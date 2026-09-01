Firefox para iPhone ya puede bloquear anuncios sin instalar ninguna extensión

Mozilla acaba de incorporar a Firefox para iPhone y iPad una de las funciones más demandadas por sus usuarios: un bloqueador de anuncios integrado directamente en el navegador. Gracias a esta novedad, ya no será necesario instalar una aplicación adicional para eliminar buena parte de la publicidad que aparece al navegar.

La herramienta puede bloquear numerosos anuncios de terceros, ventanas emergentes, superposiciones publicitarias y rastreadores asociados a las redes de anuncios. El resultado debería ser una navegación más limpia, con páginas menos recargadas y un menor consumo de datos móviles.

Sin embargo, Mozilla ha optado por un enfoque prudente y mantiene el bloqueador desactivado de forma predeterminada. Además, no toda la publicidad desaparecerá: los anuncios propios de algunas páginas, los resultados patrocinados de los buscadores y el contenido promocional de Firefox seguirán apareciendo.

Firefox estrena su propio bloqueador de anuncios en iOS

Hasta ahora, los usuarios de Firefox en iOS tenían opciones bastante limitadas para eliminar publicidad. Apple permite instalar bloqueadores de contenido desde la App Store, pero estas extensiones están diseñadas principalmente para funcionar con Safari y no se aplican automáticamente a otros navegadores.

Mozilla ha resuelto esta limitación integrando la herramienta dentro de la propia aplicación de Firefox. El usuario no necesita descargar una extensión, instalar otro programa ni configurar un servicio DNS, ya que todo el proceso se gestiona desde los ajustes del navegador.

El bloqueador actúa antes de que numerosos elementos publicitarios terminen de cargarse. Esto no solo evita que aparezcan en pantalla, sino que también puede impedir la descarga de imágenes, scripts y otros recursos vinculados a las redes de publicidad.

Firefox para iOS ya incluía protección contra determinados rastreadores, pero el nuevo bloqueador amplía su alcance. La protección contra seguimiento se centra principalmente en reducir la recopilación de datos, mientras que esta función también busca retirar los anuncios y formatos intrusivos visibles.

El lanzamiento llega después de un periodo de pruebas durante el que Mozilla fue habilitando progresivamente la opción para algunos usuarios. Con su llegada definitiva, Firefox se acerca a navegadores como Brave, Vivaldi y Opera, que ya ofrecían herramientas similares en iPhone.

EasyList y WebKit son las claves de su funcionamiento

El sistema utiliza EasyList, una de las listas de filtros publicitarios más extendidas de Internet. Esta base de datos contiene reglas que permiten reconocer dominios, direcciones y elementos habitualmente utilizados para distribuir anuncios o realizar seguimiento publicitario.

Cuando Firefox solicita el contenido de una página, el bloqueador contrasta sus diferentes recursos con esas reglas. Si identifica una conexión relacionada con una red publicitaria incluida en EasyList, puede impedir que la petición llegue a completarse y evitar que el anuncio se cargue.

La otra pieza fundamental es WebKit Content Blocker, la tecnología de Apple para filtrar contenido web. Es la misma interfaz que utilizan muchos bloqueadores creados para Safari, aunque Mozilla la ha incorporado dentro de su navegador para que las reglas se apliquen a las páginas abiertas en Firefox.

Esto es posible porque Firefox utiliza WebKit en iOS, al igual que los demás navegadores distribuidos mediante la App Store. Aunque su interfaz, sincronización y funciones proceden de Mozilla, la representación de las páginas se apoya en la tecnología de Apple.

La combinación de EasyList y WebKit ofrece un sistema eficiente que no necesita examinar manualmente cada página después de cargarla. Bloquear los recursos antes de su descarga puede acelerar la navegación y reducir el tráfico consumido, especialmente en webs con mucha publicidad.

Qué anuncios puede bloquear y cuáles seguirán apareciendo

Mozilla explica que la herramienta puede bloquear muchas redes publicitarias y plataformas de intercambio de anuncios de terceros. También actúa contra rastreadores relacionados con la publicidad y contra formatos especialmente molestos, como ventanas emergentes y capas que cubren parte del contenido.

Sin embargo, ningún bloqueador basado en una lista de filtros puede garantizar que desaparezca el 100 % de los anuncios. Las páginas utilizan tecnologías diferentes y algunas cambian con frecuencia sus direcciones o la forma en la que insertan la publicidad para evitar los filtros.

Los anuncios servidos directamente desde el mismo dominio de la página también pueden permanecer visibles. El bloqueador está orientado principalmente a la infraestructura publicitaria de terceros, por lo que no elimina necesariamente cualquier mensaje comercial integrado por el propio sitio.

