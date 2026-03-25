Francia respalda los bloqueos de LALIGA mientras crece el caos en España

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Francia respalda los bloqueos de LALIGA mientras crece el caos en EspañaLALIGA ha anunciado uno de los hitos judiciales más importantes de los últimos años en su lucha contra la piratería audiovisual. La justicia francesa ha respaldado un enfoque mucho más agresivo contra las retransmisiones ilegales, permitiendo actuar no solo contra páginas web, sino contra toda la infraestructura tecnológica que las sustenta.

Este movimiento llega en un contexto especialmente controvertido en España, donde las medidas impulsadas por LALIGA están generando un creciente malestar entre usuarios y responsables de webs legítimas que ven cómo sus servicios quedan bloqueados cada jornada de fútbol.

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Francia valida un modelo de bloqueo mucho más amplio

El Tribunal Judicial de París ha emitido siete resoluciones que autorizan el bloqueo de 35 sitios web que retransmitían ilegalmente partidos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.

Lo realmente relevante no es solo el número de webs afectadas, sino el alcance del modelo validado por la justicia francesa. Por primera vez, se reconoce la posibilidad de actuar contra todo el ecosistema técnico.

Esto incluye proveedores de acceso a internet, servicios DNS alternativos, redes privadas virtuales (VPN), infraestructuras CDN y servicios de proxy. En la práctica, ya no se persigue únicamente la web visible, sino todos los mecanismos que permiten su funcionamiento, ocultación y reaparición.

Cloudflare, Google DNS y las VPN en el punto de mira

Entre las decisiones más relevantes destaca la que afecta a Cloudflare, una de las infraestructuras más utilizadas en internet, que proporciona servicios de CDN, DNS y protección frente a ataques.

También se han visto implicados servicios ampliamente utilizados como Google Public DNS, Quad9 y varias VPN populares, entre ellas NordVPN, Surfshark, CyberGhost, ExpressVPN y Proton VPN.

El tribunal considera que estos intermediarios tecnológicos tienen un papel en la cadena que facilita el acceso a contenidos ilícitos, lo que abre la puerta a medidas mucho más intrusivas que las vistas hasta ahora.

El papel clave de beIN Sports en el proceso

El proceso judicial ha contado con la participación activa de beIN Sports France, titular de los derechos de emisión de LALIGA en el país.

Su implicación ha sido determinante para articular la defensa legal y demostrar el impacto de las retransmisiones ilegales en el mercado francés. El tribunal ha reconocido explícitamente su legitimidad como parte afectada, reforzando la colaboración entre LALIGA y sus socios internacionales.

Bloqueos dinámicos: la nueva arma contra la piratería

Uno de los elementos más relevantes de las resoluciones es la introducción de un sistema de actualización dinámica supervisado por ARCOM, el regulador audiovisual francés.

Este mecanismo permite añadir nuevos dominios infractores de forma continua sin necesidad de iniciar nuevos procesos judiciales, lo que agiliza enormemente la capacidad de respuesta frente a webs que cambian de dirección constantemente.

Se trata de un enfoque mucho más adaptado a la naturaleza cambiante de la piratería digital, que evoluciona rápidamente para esquivar bloqueos tradicionales.

Un modelo eficaz… pero con riesgos evidentes

Sobre el papel, este enfoque parece lógico: si la piratería se apoya en una red compleja de servicios, la respuesta también debe abarcar todos esos elementos.

Sin embargo, la aplicación práctica de estas medidas plantea serias dudas. Bloquear DNS, VPN o infraestructuras compartidas puede afectar a miles de servicios legítimos que nada tienen que ver con la piratería.

España: webs legítimas bloqueadas cada jornada de fútbol

Mientras LALIGA celebra sus avances en Francia, en España se multiplican las críticas por los bloqueos indiscriminados que se producen durante los días de retransmisiones deportivas.

Cada fin de semana, numerosos usuarios reportan problemas para acceder a páginas web legítimas, servicios online e incluso plataformas empresariales que quedan inaccesibles debido a bloqueos masivos de IPs o dominios compartidos.

El problema radica en que muchas de estas medidas no distinguen adecuadamente entre servicios legales e ilegales, generando daños colaterales que afectan a empresas, medios de comunicación y proyectos digitales completamente ajenos a la piratería.

Una lucha necesaria, pero mal ejecutada

Es evidente que la piratería audiovisual representa un problema real que afecta a la industria del deporte y del entretenimiento. Sin embargo, la estrategia actual de LALIGA está generando un debate cada vez más intenso sobre los límites de estas acciones.

La persecución del fraude no puede justificar bloqueos indiscriminados que vulneren el acceso legítimo a servicios digitales. La infraestructura de internet es compartida, y actuar sobre ella sin precisión puede tener consecuencias muy amplias.

La evolución de estas medidas plantea una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto es aceptable intervenir en la infraestructura de internet para combatir la piratería?

Si el bloqueo de servicios como DNS o VPN se convierte en algo habitual, el impacto podría ir mucho más allá del fútbol, afectando a la neutralidad de la red y al funcionamiento normal de internet.

LALIGA defiende que estas acciones son necesarias para adaptarse a la sofisticación creciente de la piratería. Sin embargo, cada vez más voces advierten de que el remedio podría ser peor que la enfermedad si no se aplican con mayor precisión y transparencia.