanto en interiores como en exteriores. Durante la noche, la cámara mantiene su funcionalidad mediante visión nocturna HD, lo que permite conservar la visibilidad incluso en condiciones de baja iluminación.

El modelo también pone el foco en la sencillez de instalación y en la compatibilidad con HomeBase Mini. En términos de almacenamiento, la solución permite guardar grabaciones de forma local hasta 1 TB, evitando cuotas mensuales asociadas a servicios en la nube.

Durante la campaña de primavera, este kit aplica un 20% de descuento, situando su precio en 159,99€, frente a los 199,99€ habituales.

Limpieza automatizada con el eufy C28 Omni Robot Aspirador

La otra gran protagonista de la promoción es la limpieza inteligente. El eufy C28 Omni Robot Aspirador se presenta como una solución integral capaz de aspirar y fregar de manera autónoma, diseñada para reducir la intervención manual del usuario.

Uno de los elementos diferenciales es la tecnología DuoSpiral™, orientada a minimizar enredos y mantener el rendimiento del robot incluso en entornos con presencia habitual de pelo, como hogares con mascotas.

El sistema de fregado incorpora la mopa autolimpiante HydroJet, concebida para abordar suciedad persistente. A esto se suma una elevada potencia de succión destinada a capturar polvo, restos y pelos en una única pasada.

La navegación asistida por inteligencia artificial permite al robot desplazarse con precisión, esquivando muebles, alfombras y obstáculos. Este tipo de comportamiento resulta clave en viviendas con distribuciones complejas o alta densidad de mobiliario.

El descuento aplicado en este modelo alcanza el 29%, reduciendo su precio desde 699,99€ hasta 499,99€ durante el periodo promocional

Descuentos ampliados en toda la gama eufy

Además de los productos destacados, el documento incluye una tabla completa de dispositivos rebajados. La información, visible en la segunda página del PDF, refleja reducciones significativas en robots aspiradores y cámaras inteligentes

Entre los descuentos más llamativos encontramos el eufy X10 Omni Pro, que pasa de 799,00€ a 429,00€, lo que representa una rebaja del 46%. También destaca el eufy E25 Omni, con una reducción del 33%, y la SoloCam S340, cuyo precio cae un 35%.

En el ámbito de cámaras, la eufyCam S3 Pro reduce su precio un 32%, mientras que la eufyCam E42 2+1 aplica un descuento del 27%. Estas cifras ilustran la agresividad comercial de la campaña.

Dispositivo En Amazon (del 3 al 16 de marzo) En eufy.com (del 17 al 31 de marzo) Precio original Precio oferta % eufy E25 Omni Amazon eufy 899,00€ 599,00€ -33% eufy X10 Omni Pro Amazon eufy 799,00€ 429,00€ -46% eufy C28 Omni Amazon eufy 699,99€ 499,99€ -29% eufyCam S3 Pro Amazon eufy 649,99€ 439,00€ -32% eufyCam E42 2+1 Amazon eufy 479,99€ 349,99€ -27% eufyCam C35 Kit 4 + 1 Amazon eufy 379,99€ 259,99€ -32% eufyCam E42 Amazon eufy 179,99€ 139,99€ -22% eufyCam C35 Kit (2 cámaras) Amazon eufy 199,99€ 159,99€ -20% eufy SoloCam S340 Amazon eufy 169,99€ 109,99€ -35% eufyCam S350 Amazon eufy 99,99€ 67,99€ -32%