Filtrados los tres dispositivos que prepara OpenAI con Jony Ive, exdiseñador jefe de Apple

OpenAI lleva tiempo dejando caer que su próximo gran movimiento en hardware no será un accesorio más, sino algo capaz de ir más allá del smartphone tradicional.

La colaboración con Jony Ive, legendario diseñador industrial vinculado durante décadas a Apple, ha alimentado aún más la expectativa. Ahora, un nuevo informe arroja luz sobre lo que la compañía estaría desarrollando y ofrece las primeras pistas sobre precios, formatos y calendario de lanzamiento.

Tres productos en desarrollo: OpenAI amplía su ambición en hardware

Según la información publicada, OpenAI no estaría trabajando en un único dispositivo, sino en tres categorías distintas. Esta diversificación sugiere que la empresa busca construir un ecosistema propio en lugar de apostar todo a una sola propuesta.

El producto más avanzado y del que más detalles han trascendido sería un altavoz inteligente equipado con cámara y micrófono. Aunque previamente se había descrito como un dispositivo portátil, su planteamiento parece encajar también dentro del hogar conectado, funcionando como un nodo inteligente o centro de interacción.

El rango de precios estimado se situaría entre 200 y 300 dólares (aproximadamente entre 185 y 275 euros, dependiendo del cambio). El lanzamiento, eso sí, no sería inmediato, ya que se habla de una llegada al mercado como pronto a comienzos del próximo año.

Un altavoz con IA proactiva: más que un simple asistente

Más allá del hardware, el valor diferencial del altavoz residiría en la integración profunda de la inteligencia artificial. La funcionalidad descrita apunta a un sistema capaz de ofrecer sugerencias proactivas, anticipándose a las necesidades del usuario, además de responder a consultas en lenguaje natural.

Este enfoque recuerda a la evolución que han seguido los asistentes digitales en los últimos años, pero con un mayor énfasis en la comprensión del contexto. La presencia de cámara y micrófono permitiría enriquecer la interacción, añadiendo una capa de percepción del entorno.

Sin embargo, este tipo de promesas no son nuevas. Buena parte de los dispositivos impulsados por IA que vemos actualmente en el mercado comparten un discurso similar: recomendaciones inteligentes, conciencia situacional y capacidad conversacional. La verdadera incógnita es si OpenAI logrará ofrecer una experiencia claramente superior frente a lo que ya proporcionan los smartphones.

Una lámpara inteligente en camino: diseño y domótica

El segundo producto mencionado sería una lámpara inteligente. En este caso, los detalles son mucho más escasos. No obstante, todo apunta a que seguiría una filosofía similar a la del altavoz, integrándose dentro del ecosistema doméstico como dispositivo conectado o incluso como hub.

La elección de una lámpara como formato resulta interesante desde el punto de vista del diseño industrial. Permite explorar nuevas formas de interacción ambiental, donde la IA no se limite a una pantalla o a un altavoz, sino que se integre de manera más orgánica en el espacio físico.

Gafas inteligentes: OpenAI entra en la carrera por el futuro post-smartphone

El tercer frente sería el de las gafas inteligentes, un terreno en el que ya compiten gigantes como Meta, Apple, Google o Samsung. La entrada de OpenAI en esta categoría no sorprende, especialmente en un momento en el que muchos analistas ven en la realidad aumentada una posible sucesora del smartphone.

Desde una perspectiva estratégica, las gafas resolverían una limitación evidente de dispositivos como el altavoz o la lámpara: la ausencia de pantalla tradicional. Un sistema visual directamente integrado en el campo de visión del usuario abriría la puerta a experiencias completamente distintas.

Además, el mercado de gafas inteligentes plantea dinámicas competitivas diferentes a las del sector móvil. Mientras que en smartphones dominan numerosos fabricantes chinos con fuerte presencia global, el segmento de wearables avanzados podría tener una distribución de actores distinta, algo que genera gran interés dentro de la industria.

Horizonte temporal: dispositivos que no llegarían hasta 2028

Uno de los aspectos más llamativos del informe es el calendario. Tanto el altavoz como las gafas inteligentes no se esperan en tiendas hasta, como mínimo, 2028. Este horizonte relativamente lejano indica que OpenAI estaría trabajando en propuestas a largo plazo, más centradas en redefinir categorías que en competir en ciclos anuales de producto.

Entre el hype y la realidad: ¿revolución o simple curiosidad?

Sam Altman ha mostrado públicamente un elevado grado de entusiasmo respecto a estos futuros dispositivos, sugiriendo que podrían convertirse en “la próxima gran cosa”. No obstante, conviene mantener cierta cautela.

El mercado tecnológico está lleno de productos que prometían transformar la forma en que interactuamos con la tecnología y terminaron quedando como propuestas interesantes pero marginales. Un altavoz inteligente con IA avanzada podría resultar atractivo, incluso divertido, pero eso no garantiza que suponga un cambio de paradigma comparable al smartphone.

A esto se suma un factor clave: la madurez actual de la inteligencia artificial. Aunque las capacidades han mejorado de forma notable, los sistemas siguen cometiendo errores, incluso ante peticiones sencillas. Para que un nuevo tipo de dispositivo desplace al teléfono móvil, la fiabilidad deberá alcanzar niveles mucho más altos.