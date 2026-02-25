Fin de una era: Panasonic dejará de fabricar sus propios televisores

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Panasonic, una marca históricamente asociada a la excelencia audiovisual y recordada por muchos entusiastas por sus legendarios televisores de plasma, ha anunciado un cambio estratégico de gran calado: dejará de fabricar sus propios televisores.

En su lugar, la compañía china Skyworth asumirá la producción, comercialización y venta de los futuros modelos que lleven el logotipo de Panasonic.

El movimiento no solo refleja la transformación del negocio de la televisión, sino también el progresivo desplazamiento de la fabricación fuera de Japón.

Skyworth fabricará los televisores Panasonic

El anuncio se realizó durante un evento de lanzamiento, donde representantes de Panasonic detallaron el alcance del acuerdo. Bajo esta alianza, Skyworth liderará las áreas de ventas, marketing y logística en las regiones afectadas, mientras Panasonic aportará su experiencia técnica y supervisión de calidad.

La compañía japonesa seguirá involucrada en la definición de estándares y en el desarrollo conjunto de los modelos OLED de gama alta. Según lo comunicado, Panasonic actuará como garante de la calidad de imagen y sonido, con el objetivo de preservar sus reconocidos estándares audiovisuales.

Además, Panasonic confirmó que continuará ofreciendo soporte técnico para todos los televisores vendidos hasta marzo de 2026, así como para los modelos disponibles a partir de abril del mismo año.

Quién es Skyworth

Skyworth, con sede en Shenzhen, es uno de los fabricantes de televisores más relevantes del ecosistema tecnológico chino. La empresa se presenta como uno de los tres mayores proveedores globales de la plataforma Android TV, un dato que subraya su peso dentro del mercado de Smart TV.

Según datos de la firma de análisis Omdia, Skyworth figuró entre las cinco marcas de televisores con mayor facturación por ventas durante el primer trimestre de 2025. No obstante, su presencia en este ranking ha sido irregular, reflejando la feroz competencia que domina el sector.

Con este acuerdo, Skyworth no solo amplía su cartera de clientes, sino que se posiciona como socio estratégico de una de las marcas más prestigiosas del mercado audiovisual.

Panasonic y su relación cambiante con el mercado de TV

La decisión de Panasonic no surge de la nada. Durante más de una década, la compañía ha mostrado señales de replanteamiento constante respecto a su negocio de televisores.

En la época dorada del plasma, Panasonic dominaba con claridad. En 2010, la empresa controlaba un 40,7 % del mercado de paneles de plasma, superando a gigantes como Samsung (33,7 %) y LG (23,2 %), según cifras de DisplaySearch. Sin embargo, el auge de los televisores LCD y las dificultades económicas posteriores a la crisis financiera global alteraron radicalmente el panorama.

En marzo de 2014, Panasonic abandonó oficialmente la producción de televisores de plasma. La compañía argumentó el creciente interés del mercado por los paneles LCD y los desafíos financieros derivados del contexto económico internacional. En aquel momento, los televisores de plasma, pese a su excelente contraste, ya no resultaban rentables.

Salida y regreso al mercado estadounidense

Ese mismo año, Panasonic comenzó a reducir su presencia en el mercado estadounidense. Para 2016, la empresa había salido por completo del negocio de televisores en Estados Unidos.

La estrategia volvió a cambiar en 2021, cuando Panasonic anunció que externalizaría toda su producción de televisores a un tercero no identificado. Este modelo parecía ofrecer mayor flexibilidad operativa y financiera.

En 2024, la marca regresó al mercado estadounidense con televisores OLED y Mini LED, destacando que todos los modelos estaban diseñados y desarrollados en Japón. Aun así, en febrero de 2025, el presidente de Panasonic, Yuki Kusumi, reconoció públicamente que la compañía estaba preparada para vender su división de televisores “si fuera necesario”.

Un acuerdo que redefine el papel de Panasonic

La alianza con Skyworth sugiere que Panasonic ha encontrado una fórmula intermedia: reducir drásticamente los recursos destinados a la fabricación, sin abandonar completamente el negocio de televisores.

El modelo recuerda a otras estrategias adoptadas por fabricantes tradicionales, donde la marca conserva su valor comercial y su identidad tecnológica, mientras la producción recae en socios especializados.

Los televisores Panasonic fabricados por Skyworth se comercializarán en mercados clave como Estados Unidos y Europa. En este último territorio, ambas compañías aspiran a alcanzar una cuota de mercado de dos dígitos, una ambición nada trivial en un sector dominado por fabricantes surcoreanos y chinos.

La fabricación de televisores en Japón, prácticamente extinta

Este movimiento refuerza una tendencia que lleva años consolidándose. La producción de televisores en Japón es hoy prácticamente inexistente.

Otras marcas japonesas históricas como Sharp, Toshiba, Hitachi o Pioneer ya abandonaron hace tiempo la fabricación directa de televisores. Más recientemente, Sony anunció la venta del 51 % de su división de entretenimiento doméstico —incluidos los televisores— a TCL, fabricante chino con sede en Huizhou.

El mercado global de TV está controlado mayoritariamente por compañías de Corea del Sur y China, tanto en volumen de ventas como en ingresos.

Prototipos OLED y el futuro del diseño Panasonic

Durante el evento donde se presentó la alianza, Panasonic mostró dos prototipos de televisores OLED. Uno de ellos incorporaba el nuevo panel Tandem WOLED de LG Display, una de las tecnologías más avanzadas del momento.

Este detalle sugiere que, aunque Panasonic ceda la fabricación, la compañía seguirá participando activamente en la evolución del diseño, la calibración y la experiencia de imagen.

Todo apunta a que no tardaremos en ver nuevos televisores Panasonic en el mercado, ahora bajo un modelo industrial completamente distinto.

Una industria en plena transformación

La decisión de Panasonic no es un caso aislado, sino un síntoma más de la profunda transformación que atraviesa la industria de la televisión.

Las barreras entre marcas, fabricantes y desarrolladores de paneles son cada vez más difusas. La competitividad ya no depende únicamente de la capacidad de producción, sino de la integración tecnológica, la optimización de costes y la diferenciación en software y procesamiento de imagen.

En este contexto, acuerdos como el de Panasonic y Skyworth podrían convertirse en la norma más que en la excepción.