Fin de una era: Sony deja de vender grabadores Blu-ray tras años de declive

La transformación del consumo audiovisual sigue dejando víctimas en la industria tecnológica. Sony Corporation ha confirmado su salida definitiva del mercado de grabadores Blu-ray, un segmento que durante años fue sinónimo de entretenimiento doméstico avanzado pero que hoy sufre el impacto directo del streaming.

La compañía japonesa ha anunciado que cesará los envíos finales de grabadores Blu-ray a partir de febrero. Esta decisión marca el cierre de una etapa histórica para Sony, que fue una de las empresas clave en la popularización del formato.

El motivo principal es claro: la demanda se ha desplomado debido a la expansión masiva de los servicios de vídeo en streaming, que han reducido drásticamente la necesidad de soportes físicos de almacenamiento.

Una retirada progresiva que ya estaba en marcha

Aunque el anuncio pueda parecer repentino, Sony llevaba tiempo reduciendo su exposición a este negocio. La empresa ya había detenido la producción de grabadores Blu-ray y dejó de fabricar discos grabables en febrero del año pasado.

Sin embargo, los reproductores Blu-ray seguirán comercializándose “por el momento”, lo que indica que Sony aún ve cierta viabilidad en el consumo de contenido físico, aunque en un nicho cada vez más reducido.

El legado de Sony en el formato Blu-ray

La salida resulta especialmente simbólica si se recuerda que Sony lanzó el primer grabador Blu-ray del mundo en 2003. Aquella innovación llegó en plena batalla tecnológica contra el formato HD DVD.

El Blu-ray terminó imponiéndose en la conocida “guerra de formatos”, derrotando a HD DVD, respaldado por compañías como Toshiba Corp. y NEC Corp. La clave del éxito fue su capacidad para ofrecer mayor calidad de vídeo y mejor soporte para películas y contenidos televisivos.

Cómo el streaming cambió las reglas del juego

Durante años, los discos Blu-ray representaron la opción premium para disfrutar de cine en casa. No obstante, la evolución del mercado audiovisual transformó radicalmente los hábitos de consumo.

El auge de plataformas como Netflix o TVer —un servicio de streaming conjunto de cadenas japonesas— ha erosionado la relevancia de los medios físicos. La comodidad, la disponibilidad inmediata y la suscripción mensual han reemplazado la compra de discos.

El desplome de la demanda en cifras

Los datos reflejan con claridad la magnitud del cambio. Según la Japan Electronics and Information Technology Industries Association, los envíos nacionales de grabadores Blu-ray alcanzaron su máximo en 2011, con 6,39 millones de unidades.

En 2025, esa cifra se redujo a apenas 620.000 unidades, menos del 10% del pico histórico. Esta caída ilustra la pérdida de interés del mercado por dispositivos centrados en almacenamiento físico.

Sony reduce su presencia en negocios de hardware

El abandono del Blu-ray no es un caso aislado. Sony Group Corp. lleva años reajustando su cartera de negocios, disminuyendo su peso en determinadas áreas de hardware tradicional.

Como parte de esta estrategia, la compañía anunció recientemente la escisión de su división de entretenimiento doméstico, que pasará a operar como una joint venture junto a TCL Electronics Holdings Ltd., uno de los grandes fabricantes chinos de televisores.

Un giro estratégico hacia el entretenimiento

Sony está reforzando su enfoque en negocios de contenido y propiedad intelectual. Anime, cine, música y videojuegos se han convertido en pilares centrales de su crecimiento.

Este reposicionamiento responde a una lógica evidente: mientras que el hardware enfrenta ciclos de renovación cada vez más complejos y márgenes ajustados, el contenido digital ofrece oportunidades de expansión global sostenida.

El declive de los soportes físicos: una tendencia imparable

La salida de Sony del mercado de grabadores Blu-ray simboliza una transición más amplia en la industria tecnológica y del entretenimiento.

Los soportes físicos, antaño dominantes, han cedido terreno frente a modelos digitales basados en la nube, streaming bajo demanda y ecosistemas de suscripción.

Qué implica esta decisión para los consumidores

Para los usuarios, el impacto será limitado en términos prácticos. El mercado de grabadores Blu-ray ya era minoritario y la mayoría del consumo audiovisual se ha desplazado hacia plataformas online.

No obstante, los coleccionistas y entusiastas del cine en formato físico podrían ver esta retirada como otro paso hacia la progresiva desaparición de los medios ópticos.