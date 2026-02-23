Filtrado el Leica Leitzphone powered by Xiaomi antes de su lanzamiento global

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El próximo evento internacional de Xiaomi, previsto para el 28 de febrero, promete ser más relevante de lo esperado. Aunque inicialmente todas las miradas estaban puestas en los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, nuevas filtraciones indican que la compañía podría presentar una variante especial desarrollada en colaboración con Leica.

Durante semanas se ha especulado con que la edición Leica del Xiaomi 17 Ultra adoptaría una denominación distinta fuera de China. Ahora, una serie de imágenes filtradas parecen confirmar ese movimiento estratégico.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El Leica Leitzphone powered by Xiaomi ya se deja ver

Diversas fotografías han comenzado a circular mostrando un dispositivo identificado como “Leica Leitzphone powered by Xiaomi”. Las imágenes, que presentan el terminal desde múltiples ángulos, no muestran señales evidentes de manipulación digital, lo que refuerza su credibilidad.

Más llamativo aún es que todo apunta a que este modelo ya estaría disponible en Tailandia, al menos en algún canal de distribución limitado. Este detalle sugiere que Xiaomi podría estar preparando un despliegue internacional escalonado.

Un diseño familiar, pero con cambios clave

A simple vista, el Leica Leitzphone mantiene una fuerte similitud con la Leica Edition previamente filtrada. Sin embargo, las diferencias estéticas son claras cuando se examina el dispositivo con detenimiento.

Uno de los cambios más evidentes es la desaparición del diseño bicolor. En su lugar encontramos un acabado en gris oscuro, una elección que recuerda directamente al lenguaje visual clásico de las cámaras Leica. Este tipo de acabado transmite una sensación más sobria, profesional y alineada con el ADN fotográfico de la marca alemana.

https://x.com/Frankforphones/status/2025855700338164158

Branding reorientado para uso en vertical

Otro ajuste interesante afecta al posicionamiento del branding. Xiaomi ha rotado 90 grados la inscripción de Leica, el logotipo y los textos asociados al módulo de cámara. Gracias a esta modificación, todos los elementos se leen correctamente cuando el teléfono se sostiene en orientación vertical.

Se trata de un cambio sutil pero significativo, especialmente en un dispositivo que pretende enfatizar su enfoque fotográfico.

Marco metálico renovado

Las filtraciones también revelan un cambio en el marco del terminal. El borde negro presente en la Leica Edition ha sido reemplazado por un acabado plateado. Esta variación no solo altera la estética general, sino que contribuye a reforzar la identidad premium del dispositivo.

La combinación de gris oscuro y plata crea un contraste elegante que recuerda a equipos fotográficos de alta gama.

Elementos que permanecen intactos

A pesar de los cambios visuales, varios componentes clave parecen mantenerse sin alteraciones. Entre ellos destacan los controles físicos de zoom ocultos bajo el módulo de cámara trasero, una característica poco habitual en smartphones convencionales.

Este tipo de controles refuerza la idea de que Xiaomi busca ofrecer una experiencia fotográfica diferenciada, más cercana a la de una cámara compacta que a la de un móvil tradicional.

Estrategia de nombre: más que un simple cambio de nombre

La posible transición de “Leica Edition” a “Leica Leitzphone powered by Xiaomi” no parece ser una decisión trivial. Este ajuste podría responder a motivos de marketing, posicionamiento regional o acuerdos de marca.

Utilizar la denominación Leitzphone —históricamente vinculada a Leica— podría aportar mayor coherencia en mercados internacionales, especialmente entre usuarios familiarizados con la marca fotográfica.