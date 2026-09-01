El Pixel 11 Pro tiene un problema: Se enciende su pantalla muy a menudo sin tocarlo

Los primeros propietarios de los Google Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL están detectando un comportamiento bastante extraño: la pantalla puede encenderse aunque nadie toque ni levante el teléfono. En algunos casos basta con una pequeña vibración en la mesa o el movimiento del sofá sobre el que descansa el dispositivo.

Todo apunta a que el responsable es «Levantar para consultar el teléfono», un gesto pensado para mostrar rápidamente la pantalla de bloqueo al coger el móvil. La función resulta muy cómoda para consultar la hora y las notificaciones, pero parece reaccionar con demasiada facilidad en algunas unidades de la nueva generación.

Por ahora, Google no ha confirmado que exista un fallo generalizado y el número de testimonios sigue siendo limitado. Aun así, varios usuarios coinciden en que el gesto parece bastante más sensible en los Pixel 11 que en modelos anteriores y aseguran que desactivarlo elimina los encendidos inesperados.

Algunos Pixel 11 Pro se encienden sin que nadie los toque

La conversación comenzó después de que un propietario de un Pixel 11 Pro explicase en Reddit que la pantalla de su nuevo teléfono se activaba repetidamente mientras permanecía inmóvil sobre una mesa. Tras revisar distintas opciones, comprobó que el comportamiento desaparecía al desactivar «Levantar para consultar el teléfono».

Otros usuarios no tardaron en describir experiencias parecidas. Uno de ellos asegura que basta con dejar otro objeto sobre la misma mesa para que la vibración active la pantalla, aunque el Pixel no se haya desplazado de forma visible.

También hay un caso en el que el teléfono se iluminaba varias veces mientras permanecía apoyado sobre el brazo de un sofá. Este tipo de superficie transmite fácilmente pequeños movimientos, por lo que el dispositivo podría estar interpretándolos erróneamente como la acción deliberada de cogerlo.

Los testimonios no se limitan al Pixel 11 Pro compacto. Al menos un propietario del Pixel 11 Pro XL afirma haber observado el mismo comportamiento, lo que sugiere que la sensibilidad excesiva podría afectar a más de un modelo de la familia.

Incluso se ha descrito un encendido durante una curva brusca al conducir. El cambio de dirección y las fuerzas asociadas al movimiento del vehículo habrían sido suficientes para activar el gesto, aunque el teléfono continuase colocado en su soporte o compartimento.

Así funciona el gesto «Levantar para consultar»

Google incluye desde hace años diferentes gestos que permiten comprobar las notificaciones sin pulsar el botón de encendido. «Tocar teléfono para consultarlo» activa la pantalla mediante un toque, mientras que «Levantar teléfono para consultarlo» debería hacerlo únicamente cuando el usuario coge el dispositivo.

Para detectar ese movimiento, el sistema recurre a los sensores internos del móvil, principalmente al acelerómetro y posiblemente a la combinación de otros datos relacionados con la orientación. El software analiza el patrón de movimiento e intenta distinguir cuándo el teléfono está siendo levantado de una superficie.

El problema aparece cuando el umbral de activación es demasiado bajo. Una vibración, una aceleración lateral o un ligero cambio de inclinación pueden parecerse lo suficiente al comienzo del gesto como para que el sistema decida encender la pantalla.

Los comentarios de antiguos propietarios de otros Pixel aportan una pista interesante. Algunos aseguran que utilizaban la misma función en generaciones anteriores sin falsos positivos y que su Pixel 11 Pro responde ahora a movimientos mucho más pequeños.

Esto podría deberse a una calibración diferente del software, a cambios en los sensores o a una combinación de ambos elementos. Sin un análisis técnico o una respuesta oficial de Google, todavía no es posible determinar con precisión cuál es la causa.

No está claro si se trata de un problema exclusivo del Pixel 11

Aunque la mayoría de los testimonios recientes corresponden al Pixel 11 Pro y al Pixel 11 Pro XL, también existe al menos un informe sobre un comportamiento parecido en un Pixel 9 Pro. Por tanto, no se puede asegurar que la anomalía sea exclusiva del nuevo hardware.

Es posible que una actualización reciente de Android haya modificado la sensibilidad del gesto en varios modelos. Otra posibilidad es que «Levantar para consultar» siempre haya producido algunos falsos positivos, pero el problema resulte más evidente en determinadas unidades o superficies.

