Filtración bomba: Sony prepara Cross-Buy entre PS5 y PC

Una reciente filtración ha despertado las expectativas de miles de jugadores: un nuevo símbolo detectado en el ecosistema de PlayStation sugiere que Sony estaría estudiando un sistema de compra cruzada entre PS5 y PC, similar a la estrategia Xbox Play Anywhere que Microsoft aplica desde hace casi una década.

La posibilidad de que un juego se compre una vez y pueda disfrutarse en ambas plataformas podría cambiar por completo la relación entre consola y ordenador dentro del universo PlayStation.

La filtración que ha desatado la especulación

El dataminer Amethxst descubrió en X dos iconos inéditos etiquetados como ‘Cross-Buy’ y ‘PS5/PC’, lo que apunta directamente a un plan de compatibilidad entre ambas plataformas. El concepto recordaría al sistema de Microsoft, que permite jugar determinados títulos tanto en Xbox como en PC sin coste adicional.

El hallazgo cobra especial relevancia en un momento en el que Sony está impulsando cada vez más el lanzamiento de exclusivos en PC, con numerosos títulos ya disponibles en Steam y Epic Games Launcher.

New Symbols will be added soon (website & tool), but here some nice new features from PlayStation (yes, some are old, other are unseen):

– A kind of «echo mode»

– PS5/PC games

– «Cross-Buy» pic.twitter.com/YxIAXp750g — Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025

Antecedentes: de PS Vita a la estrategia multiplataforma actual

Aunque el término Cross-Buy pueda sonar novedoso, Sony ya lo empleó durante la era de PS Vita, permitiendo acceder a juegos de PS3 sin pagar de nuevo. Sin embargo, en aquellos años el movimiento no implicaba ningún tipo de integración profunda entre consola y PC, algo que sí podría estar gestándose ahora.

Tanto Microsoft como Sony han reorientado sus estrategias para expandir sus juegos más allá del hardware propio. Microsoft ha dado grandes pasos llevando desde hace años sus lanzamientos a PC e incluso a plataformas rivales, mientras que Sony ha acelerado la llegada de sus exclusivas al mercado del ordenador.

¿Un nuevo launcher de PlayStation en PC?

Uno de los grandes interrogantes es si este sistema es la antesala de un launcher oficial de PlayStation para PC, algo que permitiría a Sony competir directamente con tiendas como Steam. Aunque todavía no hay confirmación, los nuevos símbolos parecen fiables, ya que el propio Amethxst ha validado su autenticidad en publicaciones posteriores.

Si este sistema se confirma, podría desencadenar un cambio profundo: lanzamientos simultáneos en PS5 y PC, compras unificadas y ecosistemas más conectados.

El paralelismo con Xbox Play Anywhere

Microsoft introdujo Xbox Play Anywhere en 2016, permitiendo que juegos como Gears of War: Reloaded o Indiana Jones and The Great Circle se puedan disfrutar en Xbox Series X|S y PC con una sola compra. El éxito de la propuesta ha derivado en un ecosistema muy flexible, especialmente reforzado por Xbox Game Pass y sus estrenos de día uno multiplataforma.

Que Sony adopte un modelo similar sería un importante giro estratégico hacia un enfoque más orientado al usuario.

¿Qué juegos podrían beneficiarse del Cross-Buy?

La duda principal ahora es si este sistema afectaría únicamente a los juegos first-party o si también alcanzaría a títulos de terceros. En este último caso, hay un nombre que domina todas las conversaciones: GTA 6.

La llegada del próximo gran lanzamiento de Rockstar podría ser la oportunidad definitiva para impulsar un sistema Cross-Buy entre PS5 y PC, aumentando la fidelidad de los jugadores y reduciendo el riesgo de que estos prefieran esperar a la edición para ordenador.

La filtración ha despertado una teoría muy repetida: un posible GTA 6 Cross-Buy, que permitiría a los usuarios de PS5 adquirir desde el principio el acceso a la futura edición de PC sin pagar dos veces.

Este planteamiento sería especialmente atractivo para quienes quieren jugar inmediatamente en PS5, pero temen tener que recomprar el juego cuando llegue al ordenador en unos años. Además, la inclusión de guardados cruzados para la campaña y GTA Online evitaría empezar desde cero.

Aunque lo más probable es que Sony limite Cross-Buy a juegos propios, la colaboración con Rockstar sería un golpe de efecto sin precedentes.