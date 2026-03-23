Filtrado el Galaxy Z Fold 8: por fin tendrá la carga rápida que esperabas

La serie Galaxy Z Fold de Samsung lleva años arrastrando una limitación clara frente al resto de sus smartphones de gama alta: la velocidad de carga. Desde el lanzamiento del Galaxy Z Fold2, la compañía ha mantenido una potencia máxima de 25 W en carga por cable, una cifra que ha quedado desfasada frente a otros dispositivos de su catálogo.

Sin embargo, nuevas filtraciones apuntan a que esta situación podría cambiar con la próxima generación. Todo indica que el esperado Galaxy Z Fold8 dará por fin el salto a velocidades más competitivas, acercándose al nivel de los flagship tradicionales de Samsung.

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La certificación 3C revela un importante avance

La información proviene de la base de datos de certificación china 3C, donde han aparecido recientemente dos nuevos modelos identificados como SM-F9710 y SM-F9760. Siguiendo la nomenclatura habitual de Samsung, estos códigos corresponderían a las variantes chinas del Galaxy Z Fold8 y un posible modelo adicional denominado Galaxy Z Wide Fold.

Ambos dispositivos muestran compatibilidad con una carga de 15 V y 3 A, lo que se traduce en una potencia máxima de 45 W. Este cambio supondría un salto significativo respecto a los 25 W que han acompañado a la familia Fold durante varias generaciones.

De confirmarse, esta mejora colocaría a los plegables tipo libro de Samsung mucho más cerca del resto de sus buques insignia, eliminando una de las principales críticas que han recibido en los últimos años.

Una mejora clave en una generación con cambios desiguales

Mientras que las noticias sobre el Galaxy Z Fold8 son prometedoras, el panorama no es igual de positivo para toda la gama plegable. Otra certificación 3C apunta a que el Galaxy Z Flip 8 mantendría una carga de aproximadamente 25 W, sin mejoras en este apartado.

Esto sugiere que Samsung está centrando sus esfuerzos en la serie Fold, priorizando este formato como su apuesta principal dentro del segmento plegable. No es una decisión casual: el Fold representa el dispositivo más avanzado y también el más caro del catálogo, por lo que es lógico que reciba las innovaciones más relevantes.

Qué implica realmente el salto a 45 W

Pasar de 25 W a 45 W no es solo una mejora sobre el papel. En la práctica, supone reducir de forma notable los tiempos de carga, algo especialmente importante en dispositivos plegables con baterías grandes y pantallas exigentes.

Además, este avance alinea al Galaxy Z Fold8 con modelos como los Galaxy S Ultra, que ya incorporan esta potencia desde hace varias generaciones. Es, por tanto, un ajuste necesario para mantener la competitividad frente a otros fabricantes que ya ofrecen cargas más rápidas.

Limitaciones de la certificación: lo que aún no sabemos

A pesar de lo revelador de estos datos, conviene tener en cuenta algunas limitaciones. Las certificaciones 3C únicamente muestran información sobre carga por cable, por lo que no hay detalles sobre la velocidad de carga inalámbrica.

Tampoco existe confirmación oficial por parte de Samsung, por lo que estos datos deben interpretarse como indicios sólidos, pero no definitivos. Aun así, el historial de este tipo de filtraciones suele ser bastante fiable.

El Galaxy Z Fold8 apunta a ser el mayor salto en años

Más allá de la carga rápida, el Galaxy Z Fold8 podría incorporar otras mejoras importantes. Entre ellas destaca el desarrollo de una pantalla sin pliegue visible, una tecnología que Samsung ya ha mostrado en eventos recientes como el CES.

Si a esto se suma una mayor velocidad de carga y posibles mejoras en diseño y rendimiento, el Fold 8 podría convertirse en la actualización más completa que ha recibido la serie en mucho tiempo.

Lanzamiento previsto para verano

Siguiendo el calendario habitual de la marca, tanto el Galaxy Z Fold 8 como el Galaxy Z Flip 8 deberían presentarse en el evento Unpacked de verano, previsiblemente en julio.

Este evento marcará un punto clave para comprobar hasta qué punto Samsung ha decidido evolucionar su línea de plegables y si, finalmente, logra ponerse al día en uno de los aspectos más criticados por los usuarios.