También hay que tener en cuenta que los Pixel 11 llevan poco tiempo en manos de los consumidores. Durante las primeras semanas después de un lanzamiento suelen aparecer incidencias aisladas que pueden estar relacionadas con configuraciones concretas, aplicaciones, actualizaciones pendientes o unidades defectuosas.

En nuestro análisis del Google Pixel 11 Pro repasamos a fondo su pantalla, autonomía, rendimiento y funciones de software. La activación excesivamente sensible del gesto no parece afectar por igual a todos los dispositivos, por lo que conviene evitar hablar de un defecto generalizado.

Google no ha comunicado todavía si está investigando estos testimonios. Hasta que la compañía se pronuncie o aparezcan más casos, lo más prudente es considerar que estamos ante una posible incidencia de software reportada por una parte de los usuarios.

Cómo evitar que la pantalla se encienda sola

La solución provisional consiste en desactivar «Levantar para consultar el teléfono». Para hacerlo, el usuario debe abrir Ajustes, entrar en Sistema, acceder a Gestos y localizar la opción correspondiente dentro de los controles para consultar rápidamente las notificaciones.

En algunas versiones del sistema, la función puede aparecer también dentro de Ajustes, Pantalla y Pantalla de bloqueo. La ubicación exacta puede variar ligeramente dependiendo de la versión de Android y de la configuración del Pixel.

Una vez desactivado el gesto, los usuarios afectados aseguran que los encendidos involuntarios se detienen. El inconveniente es que la pantalla tampoco se iluminará automáticamente cuando el propietario coja el teléfono, por lo que será necesario tocarla o pulsar el botón de encendido.

Quienes quieran mantener una forma rápida de consultar las notificaciones pueden dejar activada la opción «Tocar teléfono para consultarlo». Esta alternativa requiere una acción deliberada sobre la pantalla y debería evitar las activaciones producidas por vibraciones en una mesa o un sofá.

También conviene comprobar que el Pixel tenga instaladas las últimas actualizaciones del sistema y de Google Play. Si el origen se encuentra en la calibración del gesto, Google podría corregirlo mediante una actualización sin necesidad de reparar o sustituir el dispositivo.

Los encendidos repetidos podrían afectar a la batería

Cada activación de la pantalla consume una pequeña cantidad de energía. Un único falso encendido apenas tendrá impacto, pero si el teléfono se ilumina decenas de veces mientras descansa sobre una superficie, la suma podría reducir ligeramente la autonomía diaria.

El efecto dependerá de la frecuencia, del brillo configurado y del tiempo que permanezca activa la pantalla de bloqueo. No existen todavía mediciones que permitan cuantificar el consumo adicional en los Pixel 11 afectados, por lo que sería prematuro hablar de una pérdida concreta de batería.

El sensor de proximidad o la detección de luz ambiental pueden impedir algunas activaciones dentro de un bolsillo o un bolso oscuro. Sin embargo, no está confirmado que estas medidas bloqueen siempre el gesto ni que funcionen igual en todas las circunstancias.

También podría resultar molesto durante la noche, al conducir o cuando el teléfono se encuentra junto al usuario en el sofá. Aunque el dispositivo permanezca bloqueado, una pantalla que se ilumina constantemente puede distraer y hacer pensar que ha llegado una nueva notificación.

Si el comportamiento ocurre con mucha frecuencia, lo más recomendable es desactivar temporalmente el gesto y enviar un informe a Google desde los ajustes del teléfono. Cuantos más datos reciba la compañía, más fácil será identificar si existe un patrón común.

Una actualización podría ofrecer la solución definitiva

La naturaleza del problema sugiere que una corrección mediante software sería posible. Google podría aumentar el movimiento mínimo necesario, analizar durante más tiempo la trayectoria del dispositivo o combinar mejor los datos de varios sensores antes de activar la pantalla.

El reto está en encontrar un equilibrio. Si el umbral se eleva demasiado, el teléfono podría dejar de responder cuando el usuario realmente lo levanta; si permanece demasiado bajo, seguirán produciéndose falsos encendidos por pequeñas vibraciones.

Es probable que Google ajuste el comportamiento en una próxima actualización. Sin embargo, por ahora no existe una fecha ni una confirmación oficial de que haya un parche en desarrollo.

La compañía suele corregir errores de sus teléfonos mediante actualizaciones mensuales y Pixel Drops. Si el problema está extendido y puede reproducirse de forma consistente, no sería extraño que una de esas versiones incluyese una nueva calibración.

Hasta entonces, desactivar «Levantar para consultar el teléfono» es la medida más eficaz. No resulta ideal renunciar a una función útil, pero permite evitar los encendidos involuntarios mientras Google determina si debe intervenir.