Firefox tampoco ocultará los anuncios que aparecen en los resultados de Google, Bing, DuckDuckGo y otros buscadores. Estos enlaces patrocinados seguirán mostrándose aunque el bloqueador esté activado, una limitación que Mozilla reconoce expresamente.

Por último, los accesos directos patrocinados y otros contenidos promocionales que Firefox puede mostrar al abrir una pestaña nueva se gestionan por separado. Activar el bloqueador no los elimina, aunque pueden deshabilitarse desde las opciones de la página de inicio.

Cómo activar el bloqueador de anuncios de Firefox

La nueva función llega desactivada de fábrica, por lo que actualizar Firefox no hará que los anuncios desaparezcan automáticamente. Cada usuario tendrá que activar manualmente el bloqueador si quiere utilizarlo en su iPhone o iPad.

Para habilitarlo, hay que abrir Firefox, pulsar el botón del menú y entrar en Ajustes. A continuación, se debe buscar el apartado Navegación y activar la opción «Bloqueador de anuncios» dentro de la sección dedicada al contenido.

Mozilla también permite controlar la función mientras se está navegando. Desde el menú del sitio puede abrirse el apartado correspondiente al bloqueador y activarlo o desactivarlo sin tener que recorrer nuevamente todos los ajustes generales.

Esta opción rápida puede resultar útil cuando una página deja de funcionar correctamente. Los filtros publicitarios pueden impedir ocasionalmente la carga de un vídeo, un formulario, un sistema de comentarios o algún otro elemento necesario para utilizar la web.

Si el contenido vuelve a aparecer al desactivar el bloqueador, probablemente una de las reglas de EasyList esté interfiriendo con la página. En estos casos puede mantenerse el bloqueo desactivado durante la visita y volver a habilitarlo posteriormente.

En qué se diferencia de un bloqueador para Safari

Los bloqueadores descargados desde la App Store suelen funcionar como extensiones de Safari. El usuario instala una aplicación, concede permiso a su extensión desde los ajustes del sistema y las reglas comienzan a aplicarse a las páginas abiertas con el navegador de Apple.

Estas extensiones no se trasladan automáticamente a Firefox. Aunque los dos navegadores utilizan WebKit, cada aplicación mantiene su propio entorno y no puede aprovechar sin más los complementos habilitados para Safari.

La solución de Mozilla elimina esa dependencia al incluir las reglas dentro de Firefox. Quien prefiera utilizar el navegador de Mozilla puede disfrutar del bloqueo sin tener que abrir las páginas en Safari ni recurrir a una herramienta que filtre todo el tráfico del dispositivo.

No se trata, sin embargo, de la misma experiencia que ofrece Firefox en un ordenador. En las versiones de escritorio pueden instalarse extensiones avanzadas como uBlock Origin, con listas adicionales, reglas personalizadas y controles mucho más detallados.

En el iPhone, Mozilla apuesta por una configuración sencilla que se limita esencialmente a encender o apagar la herramienta. Esta menor complejidad facilita su uso, aunque quienes busquen opciones avanzadas pueden seguir encontrando más flexibilidad en bloqueadores especializados.

Una mejora de privacidad, velocidad y consumo de datos

Los anuncios modernos no suelen consistir únicamente en una imagen enlazada. Muchos incluyen scripts, sistemas de medición, subastas publicitarias en tiempo real, vídeos y rastreadores que se comunican con numerosos servidores durante la carga de una página.

Al bloquear parte de esa infraestructura, Firefox puede reducir el número de conexiones necesarias. Esto debería traducirse en páginas más rápidas, menos distracciones y un menor consumo de datos, aunque la mejora exacta dependerá de cada sitio web.

También existe un beneficio para la privacidad. Los rastreadores publicitarios se utilizan para conocer qué páginas visita una persona, crear perfiles de intereses y seleccionar anuncios personalizados, por lo que impedir sus conexiones limita parte de esa recopilación.

El bloqueo puede resultar especialmente útil cuando se navega con una conexión móvil o en páginas con formatos agresivos. Ventanas superpuestas, anuncios que se desplazan con el contenido y vídeos que comienzan automáticamente pueden empeorar mucho la experiencia en una pantalla pequeña.

Mozilla, no obstante, no plantea esta función como una barrera absoluta. Algunos anuncios seguirán apareciendo y los usuarios deberán recurrir a los controles específicos de Firefox si también desean ocultar los accesos patrocinados de la página de nueva pestaña.