Filtrada la lista de smartphones de Motorola para 2026: Razr, Moto G y más

Una filtración reciente ha puesto el foco sobre los planes de Motorola para 2026, revelando un catálogo de smartphones más amplio de lo esperado y con especial protagonismo para los plegables Razr y la popular gama Moto G.

La información procede de una investigación del conocido filtrador Evan Blass, que ha logrado acceder a datos internos vinculados a Lenovo y que anticipan la estrategia de la marca para este año.

Una filtración inesperada desde los sistemas de Lenovo

La información salió a la luz cuando Evan Blass exploró SmartFind, una herramienta de Lenovo pensada para localizar accesorios compatibles con su amplio catálogo de dispositivos. Al aplicar ciertos filtros, el filtrador se encontró con algo inesperado: una lista completa de nombres en clave y números de modelo correspondientes a la línea de smartphones Motorola prevista para 2026.

Blass organizó estos datos en una tabla, dejando al descubierto buena parte del roadmap de la compañía para este año, incluyendo modelos confirmados y otros aún sin identificar plenamente.

So Lenovo has this site called SmartFind which helps you filter the many accessories available for their many, many products. Imagine my surprise upon opening the filtering tool to see quite a few codenames (and model numbers) for 2026 Motorola phones. It’s a lot of information… pic.twitter.com/pXVkWGHQo0 — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2026

Motorola refuerza su apuesta por los plegables Razr

Según la filtración, Motorola repetirá la estrategia del año pasado y lanzará tres modelos plegables de la familia Razr en 2026. La gama estaría compuesta por:

Razr (2026) , el modelo base

, el modelo base Razr+ (2026) , con mejoras en prestaciones

, con mejoras en prestaciones Razr Ultra (2026), el tope de gama

Esta triple oferta confirma la apuesta firme de Motorola por los plegables tipo concha, un segmento donde la marca ha logrado diferenciarse frente a otros fabricantes Android.

Un posible plegable tipo libro en el horizonte

Entre los modelos filtrados aparecen varios dispositivos que Blass no pudo asociar con un nombre comercial concreto. Uno de ellos podría corresponder a un plegable tipo libro, un formato que Motorola aún no ha explotado de forma clara.

Este dispositivo podría presentarse durante el Consumer Electronics Show y lanzarse al mercado más adelante en 2026, lo que supondría un movimiento estratégico para competir en un segmento dominado por otros grandes fabricantes.

Un nuevo flagship “Signature” para mercados concretos

La lista filtrada también incluye un nuevo modelo insignia no plegable, conocido internamente como Signature. Este dispositivo estaría orientado inicialmente al mercado indio y su presentación se espera de forma inminente, lo que sugiere que Motorola seguirá apostando por flagships regionales adaptados a mercados clave.

La gama Moto G sigue siendo un pilar clave

Más allá de los modelos premium, la filtración confirma la continuidad de una de las familias más populares de Motorola: Moto G. En particular, destaca la presencia del Moto G Power (2026), un terminal pensado para quienes priorizan la autonomía.

Este modelo llegaría con una batería de 5.200 mAh, suficiente para ofrecer hasta dos días de uso sin necesidad de recargar, manteniendo así una de las señas de identidad más valoradas de la serie.

Moto G Stylus (2026): productividad a bajo precio

Otro modelo confirmado es el Moto G Stylus (2026), un smartphone que combina precio contenido con la presencia de un lápiz óptico integrado. Según la filtración, este dispositivo podría lanzarse en el mes de abril, reforzando la oferta de Motorola en el segmento de gama media con funciones diferenciales.

Una estrategia variada para competir en todos los segmentos

El listado descubierto por Evan Blass muestra una estrategia clara: Motorola quiere cubrir todos los frentes, desde plegables premium hasta smartphones asequibles con gran batería o funciones específicas como el stylus.

Esta diversificación resulta clave para una marca que busca consolidar su posición en mercados tan competitivos como el estadounidense y el europeo.

Un 2026 clave para el futuro de Motorola

Si esta filtración se confirma, 2026 será un año importante para Motorola, con una cartera de productos ambiciosa y bien segmentada. La combinación de plegables Razr, nuevos modelos insignia y una gama Moto G sólida podría permitir a la compañía reforzar su presencia global y seguir ganando terreno en mercados donde el precio y la diferenciación marcan la diferencia.